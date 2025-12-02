Hà Nội

Mâu thuẫn lúc xem đánh cờ tướng, người đàn ông bị đâm tổn thương gan, phổi

Tại cơ quan điều tra, Đức khai nhận xuất phát từ mâu thuẫn với ông S trong các lần xem đánh cờ tướng nên đã nung nấu ý định trả thù.

Gia Đạt

Ngày 2/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án “Giết người” và ra quyết định bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Bùi Việt Đức, sinh năm 1986, trú tại tổ 32 Kim Tân, phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai. Đây là đối tượng đã dùng dao đâm ông Đoàn Văn S, sinh năm 1973, tại khu vực đường Ngô Quyền, phường Lào Cai vào sáng 30/11/2025 do mâu thuẫn trong lúc đánh cờ tướng.

5.jpg
Đối tượng Bùi Việt Đức tai cơ quan Công an.

Trước đó, khoảng 10h07 ngày 30/11/2025, khi ông S đang xem đánh cờ tướng trước cửa số nhà 333 đường Ngô Quyền, Bùi Việt Đức bất ngờ dùng dao dài khoảng 25cm đâm một nhát vào vùng sườn trái của ông rồi bỏ chạy. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh phối hợp Công an phường Lào Cai đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, triển khai các biện pháp điều tra, truy bắt thành công đối tượng chỉ sau 20 phút gây án.

Tại cơ quan điều tra, Đức khai nhận xuất phát từ mâu thuẫn với ông S trong các lần xem đánh cờ tướng nên đã nung nấu ý định trả thù. Vì vậy, Đức đã thủ sẵn con dao gọt hoa quả trong người, lợi dụng ông S đang xem cờ liền đâm một nhát vào sườn trái của ông khiến nạn nhân bị bị tổn thương gan, dạ dày, phổi và vách ngăn. Ông S đã được chuyển đến Bệnh viện đa khoa số 2 tỉnh Lào Cai điều trị, phẫu thuật cấp cứu và hiện qua cơn nguy kịch.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đang tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Nguồn: ĐTHĐT.
