Mẫu vật đất Mặt Trăng hé lộ bí mật hàng tỷ năm tuổi

Giải mã

Mẫu vật đất Mặt Trăng hé lộ bí mật hàng tỷ năm tuổi

Nghiên cứu từ mẫu đất Mặt Trăng giúp giới khoa học lần đầu hiểu rõ hơn về cấu trúc lớp phủ, hé lộ lịch sử hình thành đầy bí ẩn của “chị Hằng”.

Tâm Anh (theo CGTN)
Trong nghiên cứu được công bố trên tạp chí Nature Communications, các chuyên gia Trung Quốc đã phân tích những mẫu đất Mặt trăng được thu thập từ lưu vực Nam Cực, vùng tối hiểm trở của Mặt trăng bởi tàu thăm dò Hằng Nga 6 và có phát hiện đáng kinh ngạc về lớp phủ "siêu khử". Ảnh: CMG.
Cụ thể, nhóm chuyên gia phát hiện lớp phủ dưới khu vực hạ cánh của tàu Hằng Nga 6 ở trạng thái “siêu khử”, “siêu khô”, nghèo khoáng chất, với mức oxy tự do thấp hơn tới 40% so với các mẫu bazan ở phía gần của Mặt Trăng do tàu Apollo và tàu Hằng Nga 5 thu thập. Ảnh: CMG.
Nhà nghiên cứu Yang Wei thuộc Viện Địa chất và Vật lý Địa cầu cho hay khám phá mới thách thức những giả định trước đây. Ảnh: Chinese National Space Administration.
"Trạng thái "siêu khử" và mức oxy tự do trên một hành tinh là những yếu tố quan trọng để tìm hiểu các quá trình bên trong và khả năng sinh sống trên bề mặt của nó. Ít nhất những kết quả này chứng minh rằng ở độ sâu hàng trăm km, lớp phủ ở bán cầu Mặt trăng có sự khác biệt. Đây là khám phá mới của chúng tôi", nhà nghiên cứu Yang Wei cho hay. Ảnh: NASA/GSFC/Arizona State University.
Các nhà khoa học Trung Quốc đã đưa ra 2 giả thuyết chính để lý giải hiện tượng này. Trong đó, giả thuyết thứ nhất là quá trình kết tinh không đối xứng của “đại dương dung nham” thời kỳ đầu hình thành Mặt trăng. Ảnh: CNSA.
Giả thuyết thứ hai là tác động từ vụ va chạm khổng lồ tạo nên lưu vực Nam Cực, gây thoát khí mạnh và làm giảm oxy tự do trong lớp phủ tại khu vực. Ảnh: CCTV.
Sứ mệnh Hằng Nga 6 của Trung Quốc không chỉ giới hạn ở phân tích địa chất. Chương trình này còn đang chuyển từ nghiên cứu địa chất sang các ứng dụng kỹ thuật, chẳng hạn như sử dụng tài nguyên tại chỗ và sản xuất gạch từ đất Mặt trăng. Ảnh: Xinhua.
Sứ mệnh Hằng Nga 6 của Trung Quốc không chỉ giới hạn ở phân tích địa chất. Chương trình này còn đang chuyển từ nghiên cứu địa chất sang các ứng dụng kỹ thuật, chẳng hạn như sử dụng tài nguyên tại chỗ và sản xuất gạch từ đất Mặt trăng. Ảnh: Xinhua.
Mời độc giả xem video: Đằng sau thành công của các nhà khoa học. Nguồn: VTV24.
Tâm Anh (theo CGTN)
