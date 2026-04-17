Mặt sưng đỏ vì viêm da tiếp xúc nặng do bôi thuốc không rõ nguồn gốc

Bệnh viện Da liễu Hà Nội vừa tiếp nhận nữ bệnh nhân (54 tuổi) đến khám trong tình trạng sưng nề, đỏ da, bong vảy toàn bộ vùng mặt.

Bệnh nhân xuất hiện tổn thương này sau 2 ngày sử dụng các loại thuốc bôi mang danh gia truyền, không rõ nguồn gốc với mục đích làm trắng da do người quen mách bảo.

Bệnh nhân chia sẻ, vì có nhu cầu làm trắng da, trị nám tận gốc nên có được tư vấn mua bộ sản phẩm mang danh gia truyền bao gồm Nước Cốt Sâm - Đặc trị nám, tàn nhang, thuốc thảo dược 1 loại dưỡng ngày và một loại dưỡng đêm cũng với công dụng “đặc trị tận gốc thâm nám, mụn, tàn nhang".

Mặt bệnh nhân bị tổn thương nặng sau khi bôi mỹ phẩm làm trắng - Ảnh BVCC

Sau khi sử dụng được 2 ngày bệnh nhân bắt đầu thấy xuất hiện cảm giác ngứa, châm chích rồi sau đó sưng nề, đỏ và bong vảy ngày càng lan rộng tại những vùng bôi thuốc và các vùng da lân cận. Sau khi xuất hiện triệu chứng, bệnh nhân ra hiệu thuốc mua thuốc uống và bôi không rõ loại khiến tổn thương không đỡ.

Khi liên hệ lại với người tư vấn, bệnh nhân được tư vấn tiếp tục sử dụng và được giải thích đó là phản ứng bình thường sau khi bôi thuốc. Thấy tình trạng da ngày càng tệ hơn bệnh nhân mới bắt đầu ngưng sử dụng và đến Bệnh viện Da liễu Hà Nội khám.

Đây chỉ là một trường hợp điển hình trong số rất nhiều trường hợp đến khám tại Bệnh viện Da liễu Hà Nội do viêm da tiếp xúc với mỹ phẩm. Việc sử dụng các loại mỹ phẩm không rõ nguồn gốc còn khá phổ biến, đặc biệt với tâm lý nhẹ dạ, cả tin, mong muốn cải thiện tình trạng da một cách thần thánh, người bệnh hoặc các khách hàng có nhu cầu làm đẹp dễ tin nghe theo lời mách bảo, dẫn đến “tiền mất tật mang” như trường hợp trên.

Loại mỹ phẩm bệnh nhân sử dụng - Ảnh BVCC

Da mặt là một vùng da rất nhạy cảm và ảnh hưởng nhiều đến thẩm mỹ. Vì vậy, khi sử dụng các sản phẩm chăm sóc da nên chọn sử dụng của các hãng mỹ phẩm uy tín, có nhãn mác và thành phần cấu tạo rõ ràng, đảm bảo nguồn gốc xuất xứ.

Khi có nhu cầu về thẩm mỹ da nên đến khám tại các cơ sở làm đẹp uy tín để được các bác sĩ thăm khám, kê đơn và tư vấn các liệu trình phù hợp, tránh các hậu quả đáng tiếc do thiếu hiểu biết.

"Khi sử dụng các sản phẩm chăm sóc da và có phản ứng bất thường thì phải ngưng sử dụng ngay và đi khám để phát hiện sớm, điều trị các phản ứng do dị ứng hoặc các tác dụng phụ của sản phẩm đã dùng", các bác sĩ Bệnh viện Da liễu Hà Nội khuyên.

