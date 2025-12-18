Hà Nội

Mai Tài Phến thay đổi ra sao sau khi vào showbiz?

Giải trí

Mai Tài Phến làm đạo diễn phim do Mỹ Tâm sản xuất. Trước đó, anh đóng nhiều bộ phim, MV ca nhạc.

Thu Cúc (tổng hợp)
Phim Tài là dự án điện ảnh do Mai Tài Phến làm đạo diễn, Mỹ Tâm sản xuất. Trên trang cá nhân, Mai Tài Phến vừa chia sẻ hình ảnh buổi khai máy. Ảnh: FB Mai Tài Phến.
Theo Znews, Mai Tài Phến đóng vai chính trong Tài. Mỹ Tâm cũng đảm nhận một nhân vật. Ảnh: FB Mai Tài Phến.
Theo VOV, Mai Tài Phến tốt nghiệp loại giỏi của trường Đại học Sân khấu Điện ảnh TP HCM. Ảnh: FB Mai Tài Phến.
Năm 2017, nam diễn viên đoạt giải quán quân cuộc thi Gương mặt điện ảnh. Ảnh: Sài Gòn Giải Phóng Online.
Mai Tài Phến gây chú ý khi đóng các MV âm nhạc như Đừng hỏi em của Mỹ Tâm, Em gái mưa của Hương Tràm. Ảnh: Dân Việt.
Mai Tài Phến còn đóng các phim: Chị trợ lý của anh, Đất rừng phương Nam, Em gái mưa. Ảnh: FB Mai Tài Phến.
Trong phim điện ảnh Đất rừng phương Nam, Mai Tài Phến đóng vai Võ Tòng. Ảnh: FB Mai Tài Phến.
Năm 2024, trong cuộc phỏng vấn với Arttimes, Mai Tài Phến cho biết, trong 3 năm, từ chối khoảng 20 bộ và nhiều chương trình vì không phù hợp hoặc quá bận. Ảnh: FB Mai Tài Phến.
Mai Tài Phến từng thích chụp ảnh, đăng lên mạng xã hội. Tuy nhiên, một thời gian sau, anh không tập trung vào việc đăng hình trên mạng xã hội. “Tôi còn cảm thấy ngại khi chụp hình. Thay vào đó, tôi dành thời gian tập trung vào công việc. Điều này khiến tôi quên luôn chuyện chia sẻ lên Facebook hay chụp hình. Dần dần nó thành thói quen”, anh trải lòng. Ảnh: Đời Sống Pháp Luật.
