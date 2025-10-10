Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Mai Dora lại khiến fan “đứng ngồi không yên” với visual cực phẩm

Số hóa

Mai Dora lại khiến fan “đứng ngồi không yên” với visual cực phẩm

Với thần thái cuốn hút và phong cách gợi cảm nhưng tinh tế, Mai Dora tiếp tục khẳng định đẳng cấp “nữ thần eSports” qua loạt ảnh mới khiến dân mạng dậy sóng.

Thiên Trang (TH)
Mai Dora vốn là gương mặt quen thuộc của làng Esports Việt, được yêu mến bởi khả năng dẫn dắt tự tin và lối giao tiếp duyên dáng.
Mai Dora vốn là gương mặt quen thuộc của làng Esports Việt, được yêu mến bởi khả năng dẫn dắt tự tin và lối giao tiếp duyên dáng.
Không chỉ là một MC tài năng, cô nàng còn là biểu tượng nhan sắc với phong cách biến hóa đa dạng, lúc ngọt ngào, lúc quyến rũ.
Không chỉ là một MC tài năng, cô nàng còn là biểu tượng nhan sắc với phong cách biến hóa đa dạng, lúc ngọt ngào, lúc quyến rũ.
Mới đây, Mai Dora khiến mạng xã hội bùng nổ khi xuất hiện trong bộ váy khoét tinh tế, khoe trọn đường cong và thần thái “cực phẩm”.
Mới đây, Mai Dora khiến mạng xã hội bùng nổ khi xuất hiện trong bộ váy khoét tinh tế, khoe trọn đường cong và thần thái “cực phẩm”.
Bộ ảnh nhanh chóng nhận về hàng chục nghìn lượt yêu thích cùng vô số bình luận khen ngợi từ người hâm mộ.
Bộ ảnh nhanh chóng nhận về hàng chục nghìn lượt yêu thích cùng vô số bình luận khen ngợi từ người hâm mộ.
Không ít khán giả còn hài hước “gọi tên” Văn Tùng, bạn trai của Mai Dora khiến không khí càng thêm rôm rả.
Không ít khán giả còn hài hước “gọi tên” Văn Tùng, bạn trai của Mai Dora khiến không khí càng thêm rôm rả.
Qua mỗi lần xuất hiện, nữ MC luôn chứng minh được sự cân bằng hoàn hảo giữa gợi cảm và tinh tế, không sa đà vào phản cảm.
Qua mỗi lần xuất hiện, nữ MC luôn chứng minh được sự cân bằng hoàn hảo giữa gợi cảm và tinh tế, không sa đà vào phản cảm.
Mai Dora xây dựng thương hiệu cá nhân riêng biệt bằng chính visual cuốn hút, vóc dáng săn chắc và phong cách thời thượng.
Mai Dora xây dựng thương hiệu cá nhân riêng biệt bằng chính visual cuốn hút, vóc dáng săn chắc và phong cách thời thượng.
Người hâm mộ kỳ vọng cô sẽ tiếp tục mang đến nhiều bộ ảnh và dự án truyền cảm hứng cho cộng đồng game Việt trong thời gian tới.
Người hâm mộ kỳ vọng cô sẽ tiếp tục mang đến nhiều bộ ảnh và dự án truyền cảm hứng cho cộng đồng game Việt trong thời gian tới.
Mời quý độc giả xem thêm video: Khi livestream trở thành ngành kinh tế: Sau bùng nổ là phải siết chặt | VTV24
Thiên Trang (TH)
#Mai Dora #nữ thần eSports #visual đẹp #MC Mai Dora #thần thái cuốn hút #ảnh hot Mai Dora

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT