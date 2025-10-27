Hà Nội

Mẹ bỉm sữa Doãn Hải My khoe thần thái mặn mà không tì vết

Cộng đồng trẻ

Nhan sắc hậu sinh nở của Doãn Hải My luôn là chủ đề "gây bão" trên mạng xã hội, bởi cô liên tục chứng minh phong độ đỉnh cao.

Thiên Anh
Mới đây, Doãn Hải My lại một lần nữa khiến cộng đồng mạng xôn xao khi khoe những bức ảnh cận cảnh gương mặt đẹp không tì vết.
Trong loạt ảnh được chia sẻ, dù chỉ trang điểm nhẹ nhàng hoặc để mặt mộc, bà xã Đoàn Văn Hậu vẫn tỏa sáng với làn da căng mướt, mịn màng đến khó tin.
Các đường nét trên khuôn mặt Hải My như: sống mũi cao, đôi mắt to tròn, nụ cười rạng rỡ và đặc biệt là làn da trắng sáng, không hề có dấu hiệu của sự mệt mỏi hay xuống sắc sau sinh nở, khiến nhiều người không khỏi ngưỡng mộ.
Nhiều người hâm mộ đã nhanh chóng để lại những lời khen "có cánh" cho nhan sắc của mẹ bỉm một con.
"Xinh đẹp quá, đúng là gái một con trông mòn con mắt", "Gương mặt đẹp không góc chết, thần thái quý phái hơn hẳn", "Xin vía da đẹp, dáng xinh của mẹ Lúa", hay "Quá tuyệt vời, sinh xong còn đẹp hơn cả thời thi Hoa hậu"... Những bình luận tích cực này cho thấy sức hút không hề giảm sút của Doãn Hải My, mà còn tăng thêm độ yêu mến của công chúng dành cho cô.
Được biết, để giữ được nhan sắc và vóc dáng đáng ngưỡng mộ, Doãn Hải My đã áp dụng chế độ chăm sóc bản thân khoa học và giữ tinh thần thoải mái.
Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020 ưu tiên việc chăm sóc da tối giản nhưng hiệu quả, đặc biệt là thói quen đắp mặt nạ thường xuyên để cấp ẩm và duy trì độ căng bóng.
Gia đình hạnh phúc viên mãn bên ông xã Đoàn Văn Hậu và quý tử đầu lòng chính là yếu tố giúp Doãn Hải My ngày càng rạng rỡ, toát lên vẻ đẹp đằm thắm, trưởng thành và đầy sức sống.
Với nhan sắc "không tì vết" và thần thái ngày càng thăng hạng, Doãn Hải My xứng đáng là một trong những nàng WAGs nổi bật và được yêu thích nhất làng bóng đá Việt Nam hiện nay.
Ảnh sử dụng trong bài: FBNV
#nhan sắc hậu sinh nở #Phong độ mỹ nhân #Vẻ đẹp mặn mà #Ảnh hưởng mạng xã hội #Chủ đề làm đẹp sau sinh #Doãn Hải My

