Đồi chè Cầu Đất điểm 'săn' bình minh khiến du khách mê mẩn

Du lịch

Đồi chè Cầu Đất điểm 'săn' bình minh khiến du khách mê mẩn

Đồi chè Cầu Đất mờ ảo trong màn sương sớm, nơi ánh bình minh nhẹ phủ lên những luống chè xanh mang đến cho du khách một buổi sáng Đà Lạt tinh khiết và an yên.

Vân Giang (Tổng hợp)
Nhắc đến Đà Lạt sáng sớm, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến những con đường phủ sương và những rừng thông trầm mặc. Nhưng chỉ cần rời trung tâm thành phố khoảng 26 km về hướng Xuân Trường, du khách sẽ tìm thấy một không gian rộng mở và bình lặng hơn rất nhiều: đồi chè Cầu Đất – nơi bình minh luôn đẹp theo cách riêng, nhẹ nhàng và đầy xúc cảm. Ảnh
Hành trình đến Cầu Đất vào lúc rạng sáng thường bắt đầu từ khi thành phố vẫn còn say ngủ. Đường đèo mở ra giữa màu đen của màn đêm, ánh đèn xe loang trên làn sương dày, còn mùi nhựa thông thoảng trong gió thì khiến không khí trở nên trong trẻo hơn. Ảnh
Càng đi xa trung tâm, sương càng dày, cái lạnh se thấm vào áo nhưng lại mang đến cảm giác thanh sạch đặc trưng của vùng cao nguyên. Ảnh MIA
Khi đặt chân đến chân đồi chè, sự tĩnh lặng bao trùm khiến nhiều du khách ngạc nhiên. Ảnh samtenhills
Không còn tiếng xe cộ, không âm thanh xô bồ, chỉ có tiếng gió chạm vào lá và hơi trà thoang thoảng trong không khí. Con đường dẫn lên đỉnh đồi mềm mại, thoai thoải, đủ để mỗi bước chân trở thành một phần của trải nghiệm.Ảnh Vinpearl
Khoảnh khắc mặt trời nhô lên khỏi đường chân trời cũng là lúc màu sắc thay đổi rõ rệt. Ánh sáng đầu tiên dịu nhẹ trải xuống những luống chè còn đọng sương, tạo nên lớp vàng nhạt mỏng như phủ lên từng tán lá. Ành samtenhills
Mỗi giọt sương trở thành điểm sáng tinh khôi, lấp lánh dưới nắng sớm. Cả đồi chè khi ấy giống một tấm thảm xanh mềm mại nối dài bất tận, uốn lượn như sóng. Ảnh Mytour
Khi nắng lên cao hơn, khung cảnh mở ra rộng hơn với hình ảnh các tua-bin gió nổi bật phía xa. Những cánh quạt khổng lồ quay chậm rãi, vừa vững chãi vừa nhẹ nhàng, tạo nên sự hòa quyện độc đáo giữa nguyên sơ của thiên nhiên và nét hiện đại của con người. Ảnh dulichDaLat
Giữa bạt ngàn chè xanh, sự xuất hiện của những tua-bin khiến toàn cảnh thêm phần ấn tượng, giống như một “khu vườn năng lượng” nằm giữa cao nguyên lộng gió. Ảnh Internet
Đến khoảng 6 giờ sáng, ánh nắng chuyển sang ấm và rực rỡ hơn. Đồi chè lúc này hiện rõ từng đường cong, từng lối đi nhỏ giữa các luống chè. Ở phía xa, những làn mây mỏng vẫn còn mắc lại ở triền núi, lơ lửng như dải lụa trắng bay trong gió. Đây cũng là thời điểm đẹp nhất để du khách tản bộ, hít sâu mùi trà hòa trong không khí hoặc ghi lại những khoảnh khắc rực rỡ của buổi sáng. Ảnh Vi
Không cần những hoạt động cầu kỳ hay những công trình hoành tráng, đồi chè Cầu Đất vẫn đủ sức chinh phục lòng người bằng vẻ đẹp thuần khiết của thiên nhiên – thứ vẻ đẹp làm cho người ta chỉ muốn chậm lại, ngắm thêm một lần nữa rồi tự hứa sẽ quay trở lại. Ảnh DaLatReview
Trong nhịp sống ngày càng vội vã, một buổi bình minh ở đồi chè Cầu Đất giống như liều “vitamin an yên” giúp xua tan mệt mỏi. Đó là lý do nơi đây luôn nằm trong danh sách điểm đến được yêu thích nhất mỗi khi du khách muốn tìm lại cảm giác trong trẻo của Đà Lạt. Ảnh PhongvanTourist
