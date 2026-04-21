MacBook Neo 16 triệu gây sốc, bí mật phía sau

MacBook Neo giá 16,49 triệu khiến ASUS, Dell, HP “choáng váng”. Đằng sau mức giá này là lợi thế công nghệ và chiến lược mà đối thủ khó sao chép.

Thiên Trang (TH)
Sự xuất hiện của MacBook Neo với giá chỉ 16,49 triệu đồng tại Việt Nam đã tạo cú sốc lớn cho toàn ngành laptop, buộc nhiều hãng phải xem xét lại chiến lược cạnh tranh.
Trong báo cáo tài chính, đồng CEO của ASUS thừa nhận mức giá 599 USD của sản phẩm này là “cú sốc”, khi các hãng như Dell hay HP gần như không thể đáp trả ngay lập tức.
Yếu tố đầu tiên tạo nên lợi thế cho Apple nằm ở kỹ thuật chip binning, khi hãng tận dụng các chip A18 Pro không đạt chuẩn cao nhất từ iPhone để đưa vào laptop, giúp giảm đáng kể chi phí sản xuất.
Không chỉ vậy, toàn bộ chi phí nghiên cứu và phát triển chip đã được “gánh” bởi hàng trăm triệu chiếc iPhone bán ra mỗi năm, giúp Apple gần như không phải tính thêm chi phí R&amp;D vào giá MacBook Neo.
Trong khi đó, các hãng laptop Windows phụ thuộc vào chip từ Intel hay AMD, đồng nghĩa với việc phải trả đầy đủ chi phí linh kiện cho mỗi sản phẩm, khiến giá bán khó cạnh tranh ở phân khúc thấp.
Lợi thế thứ ba đến từ thiết kế bộ nhớ tích hợp, khi Apple đưa RAM trực tiếp vào SoC thay vì dùng linh kiện rời, giúp tránh biến động giá DRAM đang tăng mạnh trên thị trường toàn cầu.
Sự kết hợp của ba yếu tố này tạo ra lợi thế cấu trúc dài hạn, cho phép Apple vừa giữ biên lợi nhuận vừa tung ra sản phẩm giá rẻ, điều mà các đối thủ khó sao chép trong vài năm tới.
Tuy nhiên, chiến lược này cũng có giới hạn khi nguồn chip tồn kho có thể cạn nhanh, buộc Apple phải điều chỉnh kế hoạch sản xuất hoặc tung ra phiên bản mới sớm hơn dự kiến.
Mời quý độc giả xem thêm video: Apple mở màn tuần sản phẩm 2026 bằng iPhone 17e giá rẻ và iPad Air chip M4.
