Mặc tạp dề vẽ tranh, hot girl Trung Quốc gây bão mạng

Cộng đồng trẻ

Mặc tạp dề vẽ tranh, hot girl Trung Quốc gây bão mạng

Nàng hot girl có tên Kiki (tên thật Tạ Lập Kỳ) khiến không ít người phải bất ngờ khi diện chiếc tạp dề mỏng để vẽ tranh. 

Thiên Anh
Nàng hot girl KIKI (tên thật Tạ Lập Kỳ) vừa khiến mạng xã hội “bùng nổ” khi đăng tải bộ ảnh cực kỳ gợi cảm trong trang phục “tạp dề" hội họa, kèm theo lời mời chiêu sinh học viên học vẽ.
Hình ảnh táo bạo này đã khiến cộng đồng mạng không khỏi choáng ngợp, nhiều người hài hước để lại bình luận: “Làm sao học được khi cô giáo thế này".
Trong loạt ảnh được đăng trên Instagram cá nhân, nàng hot girl KiKi hay còn được biết tới biệt danh KIKI xuất hiện với chiếc tạp dề mỏng manh khiến cho khá nhiều người phải bỏng mắt.
Thứ đáng nhớ nhất lại nằm ở một khoảnh khắc trong đoạn video, khi nàng hot girl, dường như vì trang phục có phần quá gợi cảm lại suýt nữa thì gặp sự cố hớ hênh.
Nhờ phản xạ nhanh, cô kịp giữ trang phục và né tránh tình huống khó xử trước ống kính. Hình ảnh KIKI nhăn mũi cười thẹn sau tình huống ấy càng khiến dân mạng thích thú.
Đi kèm với loạt ảnh trên trang cá nhân, nàng hot girl còn đưa ra lời mời gọi rằng bản thân đang chiêu sinh, cũng như cho rằng bộ trang phục trên là quá thoải mái để khoe tài năng hội họa tại gia.
Với gương mặt xinh đẹp và thân hình nóng bỏng, KIKI không chỉ nổi tiếng trong giới sinh viên mà còn là một trong những “nữ thần” thường xuyên góp mặt trên diễn đàn sắc đẹp nổi tiếng.
Phong cách của cô biến hóa linh hoạt giữa trong sáng, dễ thương và quyến rũ, táo bạo, khiến hơn 715.000 người theo dõi trên Instagram luôn trông ngóng mỗi bài đăng mới.
Ngoài vai trò là sinh viên, KIKI còn là một trong những hot girl, người mẫu ảnh nóng bỏng. Cô thường xuyên xuất hiện trong các sự kiện xe hơi, chụp ảnh tại các địa điểm nổi tiếng hay cosplay thành những nhân vật gợi cảm.
Không thể phủ nhận rằng KIKI đang rất biết cách tận dụng ngoại hình để tạo sức hút trên mạng xã hội. Tuy loạt ảnh có gây nhiều tranh cãi, nhưng cũng chính điều đó đã giúp cô nhận được sự chú ý vượt bậc. Ảnh sử dụng trong bài: Instagram nhân vật.
Thiên Anh
#hot girl Trung Quốc #Kiki #tạp dề vẽ tranh #trendy #trending

