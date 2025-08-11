Lý do khiến người trẻ dễ mắc gút

Gút không còn là bệnh của riêng người già. Nhiều người trẻ đã mắc gút vì ăn uống thừa đạm, lạm dụng bia rượu và lười vận động.

Từng được coi là căn bệnh gắn liền với tuổi già, bệnh gút ngày nay đang có xu hướng trẻ hóa đáng báo động. Không chỉ nam giới trung niên, nhiều thanh niên ở độ tuổi 20–30 cũng đã phải đối mặt với những cơn đau gút dữ dội do thói quen sinh hoạt thiếu lành mạnh.

Ăn uống thừa đạm, lười vận động, thường xuyên uống rượu bia là nguyên nhân khiến bệnh gút ngày càng “trẻ hóa”. Việc coi thường dấu hiệu ban đầu khiến nhiều người trẻ rơi vào tình trạng nặng mà không biết, dẫn đến hậu quả nghiêm trọng cho sức khỏe lâu dài.

Ảnh minh họa/ Nguồn internet

Bệnh gút đang trẻ hóa: Thực trạng đáng lo

Gút vốn được xem là “bệnh của vua chúa” và người già do liên quan đến chế độ ăn uống giàu đạm và quá trình chuyển hóa bị rối loạn theo tuổi tác. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, ngày càng nhiều bệnh viện ghi nhận bệnh nhân gút ở độ tuổi dưới 40, thậm chí dưới 30 tuổi.

Một số nghiên cứu chỉ ra, độ tuổi mắc gút đang giảm dần, có những trường hợp mới chỉ 25 tuổi đã tái phát cơn đau gút nhiều lần. Điều này cho thấy căn bệnh không phải đa số người cao tuổi mà đang đe dọa cả giới trẻ, những người có lối sống không lành mạnh, ít kiểm soát chế độ ăn uống và sinh hoạt.

Nguyên nhân khiến người trẻ dễ mắc gút

Chế độ ăn uống nhiều đạm và purin: Thức ăn nhanh, nội tạng động vật, hải sản, lẩu nướng, bia rượu… là những “thủ phạm” hàng đầu gây tăng axit uric trong máu – yếu tố chính gây bệnh gút.

Thừa cân, béo phì: Người trẻ ngày nay ít vận động, ngồi nhiều, tăng cân nhanh. Béo phì làm rối loạn chuyển hóa, tăng nguy cơ mắc bệnh gút.

Thiếu vận động, stress kéo dài: Cường độ làm việc cao, thức khuya, căng thẳng liên tục cũng làm suy giảm chức năng thải độc của gan và thận, tạo điều kiện cho axit uric tích tụ.

Lạm dụng rượu bia: Nam giới trẻ thường xuyên uống rượu bia trong các cuộc vui. Đây là yếu tố thúc đẩy bệnh gút phát triển nhanh hơn.

Dấu hiệu nhận biết bệnh gút

Bệnh thường khởi phát đột ngột bằng những cơn đau dữ dội tại một khớp (thường là ngón chân cái), kèm theo sưng đỏ, nóng, không đi lại được. Cơn đau thường xuất hiện vào ban đêm hoặc sáng sớm, kéo dài vài giờ đến vài ngày.

Nếu không được điều trị sớm, bệnh sẽ tiến triển nặng, gây biến dạng khớp, hình thành hạt tophi (kết tinh axit uric dưới da), có thể gây tổn thương thận nghiêm trọng.

Theo các chuyên gia, bệnh gút không còn là bệnh của riêng người già. Chúng tôi tiếp nhận nhiều ca gút cấp ở độ tuổi rất trẻ, phần lớn do ăn uống vô độ, sử dụng rượu bia thường xuyên và không kiểm soát cân nặng. Gút cấp tính nếu không điều trị kịp thời sẽ nhanh chóng trở thành mãn tính, gây tàn phế khớp, suy thận – điều rất nguy hiểm ở người trẻ vì họ còn cả một chặng đường dài phía trước.

Phòng ngừa bệnh gút ngay từ khi còn trẻ

Hạn chế thực phẩm giàu purin như nội tạng, hải sản, thịt đỏ, bia rượu

Uống đủ nước (2–3 lít/ngày), ăn nhiều rau xanh, trái cây

Kiểm soát cân nặng, tập thể dục đều đặn

Khám sức khỏe định kỳ, kiểm tra nồng độ axit uric trong máu

Hạn chế stress, ngủ đủ giấc và giữ tinh thần ổn định

Bệnh gút đang gõ cửa giới trẻ như một hồi chuông cảnh báo về lối sống hiện đại thiếu lành mạnh. Đừng chờ đến khi những cơn đau nhức hành hạ mới bắt đầu thay đổi. Chủ động phòng ngừa từ sớm chính là cách bảo vệ sức khỏe và chất lượng sống lâu dài.