Camera khoảnh khắc ô tô lùi khiến hai người thương vong trên phố Khâm Thiên

Tại phố Khâm Thiên, Hà Nội vừa xảy ra vụ việc xe ô tô lùi với tốc độ cao, cuốn hai người đi xe máy vào gầm khiến một người tử vong, một người bị thương.

Khoảng 11h40 trưa ngày 28/1, trên phố Khâm Thiên, phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến một người tử vong và một người bị thương.

Video trích xuất từ camera nhà dân có thể thấy khi hai người phụ nữ dắt xe máy xuống đường, chuẩn bị di chuyển phía sau một ô tô con. Sau đó, chiếc ô tô bất ngờ di chuyển lùi về phía sau với tốc độ khá nhanh khiến hai người đi xe máy không kịp phản ứng, bị đẩy lùi ra sau một đoạn dài và dần bị cuốn vào gầm xe.

Video: MXH / Facebook

Thông tin từ báo Sức khỏe & Đời sống, vào thời điểm trên, ô tô con mang biển kiểm soát 29E-580.XX do một nam tài xế điều khiển (chưa xác định danh tính) đang đỗ trước khu vực số nhà 37 phố Khâm Thiên.

Sau đó, chiếc xe bất ngờ lùi từ số nhà 37, va chạm với liên tiếp hai người đang ở phía sau xe đến khu vực Đài Tưởng niệm thì dừng lại.

Nhiều người có mặt cùng nhau khiêng ô tô để đưa các nạn nhân mắc kẹt dưới gầm xe ra ngoài. Tuy nhiên, cú va chạm mạnh khiến một người tử vong tại chỗ, người còn lại bị thương nặng và được đưa đi cấp cứu ngay sau đó.

Lực lượng Cảnh sát giao thông và Công an phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám đã có mặt tại hiện trường, phong tỏa khu vực, tổ chức phân luồng giao thông và phối hợp điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Hiện vụ việc đang được Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 3 tiếp tục làm rõ theo quy định.