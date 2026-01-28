Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Video

Camera khoảnh khắc ô tô lùi khiến hai người thương vong trên phố Khâm Thiên

Tại phố Khâm Thiên, Hà Nội vừa xảy ra vụ việc xe ô tô lùi với tốc độ cao, cuốn hai người đi xe máy vào gầm khiến một người tử vong, một người bị thương.

Trường Hân t/h

Khoảng 11h40 trưa ngày 28/1, trên phố Khâm Thiên, phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến một người tử vong và một người bị thương.

Video trích xuất từ camera nhà dân có thể thấy khi hai người phụ nữ dắt xe máy xuống đường, chuẩn bị di chuyển phía sau một ô tô con. Sau đó, chiếc ô tô bất ngờ di chuyển lùi về phía sau với tốc độ khá nhanh khiến hai người đi xe máy không kịp phản ứng, bị đẩy lùi ra sau một đoạn dài và dần bị cuốn vào gầm xe.

Video: MXH / Facebook

Thông tin từ báo Sức khỏe & Đời sống, vào thời điểm trên, ô tô con mang biển kiểm soát 29E-580.XX do một nam tài xế điều khiển (chưa xác định danh tính) đang đỗ trước khu vực số nhà 37 phố Khâm Thiên.

Sau đó, chiếc xe bất ngờ lùi từ số nhà 37, va chạm với liên tiếp hai người đang ở phía sau xe đến khu vực Đài Tưởng niệm thì dừng lại.

Nhiều người có mặt cùng nhau khiêng ô tô để đưa các nạn nhân mắc kẹt dưới gầm xe ra ngoài. Tuy nhiên, cú va chạm mạnh khiến một người tử vong tại chỗ, người còn lại bị thương nặng và được đưa đi cấp cứu ngay sau đó.

Lực lượng Cảnh sát giao thông và Công an phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám đã có mặt tại hiện trường, phong tỏa khu vực, tổ chức phân luồng giao thông và phối hợp điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Hiện vụ việc đang được Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 3 tiếp tục làm rõ theo quy định.

#tai nạn giao thông #Khâm Thiên #ô tô lùi #vụ tai nạn #Hà Nội #Cảnh sát giao thông

Bài liên quan

Video

Bán tải đâm liên hoàn ở phố Khâm Thiên: Tài xế vừa mua xe thì gây tai nạn

Một ô tô tông hàng loạt xe máy tại phố Khâm Thiên, Hà Nội, CSGT cùng người dân hợp lực nhấc xe lên để cứu nạn nhân mắc kẹt dưới gầm.

Liên quan đến vụ xe bán tải mất lái, tông hàng loạt xe máy trên phố Khâm Thiên (Hà Nội) chiều 23/7, danh tính người điều khiển chiếc xe gây tai nạn là Nguyễn Văn T. (sinh năm 1971, trú tại phố Nguyễn Tuân, Hà Hội).

Vào khoảng 17 giờ ngày 23/7, ông T. lái ô tô mang BKS 30F - 498.XX đi trên phố Khâm Thiên. Sau đó, chiếc xe bất ngờ lao nhanh về phía trước và tông liên hoàn vào nhiều xe máy, nhiều xe trong số này đang đỗ trên vỉa hè. Vụ việc khiến 1 người đàn ông đang đứng trên vỉa hè bị cuốn vào gầm ô tô, nhiều xe máy hư hỏng.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới