Thế giới

Mưa lớn, tuyết rơi dày khiến hơn 170 người thương vong ở Afghanistan

Tuyết rơi dày và mưa lớn đã khiến ít nhất 61 người thiệt mạng và 110 người khác bị thương trên khắp Afghanistan trong 3 ngày.

An An (Theo AP)

AP đưa tin, Cơ quan Quản lý Thảm họa Quốc gia Afghanistan ngày 24/1 cho biết tuyết rơi dày và mưa lớn đã khiến hơn 170 người thương vong trên khắp Afghanistan trong 3 ngày qua.

"61 người đã thiệt mạng và 110 người khác bị thương, trong khi 458 ngôi nhà bị phá hủy hoàn toàn hoặc một phần do mưa lớn và tuyết rơi dày ở Afghanistan", người phát ngôn của Cơ quan Quản lý Thảm họa Quốc gia, Yousaf Hammad, thông tin.

ap26024503187700.jpg
Tuyết phủ trắng đường phố ở thị trấn Ghazni, phía tây nam Kabul, Afghanistan, ngày 24/1/2025. Ảnh: AP.

Ông cho biết thêm, những con số này có thể thay đổi khi chính quyền cập nhật thêm thông tin từ các tỉnh.

Được biết, Afghanistan rất dễ bị ảnh hưởng bởi các hiện tượng thời tiết cực đoan, với tuyết rơi dày và mưa lớn gây ra lũ quét thường xuyên khiến nhiều người thiệt mạng. Trước đó, vào năm 2024, hơn 300 người đã thiệt mạng trong các trận lũ quét vào mùa xuân ở nước này.

Các tỉnh phía đông của đất nước Afghanistan cũng vẫn đang chật vật để phục hồi sau những trận động đất tàn khốc xảy ra vào cuối tháng 8 và tháng 11 năm ngoái vốn phá hủy nhiều làng mạc và khiến hơn 2.200 người thiệt mạng.

Những người phải di dời do động đất đặc biệt dễ bị tổn thương trước cái lạnh khắc nghiệt và điều kiện thời tiết xấu. Vào tháng 12/2025, UNICEF cho biết ước tính có khoảng 270.000 trẻ em ở các khu vực bị ảnh hưởng bởi động đất đang đối mặt với “nguy cơ mắc các bệnh đe dọa tính mạng liên quan đến cái lạnh”.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Hơn 400 người thiệt mạng trong trận lũ lụt lịch sử ở Nam Phi hồi tháng 4/2022

Nguồn video: THĐT
