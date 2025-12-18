Hà Nội

Louis Phạm dạo phố Tây, 'flex' khoảnh khắc mua sắm hàng hiệu đắt đỏ

Cộng đồng trẻ

Louis Phạm dạo phố Tây, 'flex' khoảnh khắc mua sắm hàng hiệu đắt đỏ

Từng bị tố có lối sống 'phông bạt', loạt khoảnh khắc Louis Phạm tay xách nách mang những túi đồ hiệu từ các nhà mốt xa xỉ đã thu hút sự chú ý từ cộng đồng mạng.

Trầm Phương
Thời gian gần đây, Louis Phạm thường xuyên đăng tải những khoảnh khắc vi vu trời Tây trong chuyến qua thăm bạn trai Việt Kiều. Trong loạt ảnh mới nhất, cô nàng đã chia sẻ về một buổi dạo phố cũng như mua sắm của bản thân. (Ảnh: IGNV)
Cựu vận động viên thể dục dụng cụ chọn cho mình phong cách streetwear thoải mái với áo tank-top ôm sát, quần nỉ ống rộng và giày bệt. Điểm nhấn của bộ trang phục chính là chiếc kính mát thời thượng và mái tóc bạch kim nổi bật. (Ảnh: IGNV)
Louis Phạm tự tin thả dáng trên đường phố, không quên khoe thành quả mua sắm là những túi giấy cỡ lớn đến từ các thương hiệu đình đám thế giới như Louis Vuitton và Saint Laurent. (Ảnh: IGNV)
Dưới góc máy "sống ảo", cô nàng trông cực kỳ tận hưởng chuyến đi của mình. Những hình ảnh này nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi, nhận về nhiều lượt tương tác trái chiều từ phía cư dân mạng. (Ảnh: IGNV)
Trước đó, cô nàng từng vướng vào lùm xùm "phông bạt" khi một cô gái từng đứng ra tố cô nàng "mượn" ảnh của bản thân mình đăng tải để sống ảo, "làm màu". Không chỉ vậy, nhiều người còn từng đưa ra nghi vấn và bằng chứng cho rằng cô dùng thẻ đen của người khác hay dùng đồ fake. (Ảnh: IGNV)
Chính vì vậy, khi Louis Phạm mới đây đăng tải những hình ảnh cầm túi đồ hiệu đã ngay lập tức vào "tầm ngắm" của thám tử mạng, một số người bày tỏ "hi vọng lần này là mua đồ thật chứ không phải diễn để duy trì hình ảnh sang chảnh nữa". (Ảnh: IGNV)
Trong những hình ảnh Louis chia sẻ gần đây, Louis Phạm và bạn trai đang tận hưởng quãng thời gian bên nhau: cùng đi dạo phố, ăn tối, lái xe đêm… (Ảnh: IGNV)
Louis Phạm sống cùng bạn trai Việt kiều và gia đình anh, liên tục khoe nhưng hình ảnh thân mật hay check-in sang chảnh bên những chiếc xế hộp đắt tiền của người yêu. (Ảnh: IGNV)
Dù trước đó có một khoảng thời gian đường ai nấy đi, Louis Phạm vẫn cho thấy tình cảm mặn nồng với bạn trai. (Ảnh: IGNV)
Thời điểm khi cô nàng liên tục vướng vào ồn ào, phải "ở ẩn", chính bạn trai Paul Lê cũng là người luôn ở bên, đồng hành cùng với cựu vận động viên. (Ảnh: IGNV)
Trầm Phương
#Louis Phạm #hàng hiệu #du lịch Tây #louis phạm shopping sang chảnh #louis phạm dạo phố tây

