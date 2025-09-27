Lợi ích sức khỏe của matcha

Matcha đang là xu hướng đồ uống hot với nhiều lợi ích sức khỏe như thải độc gan, hỗ trợ tim mạch, giảm cân và nhiều tác dụng tích cực khác.

Matcha hay còn gọi là bột trà xanh nghiền mịn, được chế biến từ lá trà xanh (Camellia sinensis) được trồng trong điều kiện đặc biệt: Cây trà được che bóng phần lớn thời gian sinh trưởng. Quá trình này giúp lá trà tích lũy nhiều diệp lục, axit amin và tạo màu xanh đậm hơn. Sau thu hoạch, gân và cuống lá được loại bỏ, phần lá mềm được nghiền thành bột mịn – chính là matcha mà chúng ta quen thuộc.

Lợi ích của matcha

Giàu chất chống oxy hóa: Matcha chứa nhiều catechin, đặc biệt là EGCG – hợp chất được xem là “chiến binh” chống lại các gốc tự do. Bổ sung matcha thường xuyên giúp giảm tổn thương tế bào, hỗ trợ phòng ngừa các bệnh mạn tính.

Bảo vệ gan: Gan giữ vai trò quan trọng trong việc thải độc và chuyển hóa dinh dưỡng. Một số nghiên cứu cho thấy matcha có thể giúp giảm men gan ở người mắc gan nhiễm mỡ không do rượu, dù vẫn cần thêm bằng chứng lâm sàng trên diện rộng.

Tăng cường chức năng não: Nhờ sự kết hợp giữa caffein và L-theanine, matcha giúp cải thiện sự tập trung, trí nhớ và thời gian phản ứng mà không gây “tụt năng lượng” như cà phê. Các nghiên cứu trên người lớn tuổi cũng gợi ý matcha có thể góp phần bảo vệ trí não trước nguy cơ suy giảm nhận thức.

Ngăn ngừa ung thư: EGCG trong matcha được chứng minh có đặc tính chống ung thư trên mô hình ống nghiệm và động vật. Dù chưa thể khẳng định chắc chắn trên con người, đây là hướng nghiên cứu đầy hứa hẹn.

Hỗ trợ tim mạch: Một số bằng chứng cho thấy matcha và trà xanh có thể làm giảm huyết áp, ngăn ngừa xơ vữa động mạch và giảm nguy cơ bệnh tim. Điều này đến từ khả năng chống viêm và chống oxy hóa mạnh mẽ.

Giúp kiểm soát cân nặng: Trà xanh từ lâu đã được sử dụng trong các chế phẩm hỗ trợ giảm cân. Với thành phần tương tự nhưng đậm đặc hơn, matcha có thể thúc đẩy quá trình trao đổi chất, hỗ trợ kiểm soát chỉ số khối cơ thể khi kết hợp với chế độ ăn uống và tập luyện hợp lý.

Giảm căng thẳng và hỗ trợ miễn dịch: L-theanine trong matcha giúp thư giãn, cải thiện tâm trạng và giảm lo âu. Đồng thời, polyphenol của matcha còn góp phần điều hòa hệ vi sinh đường ruột – yếu tố liên quan mật thiết đến sức khỏe miễn dịch.

Cải thiện sức khỏe đường ruột: Polyphenol trong matcha ảnh hưởng đến sức khỏe đường ruột, nhờ catechin EGCG - một loại polyphenol có nồng độ cao trong matcha. Hệ vi sinh vật đường ruột đóng vai trò quan trọng trong các bệnh như tiểu đường, béo phì và rối loạn gan. Catechin EGCG giúp bổ sung vi khuẩn có lợi cho đường ruột, cải thiện quá trình trao đổi chất.

Trong nghiên cứu, sau hai tuần uống một tách trà matcha mỗi ngày, bắt đầu xuất hiện những thay đổi trong hệ vi sinh vật.

Lưu ý khi sử dụng matcha

Matcha mang lại nhiều lợi ích, nhưng không đồng nghĩa có thể dùng vô hạn. Do chứa hàm lượng caffein cao hơn trà xanh thông thường, việc tiêu thụ quá mức có thể gây mất ngủ, tim đập nhanh hoặc lo lắng, đặc biệt với người nhạy cảm với caffein.

Các chuyên gia khuyến nghị nên dùng khoảng 2–4g bột matcha/ngày (tương đương 1–2 tách trà) là hợp lý. Đồng thời, nên ưu tiên chọn sản phẩm hữu cơ, có nguồn gốc rõ ràng để tránh nguy cơ tồn dư thuốc trừ sâu hoặc kim loại nặng.

Một điểm đáng lưu ý khác, matcha nguyên chất sẽ phát huy tối đa lợi ích sức khỏe. Các sản phẩm matcha pha sẵn có nhiều đường, kem hoặc hương liệu nhân tạo có thể làm giảm giá trị dinh dưỡng.

Matcha chỉ phát huy hiệu quả khi được sử dụng điều độ, trong một chế độ ăn cân bằng và lành mạnh.

Mặc dù không có nhiều caffeine như cà phê, nhưng trà matcha cũng có hàm lượng caffeine cao hơn các loại trà khác. Do đó, không khuyên dùng matcha cho những người nhạy cảm với caffeine.