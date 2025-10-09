Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Lộc trời "ẩn trong bùn đất" xưa nhà nghèo ăn, nay 350.000 đồng/kg

Kinh doanh

Lộc trời "ẩn trong bùn đất" xưa nhà nghèo ăn, nay 350.000 đồng/kg

Từng xuất hiện trong bữa ăn của người nghèo, nay cá chạch đồng được người dân thành phố săn lùng.

Hoàng Minh (tổng hợp)
Chạch đồng vốn là loài sống trong bùn đất ở kênh mương, đồng ruộng gắn với bữa cơm của người nghèo trước đây. Ảnh: Internet
Chạch đồng vốn là loài sống trong bùn đất ở kênh mương, đồng ruộng gắn với bữa cơm của người nghèo trước đây. Ảnh: Internet
Mùa nước nổi, các chạch bơi lội khắp đồng ruộng. Khi nước rút, chạch lẩn sâu xuống bùn ao hay kênh rạch. Ảnh: Facebook
Mùa nước nổi, các chạch bơi lội khắp đồng ruộng. Khi nước rút, chạch lẩn sâu xuống bùn ao hay kênh rạch. Ảnh: Facebook
Chạch đồng nhỏ, dài khoảng một gang tay, thân hình tròn trĩnh, đầu nhọn, toàn thân phủ lớp nhớt dày. Ảnh: Facebook
Chạch đồng nhỏ, dài khoảng một gang tay, thân hình tròn trĩnh, đầu nhọn, toàn thân phủ lớp nhớt dày. Ảnh: Facebook
Xưa kia, chạch đồng nhiều đến mức không ai mang ra chợ bán. Như nay, chạch đồng hiếm, đa phần là chạch nuôi, giá ngoài chợ khoảng 120.000 - 150.000 đồng/kg. Ảnh: Facebook
Xưa kia, chạch đồng nhiều đến mức không ai mang ra chợ bán. Như nay, chạch đồng hiếm, đa phần là chạch nuôi, giá ngoài chợ khoảng 120.000 - 150.000 đồng/kg. Ảnh: Facebook
Trong khi đó, khô cá chạch đồng giá dao động từ 300.000 - 350.000 đồng/kg, được nhiều người tìm mua. Ảnh: Facebook
Trong khi đó, khô cá chạch đồng giá dao động từ 300.000 - 350.000 đồng/kg, được nhiều người tìm mua. Ảnh: Facebook
Để làm khô, người ta chọn cá chạch tươi, cạo sạch nhớt rồi ngâm muối loãng, sau đó ướp chút gia vị, ớt và phơi nắng. Ảnh: Facebook
Để làm khô, người ta chọn cá chạch tươi, cạo sạch nhớt rồi ngâm muối loãng, sau đó ướp chút gia vị, ớt và phơi nắng. Ảnh: Facebook
Khô cá chạch ngon phải phơi 3 lượt nắng lớn, thịt săn lại, thơm dịu mà không bị cứng. Ảnh: Facebook
Khô cá chạch ngon phải phơi 3 lượt nắng lớn, thịt săn lại, thơm dịu mà không bị cứng. Ảnh: Facebook
Cá chạch có thể chế biến thành nhiều món như kho nghệ vàng óng, chiên...Ảnh: Facebook
Cá chạch có thể chế biến thành nhiều món như kho nghệ vàng óng, chiên...Ảnh: Facebook
Chạch kho nghệ thịt săn chắc, thơm nức mũi được nhiều người ưa chuộng. Ảnh: Facebook
Chạch kho nghệ thịt săn chắc, thơm nức mũi được nhiều người ưa chuộng. Ảnh: Facebook
Độc đáo nhất là chạch một nắng chiên giòn chấm mắm me. Vị chua cay mặn ngọt của nước chấm khiến món cá chạch thêm đậm đà. Ảnh: Facebook
Độc đáo nhất là chạch một nắng chiên giòn chấm mắm me. Vị chua cay mặn ngọt của nước chấm khiến món cá chạch thêm đậm đà. Ảnh: Facebook
Hoàng Minh (tổng hợp)
#Lộc trời trong bùn đất #Cá chạch đồng và giá trị truyền thống #Quá trình chế biến khô cá chạch #Ẩm thực đặc sản chạch đồng #Thức ăn dân dã và bình dị #Biến đổi giá trị của cá chạch

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT