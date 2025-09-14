Loài cá xấu xí xưa cho lợn ăn nay 300.000 đồng/kg

Từ loài cá chẳng mấy ai để ý, dùng làm thức ăn cho gia súc, giờ đây cá chai trở thành đặc sản đắt đỏ xuất hiện trong thực đơn của nhà hàng.
Á hậu Hương Ly vừa chia sẻ về việc đăng ký kết hôn, tổ chức đám cưới. Trước khi lên xe hoa, cô không ít lần diện váy cưới trên sàn diễn.
Porsche 911 Turbo S thế hệ 992.2 trang bị cơ cấu T-Hybrid tương tự 911 Carrera GTS với công suất 711 mã lực, tăng tốc từ 0-100 km/h trong 2,5 giây.
Ít ai ngờ, khu chung cư sang chảnh 165 căn hộ luôn kín khách cho thuê lại vốn là một nhà tù cũ được cải tạo.
Tối nay (ngày 14/9), Quế Anh cùng Hạnh Nguyên, Thu Hiền, Bích Tuyền và Ánh Vương sẽ kết thúc nhiệm kỳ Miss Grand Vietnam.
Từ cơ hội bất ngờ đến vận may liên tục, 3 con giáp bước vào giai đoạn hoàng kim trong 11 ngày cuối tháng 7 Âm, khiến nhiều người ganh tỵ.
200.000 đồng tiền cổ bất ngờ được tìm thấy trong giếng cổ ở Trung Quốc giúp hé lộ nhiều thông tin đặc biệt.
Là loài gấu đặc hữu Nam Mỹ, gấu mắt kính (Tremarctos ornatus) sở hữu diện mạo độc đáo và nhiều đặc điểm sinh học lý thú.
Từng là startup tỷ USD, Snap nay tái cấu trúc thành các nhóm nhỏ linh hoạt, đặt cược vào mô hình “khởi nghiệp” để vượt qua giai đoạn khó khăn.
Yamaha Motor Việt Nam vừa ra mắt PG-1 ABS 2025, dòng xe máy scrambler đô thị hướng đến người dùng trẻ có nhu cầu di chuyển linh hoạt trong phố và off-road nhẹ.
Máy rửa bát là trợ thủ đắc lực cho căn bếp hiện đại, nhưng chọn sai sẽ vừa tốn tiền vừa thiếu tiện ích. Nắm vững 4 yếu tố sau để mua đúng ngay từ đầu.
Chiếc xe SUV siêu sang Rolls-Royce Cullinan độ Mansory màu trắng sang trọng này đang được chào bán và giá cả phải chăng hơn bạn nghĩ so với những xe độ khác.
CEO Lockheed Martin - Jim Taiclet lần đầu tiên công bố phiên bản F-35 "Ferrari" tích hợp công nghệ của chiến đấu cơ thế hệ thứ 6.
Đoàn Minh Tài cầu hôn Sunny Đan Ngọc vào ngày 25/6/2025, sẽ tổ chức đám cưới vào ngày 25/12/2025.
OpenAI gây bất ngờ khi phát triển nền tảng tuyển dụng AI, vừa giúp người lao động tìm việc, vừa đặt mình vào thế cạnh tranh trực diện với LinkedIn.
Mới đây trên trang cá nhân, Primmy Trương - vợ Phan Thành vừa 'chơi lớn' tung loạt ảnh trong chuyến du lịch tại Bhutan.
Lê Huỳnh Bảo Ngọc lúc dịu dàng, khi lại cá tính. Nữ diễn viên từng được gọi là hoa khôi nhí, có mối quan hệ thân thiết với 'bà trùm hoa hậu' Phạm Kim Dung.
Sở hữu chiều cao ấn tượng và gương mặt 'visual' điển trai, thủ môn U23 Việt Nam là Trần Trung Kiên khiến nhiều fan nữ phải mê mệt.
Giữa cuộc xung đột với Ukraine và các lệnh trừng phạt, Nga vẫn đẩy nhanh phát triển động cơ tên lửa và máy bay để tăng cường sức mạnh quân sự.
Sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) hiện đang bước vào quá trình sửa chữa, cải tạo mặt cỏ sau thời gian dài khai thác cho nhiều sự kiện thể thao và văn hóa.
Minh Trang – người thường được nhắc đến với danh xưng “người tình màn ảnh” của Song Luân – gây chú ý bởi nhan sắc trong trẻo, phong cách chuẩn nàng thơ.