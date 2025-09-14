Hà Nội

Loài cá xấu xí xưa cho lợn ăn nay 300.000 đồng/kg

Kinh doanh

Loài cá xấu xí xưa cho lợn ăn nay 300.000 đồng/kg

Từ loài cá chẳng mấy ai để ý, dùng làm thức ăn cho gia súc, giờ đây cá chai trở thành đặc sản đắt đỏ xuất hiện trong thực đơn của nhà hàng.

Cá chai là loài cá biển quen thuộc ở nhiều vùng biển nước ta, thân hình bầu dục dài, đầu bằng, dẹt và phần đuôi nhọn. Ảnh: Dân Việt
Hình dáng bên ngoài của cá chai kém bắt mắt với da sần sùi, gồ ghề, mắt lồi khiến nhiều người e ngại. Ảnh: Internet
Trước kia, ngư dân miền Trung chỉ coi cá chai là loài cá phụ, không mấy giá trị, chủ yếu dùng làm thức ăn cho gia súc. Ảnh: Sfood
Nhưng giờ đây, loài cá xấu xí này là một đặc sản quý được nhiều người săn lùng. Ảnh: Dân Việt
Trái với vẻ ngoài kém bắt mắt, thịt cá chai trắng hồng, dày và chắc, vị ngọt, dai như thịt gà và ít xương dăm. Ảnh: Arttimes
Chính hương vị độc đáo, thơm ngon, cá chai từ chỗ chỉ là món ăn dân dã đã trở thành đặc sản đắt đỏ. Ảnh: Người lao động
Trên thị trường, giá cá chai tươi dao động từ 100.000 – 150.000 đồng/kg. Ảnh: Người lao động
Tại Quảng Ninh, người dân còn sáng tạo ra khô cá chai hay cá chai một nắng, giá từ 250.000 – 300.000 đồng/kg. Ảnh: Dulichcoto
Cá chai góp mặt trong thực đơn của các nhà hàng, quán ăn lớn nhỏ với nhiều món như chiên giòn, nướng trui, rim mặn ngọt hay kho tộ, kho nghệ tươi. Ảnh: Arttimes
