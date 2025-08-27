Hà Nội

Loài cá trên núi cao cực hiếm, nửa triệu đồng/kg cũng khó mua

Kinh doanh

Loài cá trên núi cao cực hiếm, nửa triệu đồng/kg cũng khó mua

Từ loài chống đói của người dân địa phương, cá chành dục trở thành đặc sản đắt đỏ, ít ai có cơ hội được thưởng thức.

Hoàng Minh (tổng hợp)
Cá chành dục là loại cá đặc sản ở vùng núi Cấm (tỉnh An Giang). Loài cá này thường ẩn trong hang đá, hốc đá nơi có dòng suối mát lành chảy qua. Ảnh: Internet
Cá chành dục giống như cá lóc nhưng kích thước nhỏ hơn, lớn nhất chỉ khoảng 200g. Ảnh: Arttimes
Cá chành dục giống như cá lóc nhưng kích thước nhỏ hơn, lớn nhất chỉ khoảng 200g. Ảnh: Arttimes
Trước đây, người dân vùng núi Cấm (An Giang) câu cá chành dục về ăn chống đói. Nhưng vài năm gần đây, loại cá này trở thành đặc sản hút khách. Ảnh: Internet
Do bị khai thác ồ ạt để phục vụ du khách, cá chành dục dần khan hiếm, đẩy giá lên cao. Ảnh: Dân Việt
Trên thị trường, cá chành dục có giá vài trăm nghìn đồng/kg, lúc khan hiếm có thể lên tới nửa triệu đồng/kg. Ảnh: VOV
Dù đắt nhưng không phải lúc nào cũng mua được cá chành dục. Loại cá này khó bắt, có khi đi câu cả ngày vẫn không đủ số lượng cho khách. Ảnh: Dân Việt
Cá chành dục được chế biến thành nhiều món ăn, nhưng hấp dẫn nhất là món kho tiêu, nướng trui chấm mắm me hoặc chiên giòn. Ảnh: Internet
Với cư dân khu vực núi Cấm, cá chành dục là "lộc trời ban" giúp nhiều gia đình có thêm thu nhập. Ảnh: Tepbac
