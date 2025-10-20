Hà Nội

Loạt ứng dụng iPhone nên xóa ngay kẻo bị theo dõi dữ liệu

Số hóa

Loạt ứng dụng iPhone nên xóa ngay kẻo bị theo dõi dữ liệu

Báo cáo mới cảnh báo ít nhất 14 ứng dụng VPN trên App Store có nguy cơ thu thập dữ liệu cá nhân người dùng iPhone mà không thông báo rõ ràng.

Thiên Trang (TH)
Theo Bitdefender, nhiều ứng dụng VPN vẫn đang tồn tại trên App Store dù có hành vi theo dõi người dùng.
VPN vốn được quảng cáo giúp ẩn danh, nhưng nhiều app miễn phí lại lén thu thập dữ liệu như vị trí, lịch sử duyệt web và thông tin thanh toán.
Dự án Minh bạch Công nghệ (TTP) ghi nhận 14 ứng dụng rủi ro, gồm X-VPN - Super VPN &amp; Best Proxy, Ostrich VPN - Proxy Master, VPN Proxy Master - Super VPN, Turbo VPN Private Browser, VPNIFY - Unlimited VPN, VPN Proxy OvpnSpider, WireVPN - Fast VPN &amp; Proxy, Now VPN - Best VPN Proxy, Speedy Quark VPN - VPN Proxy, Best VPN Proxy AppVPN, iSharkVPN - Secure &amp; Fast VPN (trước đây là WireVPN), Pearl VPN, HulaVPN Pro - Fast Secure VPN, Wiresocks - Secure &amp; Privacy.
Đáng chú ý, một số app từng bị gỡ nhưng đã quay lại với tên mới, như WireVPN đổi thành iSharkVPN để đánh lừa người dùng.
Các chuyên gia cảnh báo rằng việc dùng VPN không đáng tin cậy có thể khiến iPhone bị tấn công mạng và rò rỉ dữ liệu cá nhân.
Một số ứng dụng thậm chí còn cài mã theo dõi và quảng cáo ẩn, làm giảm hiệu suất và xâm phạm quyền riêng tư.
Người dùng được khuyến cáo xóa ngay các VPN miễn phí, đặc biệt là những app không rõ nguồn gốc hoặc đánh giá mập mờ.
Thay vào đó, nên chọn các dịch vụ uy tín như NordVPN, ProtonVPN, ExpressVPN hoặc Surfshark để bảo vệ thông tin an toàn hơn.
