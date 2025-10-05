Hà Nội

Cách xử lý lỗi hao pin iPhone khi để qua đêm

Số hóa

Cách xử lý lỗi hao pin iPhone khi để qua đêm

Nhiều người bất ngờ khi iPhone tụt pin nhanh trong lúc ngủ. Nguyên nhân đến từ ứng dụng nền, iOS lỗi thời, thông báo hay sao lưu iCloud.

Thiên Trang (TH)
Nếu buổi sáng bạn thấy iPhone tụt pin còn rất thấp, nguyên nhân thường đến từ phần mềm hoặc ứng dụng chạy ngầm.
Nếu buổi sáng bạn thấy iPhone tụt pin còn rất thấp, nguyên nhân thường đến từ phần mềm hoặc ứng dụng chạy ngầm.
Lỗi iOS lỗi thời hoặc trục trặc tiến trình nền có thể khiến máy hao pin dù đang ở trạng thái nghỉ.
Lỗi iOS lỗi thời hoặc trục trặc tiến trình nền có thể khiến máy hao pin dù đang ở trạng thái nghỉ.
Giải pháp đơn giản là khởi động lại máy hoặc cập nhật iOS lên bản mới nhất để khắc phục lỗi.
Giải pháp đơn giản là khởi động lại máy hoặc cập nhật iOS lên bản mới nhất để khắc phục lỗi.
Một số ứng dụng mạng xã hội và định vị vẫn âm thầm tiêu hao pin khi làm mới dữ liệu.
Một số ứng dụng mạng xã hội và định vị vẫn âm thầm tiêu hao pin khi làm mới dữ liệu.
Người dùng có thể vào Cài đặt &gt; Pin để kiểm tra ứng dụng nào gây hao pin và tắt bớt hoạt động nền.
Người dùng có thể vào Cài đặt > Pin để kiểm tra ứng dụng nào gây hao pin và tắt bớt hoạt động nền.
Thông báo liên tục đánh thức iPhone cũng khiến pin sụt nhanh hơn trong đêm.
Thông báo liên tục đánh thức iPhone cũng khiến pin sụt nhanh hơn trong đêm.
Bật chế độ Không làm phiền hoặc Focus khi ngủ sẽ hạn chế tình trạng màn hình sáng và máy rung.
Bật chế độ Không làm phiền hoặc Focus khi ngủ sẽ hạn chế tình trạng màn hình sáng và máy rung.
Ngoài ra, tắt bớt dịch vụ định vị và sao lưu iCloud ban đêm cũng giúp iPhone duy trì pin tốt hơn.
Ngoài ra, tắt bớt dịch vụ định vị và sao lưu iCloud ban đêm cũng giúp iPhone duy trì pin tốt hơn.
Thiên Trang (TH)
