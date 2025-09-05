Hà Nội

Cộng đồng trẻ

Loạt hot girl từng nổi khắp mạng xã hội những mùa khai giảng

Mỗi mùa khai giảng, không ít gương mặt nữ sinh đã bất ngờ trở nên nổi tiếng chỉ nhờ một khoảnh khắc vô tình lọt vào ống kính, để lại nhiều dấu ấn khó phai.

Trầm Phương
1-5582.jpg
Năm 2017, nữ sinh tên Dương Thu Giang (sinh năm 2000, Bắc Ninh) trở thành "hiện tượng mạng" nổi tiếng sau một đêm nhờ loạt ảnh diện áo dài trắng truyền thống chụp trên sân trường. (Ảnh: Tổng hợp)
2-5686.jpg
Cô nàng sở hữu nụ cười tỏa nắng, ngọt ngào đốn tim người đối diện. (Ảnh: Tổng hợp)
hot-girl.jpg
Nhiều người còn ưu ái gọi cô nàng là "cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi". (Ảnh: Tổng hợp)
6-3944.jpg
Năm 2019, hình ảnh tân sinh viên Phan Thị Minh Hằng viral khắp cõi mạng với khoảnh khắc được chụp trong lễ khai giảng đầu tiên ở bậc đại học tại Đại học Kinh tế Quốc dân. Cô nàng gốc Quảng Bình gây ấn tượng với nhan sắc trong trẻo, ngọt ngào. (Ảnh: Tổng hợp)
10-9832.jpg
Sau khoảnh khắc định mệnh đó, Hằng Phan được biết đến nhiều hơn, thậm chí còn được nhiều tờ báo lớn ưu ái gọi với biệt danh "hot girl khai giảng" hay "thiên thần sở hữu góc nghiêng thần thánh". (Ảnh: Tổng hợp)
5-1113.jpg
Mùa khai giảng năm 2018, Hồ Thiên Trang (SN 2001) khi ấy đang là học sinh lớp 12, trường THPT Trần Phú, Hà Nội cũng được nhiều người xuýt xoa với những tấm ảnh trong tà áo dài duyên dáng. (Ảnh: Tổng hợp)
4-1672.jpg
Thiên Trang sở hữu gương mặt sắc sảo, gây ấn tượng với người đối diện ngya từ cái nhìn đầu tiên. (Ảnh: Tổng hợp)
4.jpg
Dù đã tốt nghiệp cấp 3 được 3 năm, thế nhưng cứ đến ngày khai giảng thì những bức ảnh diện áo dài trắng của nữ sinh Nghệ An Lê Khánh Chi lại được netizen chia sẻ. (Ảnh: Tổng hợp)
2.jpg
Cô bạn có gương mặt ưa nhìn, được nhận xét giống nhiều sao nữ đình đám bên Trung như Ngu Thư Hân, Triệu Lộ Tư…(Ảnh: Tổng hợp)
3.jpg
Khánh Chi theo học khoa Thiết kế thời trang của trường Đại học Văn Lang (TP.HCM). Trong mùa tuyển sinh 2022, cô được tuyển thẳng vào trường nhờ thành tích tốt trong kỳ thi năng khiếu kết hợp phỏng vấn tài năng. (Ảnh: Tổng hợp)
