Loạt ảnh khó quên về cuộc sống người dân thế giới nhiều năm trước

Những bức ảnh lịch sử được trang Bored Panda đăng tải phần nào hé lộ cuộc sống của người dân trên khắp thế giới nhiều năm trước.

Nhà phát minh Nikola Tesla trong phòng thí nghiệm của ông ở Colorado Springs, Colorado, Mỹ, năm 1899. (Nguồn ảnh: Bored Panda)
Cô Eastine Cowner, một cựu bồi bàn, đang làm công việc của một thợ đóng tàu năm 1943.
Albert Einstein chơi đàn vĩ cầm năm 1927.
Những chiếc xe Messerschmitt Kabinenroller năm 1955.
Chú voi biển khổng lồ tên Goliath trước nhân viên sở thú tại Vườn thú Vincennes ở Paris (Pháp) năm 1936.
Ned Parfett, bé trai giao báo, bên ngoài văn phòng White Star Line ở London, Anh, năm 1912.
Cuộc đua xe đạp dành cho phụ nữ ở Caubourg năm 1894.
Một khúc gỗ Sequoia khổng lồ ở Tulare, California, Mỹ.
Người trông coi ngọn hải đăng đang lau ống kính ở ngọn hải đăng Pensacola vào khoảng năm 1960.
Tuyết rơi hiếm thấy ở New Orleans năm 1958.
Nhân viên tổng đài điện thoại vào khoảng năm 1922.
Nữ nhân viên thang máy tại Khách sạn Martha Washington năm 1917.
Paulina Longworth, 15 tháng tuổi, được mẹ, Alice Roosevelt Longworth, đưa đi tham quan rạp xiếc năm 1926.
George, chú robot hình người được chế tạo bởi kỹ sư động cơ Alan Herbert Reffell và WH Richards, năm 1930.
Người giao sữa Parrita đang buộc chặt những bình sữa vào yên ngựa vào khoảng năm 1940 đến 1943.
Bên trong một lớp học may năm 1918.
Tiệm làm đẹp năm 1958.
>>> Mời độc giả xem thêm video: Lộ diện thành phố bí ẩn 2.000 năm nhân loại chưa từng biết đến
An An (Theo BP)
