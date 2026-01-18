Hà Nội

Loài voi 4 ngà kỳ dị bị săn bắt đến tuyệt chủng

Giải mã

Loài voi 4 ngà kỳ dị bị săn bắt đến tuyệt chủng

Loài voi cổ Gomphothere từng lang thang ở nhiều châu lục, để lại dấu ấn tiến hóa đặc biệt trong lịch sử động vật có vú khổng lồ.

T.B (tổng hợp)
Gomphothere là nhóm voi cổ đã tuyệt chủng. Gomphothere không phải một loài đơn lẻ mà là một nhóm lớn các loài voi cổ thuộc họ Gomphotheriidae, sống từ kỷ Miocen đến cuối kỷ Pleistocen, cách đây hàng triệu năm. Ảnh: Pinterest.
Chúng có bốn ngà rất khác thường. Không giống voi hiện đại chỉ có hai ngà trên, nhiều loài Gomphothere sở hữu thêm một cặp ngà ở hàm dưới, tạo hình dạng mõm dài, dẹt như chiếc xẻng. Ảnh: britannica.com.
Phân bố gần như toàn cầu. Hóa thạch Gomphothere được tìm thấy ở châu Phi, Âu, Á và cả châu Mỹ, cho thấy chúng từng là một trong những nhóm voi phân bố rộng nhất lịch sử Trái Đất. Ảnh: sci.news.
Cấu trúc răng thích nghi nhiều kiểu thức ăn. Răng hàm của Gomphothere có dạng núm (gompho nghĩa là “mấu”), phù hợp cả việc nghiền lá, cỏ lẫn đào rễ cây và thực vật thủy sinh. Ảnh: floridamuseum.ufl.edut.
Một số loài thích nghi với môi trường đầm lầy. Những chiếc ngà hàm dưới dẹt có thể giúp Gomphothere xúc bùn, đào rễ cây hoặc cạo thực vật dưới nước, cho thấy lối sống bán thủy sinh ở vài quần thể. Ảnh: fossilguy.com.
Hình dáng cơ thể gần với voi ngày nay. Chúng có thân hình to lớn, chân cột trụ và vòi phát triển tốt, là tổ tiên gần của voi châu Phi và voi châu Á hiện đại. Ảnh: fossilguy.com.
Sự tuyệt chủng liên quan đến biến đổi khí hậu và con người. Nhiều nghiên cứu cho rằng Gomphothere biến mất do khí hậu lạnh dần cuối kỷ Băng hà, kết hợp áp lực săn bắt từ người tiền sử. Ảnh: animalsaroundtheglobe.com.
Là mắt xích quan trọng trong tiến hóa voi. Gomphothere giúp các nhà khoa học hiểu rõ quá trình đa dạng hóa, thích nghi và chọn lọc tự nhiên dẫn đến sự xuất hiện của các loài voi hiện đại. Ảnh: media-amazon.com.
#Loài voi cổ Gomphothere #Ngà kỳ dị và đặc điểm hình dạng #Phân bố toàn cầu của Gomphothere #Thích nghi đa dạng thức ăn #Ảnh hưởng biến đổi khí hậu đến tuyệt chủng #Vai trò trong tiến hóa voi

