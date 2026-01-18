Loài voi 4 ngà kỳ dị bị săn bắt đến tuyệt chủng

Loài voi cổ Gomphothere từng lang thang ở nhiều châu lục, để lại dấu ấn tiến hóa đặc biệt trong lịch sử động vật có vú khổng lồ.
Hãng Tesla đã ra mắt phiên bản 7 chỗ của Model Y 2026 tại Mỹ, nhưng đó không phải là cùng một chiếc xe với phiên bản trục cơ sở dài hơn được bán ở Trung Quốc.
Cá mập mang xếp (Chlamydoselachus anguineus) là sinh vật biển cổ xưa hiếm gặp, mang hình dáng kỳ lạ khiến giới khoa học đặc biệt chú ý.
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 19/1, Kim Ngưu đắc lộc trời ban, đại cát đại lợi. Xử Nữ tin tốt không nhiều, đừng dấn thân vào dự án mới.
Không chạy theo sự cầu kỳ hay xa hoa, cách bài trí của người Nhật đề cao tính tối giản, biến những căn nhà nhỏ hẹp thành không gian sống tiện nghi.
Hãng Tesla đã ra mắt phiên bản 7 chỗ của Model Y 2026 tại Mỹ, nhưng đó không phải là cùng một chiếc xe với phiên bản trục cơ sở dài hơn được bán ở Trung Quốc.
5 loại rau củ quen thuộc được ví như ‘kháng sinh tự nhiên’ mùa đông, giúp tăng đề kháng, chống viêm, giữ cơ thể khỏe mạnh và tràn đầy năng lượng.
Tháng cuối năm, 3 con giáp này may mắn gõ cửa, tài lộc, tình duyên đều rực rỡ, đón Tết an vui, đầy đủ và viên mãn.
Năm chiếc rìu từ thời kỳ 1.300-1.700 năm trước công nguyên được tìm thấy, mở ra nhiều giả thuyết về lễ nghi hoặc giao thương cổ xưa.
Ford Bronco RTR 2027 mẫu xe giao thoa giữa trang bị tiện nghi Bronco Raptor và động cơ nhỏ, kèm giá hấp dẫn hơn để sẵn sành chinh phục mọi địa hình hiểm trở.
Thương vụ Meta mua lại startup AI Manus trị giá 2 tỷ USD đã châm ngòi tranh cãi, khi Trung Quốc vào cuộc rà soát làn sóng startup rời quê gọi vốn Mỹ.
Từ những ngày yêu kín tiếng đến đám cưới riêng tư, Tóc Tiên – Hoàng Touliver đã cùng nhau đi qua 10 năm nhiều dấu ấn. Chuyện tình này vừa chính thức khép lại.
Một chiếc bút bằng xương rất hiếm có niên đại từ thế kỷ thứ 5 Trước Công Nguyên đã được tìm thấy ở Gela, Sicily.
Sau khi Red Bull và Max Verstappen tiết lộ thông tin về mẫu xe thể thao mới, Ford cũng không chần chừ mà chính thức công bố Mustang Dark Horse SC 2026.
Trong chuyến du lịch Hàn Quốc mới đây, vợ chồng Joyce Phạm khiến cộng đồng mạng thích thú khi tung loạt ảnh diện trang phục cổ trang truyền thống.
Xuất hiện trong loạt ảnh mới, Lilly Luta gây chú ý khi diện trang phục áo lụa mềm mại, tôn lên vẻ đẹp mong manh và vóc dáng thanh thoát.
Mới đây, Minh Hằng chia sẻ thời điểm mối quan hệ tình cảm với chồng chính thức bắt đầu, hé lộ những khoảnh khắc đáng nhớ trong hành trình yêu kín tiếng.
Bắt nhịp trào lưu “năm 2026 là 2016 mới”, MC Thanh Thanh Huyền nhanh chóng thu hút sự chú ý khi tái hiện phong cách trẻ trung, rực rỡ.
Một bức tượng cừu bằng gốm tráng men 2.000 năm tuổi đã được tìm thấy giúp làm sáng tỏ lịch sử chung của các dân tộc Turkic.
Nút giao Phú Thứ trên tuyến cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình là dự án hạ tầng giao thông trọng điểm của tỉnh Ninh Bình, với tổng mức đầu tư gần 1.400 tỷ đồng.
Gấu mèo Bắc Mỹ (Procyon lotor) là loài động vật quen thuộc nhưng ẩn chứa nhiều đặc điểm sinh học và hành vi khiến giới khoa học bất ngờ.
Trang Bored Panda tiếp tục đăng tải loạt ảnh lịch sử phần nào giúp độc giả hiểu thêm về cuộc sống của người dân trên thế giới hàng chục năm trước.