Loài thú hoang dã siêu thông minh xâm chiếm các đô thị nước Mỹ

Giải mã

Loài thú hoang dã siêu thông minh xâm chiếm các đô thị nước Mỹ

Gấu mèo Bắc Mỹ (Procyon lotor) là loài động vật quen thuộc nhưng ẩn chứa nhiều đặc điểm sinh học và hành vi khiến giới khoa học bất ngờ.

T.B (tổng hợp)
Không phải gấu mà cũng chẳng phải mèo. Gấu mèo Bắc Mỹ thuộc họ Procyonidae, gần với chồn hơn là gấu hay mèo. Tên gọi “gấu mèo” chỉ xuất phát từ hình dáng và thói quen sinh hoạt. Ảnh: Pinterest.
Không phải gấu mà cũng chẳng phải mèo. Gấu mèo Bắc Mỹ thuộc họ Procyonidae, gần với chồn hơn là gấu hay mèo. Tên gọi "gấu mèo" chỉ xuất phát từ hình dáng và thói quen sinh hoạt. Ảnh: Pinterest.
Đôi “bàn tay” cực kỳ khéo léo. Gấu mèo sở hữu các ngón trước linh hoạt như bàn tay người, cho phép mở nắp, xoay chốt và thao tác vật thể phức tạp, một lợi thế hiếm thấy ở động vật hoang dã. Ảnh: Pinterest.
Đôi "bàn tay" cực kỳ khéo léo. Gấu mèo sở hữu các ngón trước linh hoạt như bàn tay người, cho phép mở nắp, xoay chốt và thao tác vật thể phức tạp, một lợi thế hiếm thấy ở động vật hoang dã. Ảnh: Pinterest.
Trí thông minh vượt trội so với nhiều loài thú. Nghiên cứu cho thấy Procyon lotor có khả năng ghi nhớ lâu dài và giải quyết vấn đề phức tạp, thậm chí vượt một số loài linh trưởng trong các bài kiểm tra nhận thức. Ảnh: Pinterest.
Trí thông minh vượt trội so với nhiều loài thú. Nghiên cứu cho thấy Procyon lotor có khả năng ghi nhớ lâu dài và giải quyết vấn đề phức tạp, thậm chí vượt một số loài linh trưởng trong các bài kiểm tra nhận thức. Ảnh: Pinterest.
Thói quen “rửa” thức ăn gây hiểu lầm. Gấu mèo thường nhúng thức ăn vào nước, không phải để làm sạch mà nhằm tăng cảm giác xúc giác ở bàn tay, giúp chúng nhận diện thức ăn tốt hơn. Ảnh: Pinterest.
Thói quen "rửa" thức ăn gây hiểu lầm. Gấu mèo thường nhúng thức ăn vào nước, không phải để làm sạch mà nhằm tăng cảm giác xúc giác ở bàn tay, giúp chúng nhận diện thức ăn tốt hơn. Ảnh: Pinterest.
Chế độ ăn tạp linh hoạt hiếm có. Ăn từ trái cây, hạt, côn trùng đến cá, ếch và rác thải đô thị, khả năng thích nghi này giúp gấu mèo sinh tồn mạnh mẽ ở nhiều môi trường khác nhau. Ảnh: Pinterest.
Chế độ ăn tạp linh hoạt hiếm có. Ăn từ trái cây, hạt, côn trùng đến cá, ếch và rác thải đô thị, khả năng thích nghi này giúp gấu mèo sinh tồn mạnh mẽ ở nhiều môi trường khác nhau. Ảnh: Pinterest.
Sống về đêm với giác quan phát triển. Gấu mèo hoạt động chủ yếu ban đêm, có thị giác thích nghi ánh sáng yếu và thính giác nhạy, hỗ trợ việc kiếm ăn trong bóng tối. Ảnh: Pinterest.
Sống về đêm với giác quan phát triển. Gấu mèo hoạt động chủ yếu ban đêm, có thị giác thích nghi ánh sáng yếu và thính giác nhạy, hỗ trợ việc kiếm ăn trong bóng tối. Ảnh: Pinterest.
Dễ dàng thích nghi với đô thị. Procyon lotor hiện diện phổ biến tại thành phố Bắc Mỹ, tận dụng thùng rác, gác mái và cống thoát nước làm nơi trú ẩn, đôi khi gây “phiền toái” cho dân cư. Ảnh: Pinterest.
Dễ dàng thích nghi với đô thị. Procyon lotor hiện diện phổ biến tại thành phố Bắc Mỹ, tận dụng thùng rác, gác mái và cống thoát nước làm nơi trú ẩn, đôi khi gây "phiền toái" cho dân cư. Ảnh: Pinterest.
Vai trò sinh thái quan trọng nhưng gây tranh cãi. Trong tự nhiên, gấu mèo giúp kiểm soát quần thể côn trùng và động vật nhỏ, song tại đô thị, chúng đôi khi trở thành loài xâm lấn ảnh hưởng đến hệ sinh thái địa phương. Ảnh: Pinterest.
Vai trò sinh thái quan trọng nhưng gây tranh cãi. Trong tự nhiên, gấu mèo giúp kiểm soát quần thể côn trùng và động vật nhỏ, song tại đô thị, chúng đôi khi trở thành loài xâm lấn ảnh hưởng đến hệ sinh thái địa phương. Ảnh: Pinterest.
T.B (tổng hợp)
