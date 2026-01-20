Bẫy ảnh phát hiện loài động vật đặc biệt ở Vườn Quốc gia Chư Yang Sin

Trung tâm Hành động vì động vật hoang dã Việt Nam (WildAct) ghi nhận hình ảnh cầy móc cua tại Vườn Quốc gia Chư Yang Sin. Ảnh: Tiền phong.

Hoạt động bẫy ảnh của Trung tâm Hành động vì động vật hoang dã Việt Nam (WildAct) đã ghi nhận hình ảnh loài cầy móc cua tại Vườn Quốc gia Chư Yang Sin, tỉnh Đắk Lắk.

Cầy móc cua (tên khoa học là Herpestes urva) là loài thú ăn thịt nhỏ thuộc họ cầy lỏn (Herpestidae). Loài này phân bố nhiều ở các quốc gia ở khu vực Nam Á và Đông Nam Á, bao gồm Việt Nam.

Giống như tên gọi, thức ăn chủ yếu của cầy móc cua là cua, tôm và các loài thủy sinh ở sông, suối. Chúng bơi rất giỏi. Nhờ màng da ở bàn chân, loài này dễ dàng lao xuống dòng nước để bắt cua, cá hay ếch nhái.

Cầy móc cua thường hoạt động về đêm hoặc lúc chạng vạng, ban ngày ẩn mình trong hang đất hoặc các bụi rậm gần suối. Chúng thường đi săn một mình hoặc theo cặp, ít khi tụ tập thành đàn.

Ngoài ra, cầy móc cua còn ăn côn trùng lớn, thậm chí cả chuột và rắn nhỏ. Nhờ đó, loài này góp phần kiểm soát các loài gây hại, bảo vệ cân bằng hệ sinh thái ở các vùng rừng. Vì vậy, cầy móc cua được mệnh danh là “bác sĩ thầm lặng” của những cánh rừng.

Việc ghi nhận sự xuất hiện của cầy móc cua tại Vườn Quốc gia Chư Yang Sin được các chuyên gia của WildAct đánh giá là một tín hiệu đáng mừng. Điều này cho thấy những nỗ lực bảo tồn tại Chư Yang Sin đang tạo nên môi trường sống an toàn, nơi những loài thú ăn thịt nhỏ như cầy móc cua vẫn có thể tồn tại và góp phần chữa lành hệ sinh thái.

Để bảo vệ loài cầy móc cua cũng như các loài động thực vật khác, WildAct cùng Vườn Quốc gia Chư Yang Sin đã và đang triển khai nhiều giải pháp như tuần tra rừng, gỡ bẫy, giám sát bằng bẫy ảnh, hỗ trợ phát triển sinh kế bền vững cho người dân địa phương, thúc đẩy giáo dục và nâng cao nhận thức về bảo vệ động vật hoang dã.