Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Giải mã

Bẫy ảnh phát hiện loài động vật đặc biệt ở Vườn Quốc gia Chư Yang Sin

Thông qua bẫy ảnh, Trung tâm Hành động vì động vật hoang dã Việt Nam (WildAct) ghi nhận hình ảnh cầy móc cua tại Vườn Quốc gia Chư Yang Sin, Đắk Lắk.

Tâm Anh (TH)
cayyyy.jpg
Trung tâm Hành động vì động vật hoang dã Việt Nam (WildAct) ghi nhận hình ảnh cầy móc cua tại Vườn Quốc gia Chư Yang Sin. Ảnh: Tiền phong.

Hoạt động bẫy ảnh của Trung tâm Hành động vì động vật hoang dã Việt Nam (WildAct) đã ghi nhận hình ảnh loài cầy móc cua tại Vườn Quốc gia Chư Yang Sin, tỉnh Đắk Lắk.

Cầy móc cua (tên khoa học là Herpestes urva) là loài thú ăn thịt nhỏ thuộc họ cầy lỏn (Herpestidae). Loài này phân bố nhiều ở các quốc gia ở khu vực Nam Á và Đông Nam Á, bao gồm Việt Nam.

Giống như tên gọi, thức ăn chủ yếu của cầy móc cua là cua, tôm và các loài thủy sinh ở sông, suối. Chúng bơi rất giỏi. Nhờ màng da ở bàn chân, loài này dễ dàng lao xuống dòng nước để bắt cua, cá hay ếch nhái.

Cầy móc cua thường hoạt động về đêm hoặc lúc chạng vạng, ban ngày ẩn mình trong hang đất hoặc các bụi rậm gần suối. Chúng thường đi săn một mình hoặc theo cặp, ít khi tụ tập thành đàn.

Ngoài ra, cầy móc cua còn ăn côn trùng lớn, thậm chí cả chuột và rắn nhỏ. Nhờ đó, loài này góp phần kiểm soát các loài gây hại, bảo vệ cân bằng hệ sinh thái ở các vùng rừng. Vì vậy, cầy móc cua được mệnh danh là “bác sĩ thầm lặng” của những cánh rừng.

Việc ghi nhận sự xuất hiện của cầy móc cua tại Vườn Quốc gia Chư Yang Sin được các chuyên gia của WildAct đánh giá là một tín hiệu đáng mừng. Điều này cho thấy những nỗ lực bảo tồn tại Chư Yang Sin đang tạo nên môi trường sống an toàn, nơi những loài thú ăn thịt nhỏ như cầy móc cua vẫn có thể tồn tại và góp phần chữa lành hệ sinh thái.

Để bảo vệ loài cầy móc cua cũng như các loài động thực vật khác, WildAct cùng Vườn Quốc gia Chư Yang Sin đã và đang triển khai nhiều giải pháp như tuần tra rừng, gỡ bẫy, giám sát bằng bẫy ảnh, hỗ trợ phát triển sinh kế bền vững cho người dân địa phương, thúc đẩy giáo dục và nâng cao nhận thức về bảo vệ động vật hoang dã.

Mời độc giả xem video: Phát hiện thêm nhiều loài mới ở Khu vực sông Mekong. Nguồn: THĐT1.
#Bảo tồn động vật hoang dã #Phát hiện cầy móc cua #Vai trò của cầy móc cua trong hệ sinh thái #cầy móc cua

Bài liên quan

Giải mã

VQG Hoàng Liên tái thả nhiều động vật quý hiếm về tự nhiên

Sáng 8/1, Trung tâm Du lịch và Bảo tồn sinh vật Hoàng Liên, Vườn quốc gia Hoàng Liên tổ chức tái thả 31 cá thể động vật hoang dã, bao gồm nhiều loài quý hiếm.

giaoo-1.jpg
31 cá thể thuộc 10 loài động vật hoang dã đã được Trung tâm Du lịch và Bảo tồn sinh vật Hoàng Liên, Vườn quốc gia Hoàng Liên tổ chức tái thả về môi trường tự nhiên sau cứu hộ hôm 8/1. Ảnh: Báo Lào Cai.
giaoo-3.jpg
Đợt thả lần này được thực hiện tại 3 vị trí thuộc xã Tả Van (Lào Cai). Trong đó, tại vị trí thứ nhất, thuộc địa bàn thôn Dền Thàng, trung tâm phối hợp với Trạm Kiểm lâm số 4 thả 2 cá thể rùa đầu to. Đây là khu vực rừng phục hồi, có nguồn nước tự nhiên sạch, nguồn thức ăn ổn định, nằm xa khu dân cư và do Trạm Kiểm lâm số 4 quản lý. Ảnh: Báo Lào Cai.
Xem chi tiết

Giải mã

Biến đổi khí hậu và cái giá đắt với động vật hoang dã Đông Nam Á

Từ câu chuyện của đười ươi Tapanuli có thể thấy rõ một thực tế: bảo tồn động vật hoang dã ở Đông Nam Á không thể tách rời cuộc chiến chống biến đổi khí hậu.

Đông Nam Á là một trong những khu vực đa dạng sinh học cao bậc nhất thế giới, nơi rừng mưa nhiệt đới, đất ngập nước và vùng núi cao nuôi dưỡng hàng nghìn loài động thực vật đặc hữu. Tuy nhiên, chính khu vực này cũng đang đứng ở tuyến đầu của biến đổi khí hậu toàn cầu. Những biến động cực đoan về thời tiết, kết hợp với áp lực phát triển kinh tế kéo dài nhiều thập niên, đang khiến động vật hoang dã phải trả một cái giá ngày càng đắt, cả về số lượng lẫn khả năng tồn tại lâu dài.

Biến đổi khí hậu ở Đông Nam Á không còn là dự báo xa xôi mà đã hiện diện rõ ràng qua các hiện tượng mưa cực đoan, lũ quét, hạn hán kéo dài và nhiệt độ trung bình tăng cao. Những thay đổi này tác động trực tiếp đến sinh cảnh tự nhiên, vốn đã bị thu hẹp nghiêm trọng bởi phá rừng, nông nghiệp công nghiệp và khai thác tài nguyên. Khi khí hậu trở nên bất ổn, các hệ sinh thái mất đi khả năng tự điều tiết, khiến động vật hoang dã – đặc biệt là các loài có phạm vi sinh sống hẹp – trở nên vô cùng dễ tổn thương.

Xem chi tiết

Giải mã

Rùa đầu đen nặng 5 kg bò vào rẫy ở Khánh Hòa sau lũ quý hiếm cỡ nào?

Một người dân ở Khánh Hòa phát hiện con rùa đầu đen nặng 5 kg bò vào rẫy và giao nộp cho cơ quan chức năng. Đây là loài động vật rừng nguy cấp, quý hiếm.

rua-1.jpg
Vào ngày 18/11, Công an xã Phước Hậu, tỉnh Khánh Hòa cho biết đã tiếp nhận một cá thể rùa đầu đen nặng 5 kg do ông Nguyễn Thanh Hùng (56 tuổi, ngụ thôn Ninh Quý 3, xã Phước Hậu) giao nộp. Ảnh: Công an xã Phước Hậu.
rua-2.jpg
Trước đó, vào khoảng 17h cùng ngày (18/11), ông Hùng đi thăm rẫy gần bờ sông Cái Phan Rang thuộc thôn Ninh Quý 3 thì phát hiện con rùa đang bò. Ảnh: Công an xã Phước Hậu.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới