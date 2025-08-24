Loài lưỡng cư to bằng cá sấu gieo rắc kinh hoàng dưới đáy sông hồ

Metoposaurus là một loài lưỡng cư khổng lồ thời Trias, từng thống trị các vùng ngập nước cổ đại và để lại nhiều hóa thạch kỳ lạ đầy bí ẩn.
Tổ chức Kỷ lục Guinness vừa trao danh hiệu “Hành trình dài nhất do một mẫu SUV điện sau một lần sạc” cho Polestar 3, với quãng đường 935,44 km trong gần 23 giờ.
Người dân tập trung trên đường Thanh Niên để cổ vũ đoàn diễu binh tiến vào Quảng trường Ba Đình, chuẩn bị cho buổi tổng hợp luyện lần 2.
Đoàn xe pháo Quân sự bánh lốp cùng các phương tiện đặc chủng của lực lượng Công an đã xuất phát từ Trường đua F1, tiến vào trung tâm thành phố Hà Nội.
Chiều 24/8, dàn xe khí tài hiện đại di chuyển qua đường Hoàng Minh Thảo để hướng về trung tâm chuẩn bị cho buổi tổng hợp luyện lần 2.
Tránh tình trạng ùn tắc kéo dài khi xếp chờ mua vé, tại các ga tuyến đường sắt đô thị đã được bố trí rào phân luồng, tăng cường nhân viên...
Với phương châm "xanh nhà hơn già đồng", nông dân ở Hà Tĩnh đang khẩn trương gặt lúa non, chạy đua với bão số 5 Kajiki.
Đông đảo người dân đứng dọc bên đường Lê Quang Đạo (Hà Nội) chờ chiêm ngưỡng dàn khí tài hiện đại của Quân đội nhân dân Việt Nam trong buổi hợp luyện tối nay.
Cơn mưa dông bất ngờ đổ xuống Hà Nội sau trận nắng buổi sáng. Dù vậy, người dân vẫn kiên trì đợi xem màn hợp luyện diễu binh, diễu hành A80 diễn ra tối nay.
Kim tự tháp đỏ ở Dahshur là một trong những công trình vĩ đại thời cổ đại Ai Cập, vừa mang giá trị lịch sử vừa chứa đựng nhiều bí ẩn hấp dẫn.
Không chỉ là loài chim quý hiếm, công trắng còn được ví như thần điểu bước ra từ truyền thuyết, với vẻ đẹp vừa thuần khiết vừa huyền bí khó tin.
Ngày 21/8, Google chính thức ra mắt Pixel 10 Series với các thay đổi cấu hình phần cứng lẫn tính năng so với tiền nhiệm Google…
Ở tuổi 45 Cao Viên Viên vẫn giữ vững vị thế "nữ thần" trong lòng công chúng, nhan sắc và khí chất kiêu sa của cô khiến nhiều thế hệ khán giả say đắm.
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo 25/8, Ma Kết có vận đào hoa không tốt, chú ý kẻ thứ ba xen vào mối quan hệ. Sư Tử tài lộc tốt nhưng đừng lãng phí.
Tại phố Kim Mã (Hà Nội), ngay từ rất sớm, nhiều người dân từ khắp nơi đã đến để "nhận chỗ" xem buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành lần 2.
Hero MotoCorp – nhà sản xuất xe máy Ấn Độ vừa ra mắt mẫu xe côn tay Glamour X 125 2025, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong phân khúc xe 125cc phổ thông.
Quân Nga ở phía đông bắc Pokrovsk đột ngột rút lui, khi quân Ukraine nhận ra bom nhiệt áp đã trút xuống; quân Nga bắt đầu đóng vòng vây ở Kostiantynivka.
Ngôi nhà gồm 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm, có sân sau và gara đủ chỗ cho 2 chiếc ô tô.
Ông Cao Thắng đăng tải loạt ảnh về gia đình nhỏ lên mạng xã hội nhân dịp sinh nhật con gái Hannie. Hoa hậu Hương Giang diện đầm trắng cut-out quyến rũ.
Dịp 2/9, du khách đến Hà Nội không chỉ tham quan phố cổ mà còn khám phá các địa chỉ đỏ lịch sử như Quảng trường Ba Đình, Nhà tù Hỏa Lò, Tràng Tiền.
Khi tháng 9 gõ cửa, 3 con giáp này như được quý nhân phù trợ, sự nghiệp hanh thông, tiền bạc bội thu, cuộc sống viên mãn hơn bao giờ hết.