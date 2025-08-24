Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Loài lưỡng cư to bằng cá sấu gieo rắc kinh hoàng dưới đáy sông hồ

Giải mã

Loài lưỡng cư to bằng cá sấu gieo rắc kinh hoàng dưới đáy sông hồ

Metoposaurus là một loài lưỡng cư khổng lồ thời Trias, từng thống trị các vùng ngập nước cổ đại và để lại nhiều hóa thạch kỳ lạ đầy bí ẩn.

T.B (tổng hợp)
1. Metoposaurus là loài lưỡng cư khổng lồ. Chúng có thể dài tới 3 mét, với hộp sọ rộng phẳng, trông giống một sinh vật lai giữa cá sấu và kỳ nhông. Ảnh: Pinterest.
1. Metoposaurus là loài lưỡng cư khổng lồ. Chúng có thể dài tới 3 mét, với hộp sọ rộng phẳng, trông giống một sinh vật lai giữa cá sấu và kỳ nhông. Ảnh: Pinterest.
2. Thuộc nhóm Temnospondyli. Đây là nhóm lưỡng cư cổ đại đã tuyệt chủng, từng đa dạng và giữ vị trí quan trọng trong hệ sinh thái kỷ Trias. Ảnh: Pinterest.
2. Thuộc nhóm Temnospondyli. Đây là nhóm lưỡng cư cổ đại đã tuyệt chủng, từng đa dạng và giữ vị trí quan trọng trong hệ sinh thái kỷ Trias. Ảnh: Pinterest.
3. Sống cùng thời với khủng long nguyên thủy. Chúng tồn tại vào khoảng 225 triệu năm trước, cùng thời với những loài khủng long cổ xưa đầu tiên. Ảnh: Pinterest.
3. Sống cùng thời với khủng long nguyên thủy. Chúng tồn tại vào khoảng 225 triệu năm trước, cùng thời với những loài khủng long cổ xưa đầu tiên. Ảnh: Pinterest.
4. Sống chủ yếu trong môi trường nước. Dù có chân, Metoposaurus dành phần lớn thời gian trong sông, hồ và đầm lầy, chỉ lên cạn ngắn hạn. Ảnh: Pinterest.
4. Sống chủ yếu trong môi trường nước. Dù có chân, Metoposaurus dành phần lớn thời gian trong sông, hồ và đầm lầy, chỉ lên cạn ngắn hạn. Ảnh: Pinterest.
5. Khả năng di chuyển trên cạn hạn chế. Chân của Metoposaurus khá yếu, khiến nó khó di chuyển xa trên đất liền, phụ thuộc nhiều vào môi trường nước. Ảnh: Pinterest.
5. Khả năng di chuyển trên cạn hạn chế. Chân của Metoposaurus khá yếu, khiến nó khó di chuyển xa trên đất liền, phụ thuộc nhiều vào môi trường nước. Ảnh: Pinterest.
6. Hàm răng đầy răng nhọn nhỏ. Metoposaurus có hàng trăm chiếc răng nhọn li ti, giúp bắt cá và các sinh vật thủy sinh một cách hiệu quả. Ảnh: Pinterest.
6. Hàm răng đầy răng nhọn nhỏ. Metoposaurus có hàng trăm chiếc răng nhọn li ti, giúp bắt cá và các sinh vật thủy sinh một cách hiệu quả. Ảnh: Pinterest.
7. Hóa thạch tập trung số lượng lớn. Nhiều địa điểm khai quật phát hiện hàng trăm bộ xương Metoposaurus, có thể do chết tập thể trong hạn hán cổ đại. Ảnh: Pinterest.
7. Hóa thạch tập trung số lượng lớn. Nhiều địa điểm khai quật phát hiện hàng trăm bộ xương Metoposaurus, có thể do chết tập thể trong hạn hán cổ đại. Ảnh: Pinterest.
8. Góp phần nghiên cứu tiến hóa. Metoposaurus giúp các nhà khoa học hiểu rõ hơn về quá trình tiến hóa của lưỡng cư và mối liên hệ với động vật bốn chân sau này. Ảnh: Pinterest.
8. Góp phần nghiên cứu tiến hóa. Metoposaurus giúp các nhà khoa học hiểu rõ hơn về quá trình tiến hóa của lưỡng cư và mối liên hệ với động vật bốn chân sau này. Ảnh: Pinterest.
Mời quý độc giả xem video: Khi động vật hoang dã kêu cứu | VTV24.
T.B (tổng hợp)
#lưỡng cư khổng lồ #Metoposaurus #hóa thạch cổ đại #động vật kỷ Trias #sinh vật dưới nước cổ đại #khủng long nguyên thủy

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT