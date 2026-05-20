Loài côn trùng khiến cả khu rừng phải tháo chạy mỗi khi xuất hiện

Di chuyển như những “đạo quân” khổng lồ trong rừng nhiệt đới, kiến lê dương khiến cả mọi loài động vật phải tháo chạy mỗi khi chúng "hành quân".

T.B (tổng hợp)

Kiến lê dương (Eciton burchellii)) là một trong những loài kiến nổi tiếng và đáng sợ nhất thế giới côn trùng. Sống chủ yếu trong các khu rừng nhiệt đới Trung và Nam Mỹ, loài kiến này không xây tổ cố định như nhiều họ hàng khác mà tồn tại dưới dạng những “đạo quân du mục” liên tục di chuyển qua rừng sâu để săn mồi.

Ảnh: Wikimedia Commons.

Điều khiến Eciton burchellii đặc biệt nằm ở quy mô tổ chức đáng kinh ngạc của cả đàn. Một đàn có thể chứa hàng trăm nghìn đến hơn một triệu cá thể, hoạt động như một sinh vật khổng lồ đồng nhất. Khi bắt đầu săn mồi, chúng tạo thành những dòng kiến đen đặc tràn qua mặt đất rừng như một làn sóng sống. Bất kỳ côn trùng, nhện, thằn lằn nhỏ hay động vật yếu ớt nào không chạy kịp đều có thể trở thành mục tiêu.

Ảnh: avianreport

Không giống các loài kiến xây tổ đất hay tổ cây lâu dài, kiến lê dương tạo “tổ sống” bằng chính cơ thể của chúng. Hàng nghìn con kiến móc chân và hàm vào nhau để tạo thành một khối kết cấu gọi là bivouac. Bên trong “pháo đài sống” ấy là kiến chúa và ấu trùng. Mỗi khi cần di chuyển, cả cấu trúc sẽ tan ra rồi tái tạo ở vị trí mới chỉ sau vài giờ.

Ảnh: britannica

Eciton burchellii nổi tiếng với chiến thuật săn mồi cực kỳ hiệu quả. Chúng không phục kích mà áp đảo bằng số lượng. Những con kiến lính có hàm lớn và khỏe dùng để cắt xé hoặc bảo vệ đàn, trong khi kiến thợ nhỏ hơn nhanh chóng tha con mồi về. Cảnh tượng hàng vạn con kiến di chuyển đồng loạt khiến nhiều nhà sinh học xem đây là một trong những ví dụ ngoạn mục nhất của “trí tuệ tập thể” trong tự nhiên.

Điều thú vị là sự xuất hiện của đàn kiến lê dương còn kéo theo cả một “hệ sinh thái đi kèm”. Nhiều loài chim chuyên bám theo các cuộc càn quét của chúng để bắt côn trùng bỏ chạy. Một số loài bướm, bọ cánh cứng và ve thậm chí tiến hóa để sống cộng sinh trực tiếp với đàn kiến, tận dụng nguồn thức ăn và sự bảo vệ từ đội quân khổng lồ này.

Dù đáng sợ với sinh vật nhỏ, Eciton burchellii hiếm khi gây nguy hiểm nghiêm trọng cho con người nếu không bị quấy rầy. Tuy nhiên, cú cắn của chúng khá đau nhờ bộ hàm sắc khỏe như chiếc kẹp nhỏ. Ở nhiều vùng rừng Amazon, người dân bản địa thậm chí từng dùng hàm kiến lính như “kẹp sinh học” để khâu vết thương.

Các nhà khoa học đặc biệt quan tâm đến loài kiến này vì khả năng tổ chức phi tập trung cực kỳ hiệu quả. Không có “chỉ huy trung tâm”, nhưng cả đàn vẫn phối hợp chính xác thông qua pheromone và tín hiệu hành vi đơn giản. Nhiều nghiên cứu về robot bầy đàn và trí tuệ nhân tạo hiện đại đã lấy cảm hứng trực tiếp từ cách hoạt động của Eciton burchellii.

Sinh vật đang thống trị Trái Đất thật ra không phải con người mà là loài này

Dù vô hình trước mắt thường, vi khuẩn lại tạo nên một thế giới đông đúc và quyền lực hơn con người tưởng tượng rất nhiều.

Vi khuẩn là những sinh vật sống nhỏ bé đến mức hàng triệu cá thể có thể nằm gọn trên đầu kim, nhưng chúng lại hiện diện gần như ở mọi nơi trên Trái Đất. Từ đáy đại dương sâu thẳm, miệng núi lửa nóng bỏng, lớp băng Nam Cực cho đến chính cơ thể con người, vi khuẩn đã tồn tại và phát triển suốt hàng tỷ năm trước cả khi khủng long xuất hiện.

Cận cảnh con lai cực hiếm của dê và cừu, tỉ lệ sống sót siêu thấp

Trông như sinh vật bước ra từ thần thoại nông trại, con lai giữa dê và cừu là một trong những hiện tượng hiếm nhất giới động vật có vú.

Con lai giữa dê và cừu thường được gọi không chính thức là “geep” hoặc “shoat”, ghép từ tiếng Anh của dê (goat) và cừu (sheep). Dù nghe có vẻ như chuyện đùa hoặc sản phẩm của trí tưởng tượng, những cá thể như vậy thực sự từng được ghi nhận ngoài đời thật — tuy cực kỳ hiếm.

Tiết lộ sốc về loài côn trùng mang tên nước Mỹ, sống dai nhất quả đất

Bị con người ghét bỏ suốt nhiều thế kỷ, gián Mỹ lại là một trong những sinh vật có khả năng tồn tại đáng kinh ngạc nhất hành tinh.

Gián Mỹ (Periplaneta americana) là một trong những loài côn trùng quen thuộc và “tai tiếng” nhất thế giới. Dù tên gọi gắn với nước Mỹ, nguồn gốc thực sự của nó nhiều khả năng lại đến từ châu Phi nhiệt đới trước khi lan rộng toàn cầu theo các tuyến hàng hải từ hàng trăm năm trước. Ngày nay, loài gián này xuất hiện ở khắp nơi có khí hậu ấm áp, từ cống ngầm đô thị, nhà kho đến các thành phố đông dân trên toàn thế giới.

