Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Kho tri thức

Vì sao chỉ khoảng 10% dân số thế giới thuận tay trái?

Trong khi khoảng 90% dân số con người thuận tay phải, khoảng 10% còn lại thuận tay trái. Các nhà khoa học tin rằng đã tìm lời giải cho vấn đề này.

Tâm Anh (TH)

Mới đây, các nhà nghiên cứu tại Đại học Oxford (Anh) thông báo đang tiếp cận câu trả lời chính xác để giải mã lý do vì sao khoảng 90% dân số con người thuận tay phải trong khi khoảng 10% còn lại thuận tay trái.

Cụ thể, trong báo cáo đăng trên chuyên san PLOS Biology, nhóm nghiên cứu cho hay đã so sánh những đặc điểm hành vi, thần kinh và xã hội của 41 loài khỉ và vượn với con người. Qua đó, họ phát hiện câu trả lời có lẽ không nằm ở tay mà ở đôi chân của con người.

Thông qua sử dụng khuôn khổ mô hình thống kê dựa trên quan hệ tiến hóa giữa các loài, nhóm nghiên cứu trước tiên xem xét một số giả thuyết nổi bật về việc thuận tay phải và thuận tay trái. Những giả thuyết được xem xét bao gồm: chế độ ăn, môi trường sống, khối lượng cơ thể, cấu trúc xã hội, việc sử dụng công cụ và khả năng di chuyển.

Trong mọi trường hợp, con người vẫn luôn là ngoại lệ so với các mô hình có thể giải thích hiện tượng này ở những loài linh trưởng khác.

anhh-3.png
Trong khi phần lớn loài người lại thuận tay phải, chỉ khoảng 10% còn lại thuận tay trái. Ảnh: thewell.northwell.edu.

Kế đến, nhóm nghiên cứu bổ sung 2 yếu tố giả định vào các mô hình so sánh, lần lượt gồm: kích thước não, tỷ lệ chiều dài giữa chân - tay. Trong đó, tỷ lệ chiều dài giữa chân - tay thoạt nhìn có vẻ ngẫu nhiên nhưng đây được xem là chỉ số tiêu chuẩn để đánh giá khả năng di chuyển bằng hai chân.

Một khi 2 yếu tố trên được thêm vào, việc con người thuận tay phải nhiều hơn so với tay trái không còn quá khác biệt với những loài linh trưởng khác. Về mặt cơ bản, bộ não lớn và đôi chân dài có mối tương quan trực tiếp với việc thuận tay trái hay thuận tay phải ở người.

Nhóm nghiên cứu cho biết, đây là nghiên cứu đầu tiên thử nghiệm một số giả thuyết chính về sự thuận tay ở người và kết quả thu về khá khả quan.

Mời độc giả xem video: 24 phút trải nghiệm cận tử khiến cô gái thay đổi hoàn toàn suy nghĩ về cái chết.
#người thuận tay phải #người thuận tay trái #con người #khoa học

Bài liên quan

Kho tri thức

Người thuận tay trái có xu hướng trở thành thiên tài?

(Kiến Thức) - Leonardo da Vinci, Albert Einstein, Barack Obama, Bill Gates là những người thuận tay trái nổi tiếng thế giới. Họ đều là những thiên tài ở nhiều lĩnh vực. Vậy, người thuận tay trái có xu hướng trở thành thiên tài?

Nguoi thuan tay trai co xu huong tro thanh thien tai?
 Theo nghiên cứu của các nhà khoa học, khoảng 10% dân số thế giới là những người thuận tay trái. Điều này đồng nghĩa với việc nhóm người này chiếm tỉ lệ rất nhỏ so với người thuận tay phải. 
Xem chi tiết

Kho tri thức

Hé lộ bí mật cực sốc về người thuận tay trái

(Kiến Thức) - Chiếm khoảng 10% dân số thế giới nhưng nhiều người thuận tay trái có IQ cao hơn 140 so với người thuận tay phải. 

He lo bi mat cuc soc ve nguoi thuan tay trai
 Người thuận tay trái chiếm 10% dân số thế giới.
Xem chi tiết

Kho tri thức

8 bí mật giật mình về những người thuận tay trái

Có một phần dân số mà rất ít người để ý đến nhưng lại gây bối rối cho các nhà khoa học trong nhiều thập kỷ: Người thuận tay trái.

Khoảng 10% dân số trên thế giới thuận tay trái, nhưng không ai biết chắc chắn lý do tại sao số người thuận tay trái lại ít đến vậy.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới