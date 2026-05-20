Vì sao chỉ khoảng 10% dân số thế giới thuận tay trái?

Trong khi khoảng 90% dân số con người thuận tay phải, khoảng 10% còn lại thuận tay trái. Các nhà khoa học tin rằng đã tìm lời giải cho vấn đề này.

Mới đây, các nhà nghiên cứu tại Đại học Oxford (Anh) thông báo đang tiếp cận câu trả lời chính xác để giải mã lý do vì sao khoảng 90% dân số con người thuận tay phải trong khi khoảng 10% còn lại thuận tay trái.

Cụ thể, trong báo cáo đăng trên chuyên san PLOS Biology, nhóm nghiên cứu cho hay đã so sánh những đặc điểm hành vi, thần kinh và xã hội của 41 loài khỉ và vượn với con người. Qua đó, họ phát hiện câu trả lời có lẽ không nằm ở tay mà ở đôi chân của con người.

Thông qua sử dụng khuôn khổ mô hình thống kê dựa trên quan hệ tiến hóa giữa các loài, nhóm nghiên cứu trước tiên xem xét một số giả thuyết nổi bật về việc thuận tay phải và thuận tay trái. Những giả thuyết được xem xét bao gồm: chế độ ăn, môi trường sống, khối lượng cơ thể, cấu trúc xã hội, việc sử dụng công cụ và khả năng di chuyển.

Trong mọi trường hợp, con người vẫn luôn là ngoại lệ so với các mô hình có thể giải thích hiện tượng này ở những loài linh trưởng khác.

Trong khi phần lớn loài người lại thuận tay phải, chỉ khoảng 10% còn lại thuận tay trái. Ảnh: thewell.northwell.edu.

Kế đến, nhóm nghiên cứu bổ sung 2 yếu tố giả định vào các mô hình so sánh, lần lượt gồm: kích thước não, tỷ lệ chiều dài giữa chân - tay. Trong đó, tỷ lệ chiều dài giữa chân - tay thoạt nhìn có vẻ ngẫu nhiên nhưng đây được xem là chỉ số tiêu chuẩn để đánh giá khả năng di chuyển bằng hai chân.

Một khi 2 yếu tố trên được thêm vào, việc con người thuận tay phải nhiều hơn so với tay trái không còn quá khác biệt với những loài linh trưởng khác. Về mặt cơ bản, bộ não lớn và đôi chân dài có mối tương quan trực tiếp với việc thuận tay trái hay thuận tay phải ở người.

Nhóm nghiên cứu cho biết, đây là nghiên cứu đầu tiên thử nghiệm một số giả thuyết chính về sự thuận tay ở người và kết quả thu về khá khả quan.