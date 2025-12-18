Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Loài chim suýt tuyệt chủng bất ngờ trở thành món ăn quen thuộc

Giải mã

Loài chim suýt tuyệt chủng bất ngờ trở thành món ăn quen thuộc

Giữa rừng rậm Bắc Mỹ, gà tây hoang (Meleagris gallopavo) là biểu tượng thiên nhiên vừa quen thuộc vừa ẩn chứa nhiều điều bất ngờ.

T.B (tổng hợp)
Là tổ tiên của gà tây nhà. Gà tây hoang chính là loài gốc được con người thuần hóa thành gà tây nuôi ngày nay. Ảnh: Pinterest.
Là tổ tiên của gà tây nhà. Gà tây hoang chính là loài gốc được con người thuần hóa thành gà tây nuôi ngày nay. Ảnh: Pinterest.
Bay giỏi hơn nhiều người nghĩ. Chúng có thể bay quãng ngắn với tốc độ cao để tránh kẻ săn mồi hoặc lên cây ngủ. Ảnh: uconnladybug.files.wordpress.com.
Bay giỏi hơn nhiều người nghĩ. Chúng có thể bay quãng ngắn với tốc độ cao để tránh kẻ săn mồi hoặc lên cây ngủ. Ảnh: uconnladybug.files.wordpress.com.
Thị lực cực kỳ sắc bén. Gà tây hoang có tầm nhìn rộng và phân biệt màu tốt, rất khó tiếp cận trong tự nhiên. Ảnh: Pinterest.
Thị lực cực kỳ sắc bén. Gà tây hoang có tầm nhìn rộng và phân biệt màu tốt, rất khó tiếp cận trong tự nhiên. Ảnh: Pinterest.
Tiếng kêu đa dạng. Chúng có hàng chục kiểu âm thanh khác nhau để giao tiếp, từ gọi bầy đến cảnh báo nguy hiểm. Ảnh: Pinterest.
Tiếng kêu đa dạng. Chúng có hàng chục kiểu âm thanh khác nhau để giao tiếp, từ gọi bầy đến cảnh báo nguy hiểm. Ảnh: Pinterest.
Con trống có “yếm” đặc trưng. Dải da dài trước ngực gọi là giúp con trống thể hiện sức mạnh khi tranh bạn tình. Ảnh: Pinterest.
Con trống có “yếm” đặc trưng. Dải da dài trước ngực gọi là giúp con trống thể hiện sức mạnh khi tranh bạn tình. Ảnh: Pinterest.
Chạy rất nhanh. Trên mặt đất, gà tây hoang có thể chạy với tộc độ đạt tới khoảng 40 km/giờ. Ảnh: Pinterest.
Chạy rất nhanh. Trên mặt đất, gà tây hoang có thể chạy với tộc độ đạt tới khoảng 40 km/giờ. Ảnh: Pinterest.
Đóng vai trò sinh thái quan trọng. Chúng phát tán hạt giống và góp phần cân bằng quần thể côn trùng. Ảnh: Pinterest.
Đóng vai trò sinh thái quan trọng. Chúng phát tán hạt giống và góp phần cân bằng quần thể côn trùng. Ảnh: Pinterest.
Từng suýt tuyệt chủng. Đầu thế kỷ 20, gà tây hoang dã suy giảm mạnh nhưng đã được phục hồi nhờ bảo tồn. Ảnh: Pinterest.
Từng suýt tuyệt chủng. Đầu thế kỷ 20, gà tây hoang dã suy giảm mạnh nhưng đã được phục hồi nhờ bảo tồn. Ảnh: Pinterest.
Mời quý độc giả xem video: Sống Cùng Chó Sói / VTV2
T.B (tổng hợp)
#Chim gà tây hoang dã #Vai trò sinh thái #Khả năng bay ngắn #Thị lực và giao tiếp #Đặc điểm nhận dạng con trống #Lịch sử gần tuyệt chủng

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT