Trận tử chiến khủng khiếp nhất lịch sử nội chiến Hy Lạp cổ

Kho tri thức

Trận tử chiến khủng khiếp nhất lịch sử nội chiến Hy Lạp cổ

Trận Mantinea năm 418 TCN là một trận đánh quyết định của Chiến tranh Peloponnesus, nơi hai thế lực hùng mạnh nhất Hy Lạp cổ là Athens và Sparta quyết chiến.

T.B (tổng hợp)
1. Đây là trận đánh lớn nhất giữa Athens và Sparta trong giai đoạn này. Trận Mantinea quy tụ hàng chục nghìn binh sĩ từ hai liên minh đối địch, biến nó thành cuộc đụng độ lớn nhất trong nhiều năm của Chiến tranh Peloponnesus. Ảnh: Pinterest.
2. Liên minh chống Sparta hình thành trước trận. Athens đã liên kết với Argos, Mantinea và Elis nhằm thách thức quyền lực tối cao của Sparta ở Peloponnese. Ảnh: Pinterest.
3. Sự tham gia của các hoplite kỳ cựu. Cả hai phe đều huy động lực lượng hoplite (binh sĩ dùng khiên lớn và giáo dài) tinh nhuệ, khiến trận đánh mang tính chất đẫm máu và quyết liệt. Ảnh: Pinterest.
4. Vua Agis II của Sparta trực tiếp chỉ huy. Agis II đã có quyết định chiến thuật táo bạo khi thay đổi đội hình vào phút chót để tránh bị bao vây, điều này giúp Sparta giành ưu thế. Ảnh: Pinterest.
5. Chiến thắng vang dội của Sparta. Dù bị liên minh đối phương áp đảo về số lượng, Sparta vẫn giành chiến thắng áp đảo, khẳng định sức mạnh quân sự của mình. Ảnh: Pinterest.
6. Thất bại làm suy yếu vị thế của Athens. Trận thua khiến uy tín quân sự của Athens tại Peloponnese suy giảm, đồng thời củng cố vị thế lãnh đạo của Sparta. Ảnh: Kialo Edu Blog &amp; Resources.
7. Thay đổi cán cân quyền lực toàn Hy Lạp. Kết quả trận chiến đã ảnh hưởng đến cán cân quyền lực toàn Hy Lạp, kéo dài ảnh hưởng của Sparta trong nhiều thập kỷ. Ảnh: redd.it.
8. Ghi chép chi tiết của Thucydides. Nhà sử học Thucydides đã mô tả tỉ mỉ diễn biến trận Mantinea, biến nó thành một trong những trận đánh cổ đại được nghiên cứu nhiều nhất. Ảnh: National Geographic.
T.B (tổng hợp)
