Cây cảnh tựa 'nắng thu rót mật' biến sân vườn thành thiên đường

Giải mã

Cây cảnh tựa 'nắng thu rót mật' biến sân vườn thành thiên đường

Sắc hoa rực rỡ, kéo dài và chăm sóc đơn giản, cây cảnh này mang đến không gian tràn đầy năng lượng, sống động, thu hút mọi ánh nhìn trong mùa thu và cả năm.

Thiên Trang
Chuông cam (Tecoma stans 'Orange Jubilee' hoặc Tecoma alata) là loài cây cảnh sở hữu những bông hoa hình chiếc kèn màu cam rực rỡ, trông như những tia nắng cuối thu.
Không chỉ đẹp và nổi bật, chuông cam còn dễ chăm sóc, cho hoa nhiều, bền và kéo dài, thậm chí có phần vượt trội hơn cả hoa giấy về thời gian nở hoa.
Nếu bạn muốn tìm một loại cây cảnh đặc sắc, khác lạ hơn những giàn hoa giấy quen thuộc thì chuông cam là lựa chọn lý tưởng.
Thuộc họ Chùm ớt (Bignoniaceae), chuông cam có “chị em” là những loài hoa quen thuộc như rạng đông, lăng tiêu hay phượng tím – tất cả đều mang đặc trưng hoa hình chuông.
Chuông cam được biết đến với hai màu chính là vàng và cam, trong đó phiên bản cam Tecoma alata nổi bật hơn cả nhờ sắc đỏ cam rực rỡ.
Tại Việt Nam, chúng còn được gọi là huỳnh liên, chuông vàng, chuông cam, so đo bông vàng… nhưng cần phân biệt với muồng hoàng yến hoặc hoa phong linh để tránh nhầm lẫn.
Những chùm hoa cam mọc dày trên đầu cành tạo thành từng cụm rực rỡ, thu hút mạnh ánh nhìn. Hoa có thể nở suốt từ mùa xuân đến mùa thu, kéo dài tới 300 ngày mỗi năm.
Dưới nắng, hoa như phát sáng, kết hợp với tán lá xanh tươi và quả hình đậu thon dài tạo nên vẻ đẹp nhiệt đới đầy sức sống cho không gian sân vườn.
Cây có thể cao tới 3,6m và rộng 2,4m, rất nổi bật khi trồng ngoài sân hoặc dọc lối đi. Ngay cả khi đặt chậu ở ban công, nó cũng trở thành điểm nhấn ấm áp.
Hoa chuông cam mang ý nghĩa ngôn ngữ hoa là nhiệt huyết, niềm vui và nguồn năng lượng tích cực. Sắc cam tượng trưng cho sự sáng tạo, thường xuất hiện trong các dịp chúc mừng.
Nguồn gốc từ vùng nhiệt đới châu Mỹ giúp loài cây này cực kỳ thu hút ong bướm, góp phần tăng cường đa dạng sinh học và làm sinh động khu vườn.
Chuông cam rất chăm nở hoa, có thể nở quanh năm ở nơi ấm áp. Hoa nở dày đặc, phủ kín tán, tạo nên “biển hoa” rực rỡ, đặc biệt phù hợp làm điểm check-in.
Cách chăm cây đơn giản: ưa nắng, chịu nhiệt tốt, thích đất thông thoáng, tưới nước khi khô và bón phân loãng định kỳ. Cây cũng chịu rét nhẹ, dễ cắt tỉa thành nhiều dáng. Với vẻ đẹp nổi bật và công chăm thấp, chuông cam xứng đáng có mặt trong mọi sân vườn và ban công.
Thiên Trang
danviet.vn
Link bài gốc Copy link
https://danviet.vn/dung-trong-hoa-giay-cay-canh-tua-nang-thu-rot-mat-ngan-chuong-gio-reo-vui-no-hoa-300-ngay-tot-nhu-rung-d1364028.html?fbclid=IwY2xjawM8Xi1leHRuA2FlbQIxMABicmlkETFhRDlBa2p4V0RjeDVhek5oAR47UtIAkR7HJ388T3-cgI0ZC-N9YKNRDrsaIS2ApKYHsMbhO0vc5_Tay9e7PA_aem_BRU5egR5G0cYYtKOvxlFmw
#cây cảnh #cây cảnh trồng trong nhà #cây cảnh chuông cam #so đo bông cam #so đo #huỳnh liên

