Cây cảnh tựa 'nắng thu rót mật' biến sân vườn thành thiên đường

Sắc hoa rực rỡ, kéo dài và chăm sóc đơn giản, cây cảnh này mang đến không gian tràn đầy năng lượng, sống động, thu hút mọi ánh nhìn trong mùa thu và cả năm.
Điểm sạt lở lớn trên đèo Mimosa khiến mặt đường tách rời hoàn toàn, giao thông tê liệt không thể tiếp tục di chuyển.
Tích hợp trên Galaxy A56 5G, Gemini Live hỗ trợ người dùng chi tiêu thông minh và tránh mua sắm cảm tính.
Bích Phương gần đây liên tục gây chú ý khi theo đuổi phong cách gợi cảm, thường diện trang phục khoét ngực sâu khiến người hâm mộ không khỏi ngỡ ngàng.
Quân phòng thủ Ukraine tiếp tục lùi sâu về trung tâm khu đô thị Myrnohrad dưới sức ép của quân Nga; giao tranh phía đông, tây và bắc Pokrovsk diễn ra ác liệt.
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 25/11, Song Ngư vận thế tốt, các phương diện đều thăng hoa rõ ràng, Bạch Dương kiên trì sẽ thu được lợi lớn.
Bộ ảnh hóa thân thành mỹ nữ Tây Tạng cưỡi bò Yak giữa khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ của Hạnh Sino mới đây đã nhận về 'cơn mưa' lời khen của người hâm mộ.
Tenka Fubu là thương hiệu hồng đặc trưng của tỉnh Gifu, nổi bật với hàm lượng đường cao, thu hoạch theo tiêu chuẩn nghiêm ngặt.
Ford vừa mở bán SUV chạy điện Bronco Basecamp tại Trung Quốc, một phiên bản không chỉ mạnh mẽ mà trang bị còn hiện đại vượt trội so với mẫu xe đang bán tại Mỹ.
Sau trùng tu giai đoạn 1, dinh thự "vua Mèo" Hoàng A Tưởng khoác lên màu trắng sữa lộng lẫy, khác trước hoàn toàn.
Lúc gió lạnh tràn về, không khí cuối năm rộn ràng, 3 con giáp dưới đây được dự báo dễ gặp quý nhân, công việc hanh thông, tiền bạc có cơ hội rủng rỉnh hơn.
Bánh chuối nướng yến mạch mềm xốp, thơm lừng, kết hợp hương quế và cacao, là lựa chọn lý tưởng cho bữa sáng hoặc món ăn vặt lành mạnh.
Mai Hà Hoàng Yến - nàng Tiktoker Gen Z đình đám, mới đây đã khiến cộng đồng mạng không khỏi trầm trồ khi tậu về chiếc 'xế hộp' BMW ở tuổi 23.
Thời điểm cuối năm 2025, 4 con giáp được dự báo thăng tiến mạnh mẽ, thu hút may mắn và tiền bạc về dồn dập, hứa hẹn sang 2026 với vận trình đỏ rực hiếm có.
Các nhà khảo cổ phát hiện một hộp sọ gần bức tường của pháo đài cổ hé lộ cách đối xử tàn bạo của người La Mã đối với kẻ thù bị chinh phục.
17 chiếc mặt nạ thần 2.200 năm tuổi được tìm thấy ở thành phố cổ Strakonikeia, chúng được đính trang trí về cả hai lối vào bên hông tàn tích nhà hát cổ.
Sau cơn mưa lớn, một hiện tượng hiếm gặp xảy ra ở bãi biển Silver and Red trên đảo Hormuz, Iran. Nước biển đột ngột chuyển sang màu đỏ như máu gây nhiều tò mò.
Tuyên Quang mùa tam giác mạch bung nở, triền núi nhuộm sắc hồng tím, bản làng chìm trong sương mờ, đem đến trải nghiệm thiên nhiên hùng vĩ và say lòng du khách.
Thông qua thương hiệu xe hạng sang Genesis, hãng xe Hàn Quốc đang bày tỏ ý định tung ra một mẫu siêu xe động cơ đặt giữa thực thụ với mẫu xe ý tưởng Magma GT.
Nhà nghiên cứu Chen Deli dự báo AI sẽ loại bỏ phần lớn việc làm trong 10 năm tới, gây lo ngại toàn cầu.
Á hậu Phạm Ngọc Phương Anh đang làm giảng viên, gắn bó với doanh nhân Đắc Đức. Mới đây, cô rời công ty Sen Vàng của ‘bà trùm hoa hậu’ Phạm Kim Dung.
Trong buổi tập luyện cho bán kết Miss International 2025, Hoa hậu Kiều Duy chọn trang phục năng động, trang điểm nhẹ nhàng.