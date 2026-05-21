Châu Âu - Trung Quốc phóng tàu vũ trụ nghiên cứu bão mặt trời

Ngày 19/5, tàu vũ trụ SMILE đã được phóng lên quỹ đạo để thực hiện sứ mệnh nghiên cứu bão mặt trời và cực quang.

Tâm Anh (TH)

Tàu vũ trụ SMILE - dự án hợp tác giữa Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA) và Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc - đã được phóng lên quỹ đạo vào ngày 19/5 để nghiên cứu bão mặt trời và tác động của hiện tượng này đến từ trường trái đất.

SMILE, viết tắt của Solar Wind Magnetosphere Ionosphere Link Explorer (Tàu thăm dò mối liên kết giữa gió Mặt trời, từ quyển và tầng điện ly), rời bệ phóng trên tên lửa Vega-C lúc 3h52 (giờ quốc tế) từ sân bay vũ trụ châu Âu tại Kourou, thuộc Guiana (Pháp), nằm ở bờ Đông Bắc Nam Mỹ.

Theo Space.com, khoảng 56 phút sau khi rời bệ phóng, tàu SMILE tách khỏi tên lửa ở độ cao khoảng 700 km để tiếp tục hành trình đến quỹ đạo elip lớn, cách bề mặt trái đất hàng chục nghìn km.

Theo kế hoạch, khi bay qua Nam Cực, tàu SMILE sẽ hoạt động ở độ cao khoảng 5.000 km để truyền dữ liệu về trạm nghiên cứu Bernardo O'Higgins. Khi di chuyển qua Bắc Cực, tàu vũ trụ này có thể đạt độ cao tới 121.000 km. ESA cho biết quỹ đạo này sẽ giúp sứ mệnh lần đầu tiên quan sát cực quang phương Bắc liên tục trong 45 giờ. SMILE sẽ bắt đầu thu thập dữ liệu chỉ 1 giờ sau khi được đưa vào quỹ đạo.

Tàu SMILE rời bệ phóng trên tên lửa Vega-C lúc 3h52 (giờ quốc tế) ngày 19/5 từ sân bay vũ trụ châu Âu tại Kourou. Ảnh: Phys.org.

Tàu SMILE có kích thước tương đương một xe tải nhỏ và được thiết kế nhằm nghiên cứu các cơn bão mặt trời - hiện tượng xảy ra khi những luồng gió mặt trời cực mạnh cùng các vụ bùng nổ plasma khổng lồ từ Mặt trời va chạm với lá chắn từ trường của Trái đất. Đây là lần đầu tiên các nhà khoa học thực hiện quan sát từ trường Trái đất bằng tia X.

Ảnh hưởng của bão mặt trời bao gồm có thể gây tê liệt vệ tinh, ảnh hưởng đến an toàn của phi hành gia và hoạt động của các trạm không gian. Tuy nhiên, bão Mặt trời cũng tạo ra hiện tượng cực quang nổi tiếng ở hai cực Trái đất, được gọi là Bắc cực quang và Nam cực quang.

Sứ mệnh SMILE sẽ tập trung phát hiện các tia X hình thành khi những hạt mang điện từ mặt trời tương tác với các hạt trung hòa trong tầng khí quyển trên cao của Trái đất. Thời gian hoạt động dự kiến của sứ mệnh này là 3 năm.

#Nghiên cứu bão Mặt trời #Phóng tàu vũ trụ SMILE #Ảnh hưởng của bão Mặt trời #tàu vũ trụ

[INFOGRAPHIC] Bão mặt trời mạnh nhất trong 20 năm

Bão mặt trời cấp S4 là cơn bão bức xạ mặt trời lớn nhất trong 20 năm qua, dự kiến sẽ có những tác động đến Trái đất.

Bão bức xạ mặt trời lớn nhất 20 năm qua có gây nguy hiểm cho Trái đất?

Một cơn bão bức xạ mặt trời cấp S4 được Trung tâm Dự báo Thời tiết Không gian của Mỹ (SWPC) theo dõi. Đây là cơn bão bức xạ mặt trời lớn nhất trong 20 năm qua.

Vào ngày 20/1, Trung tâm Dự báo Thời tiết Không gian của Mỹ (SWPC) phát lệnh cảnh báo liên quan đến cơn bão bức xạ mặt trời với cường độ lên đến 4 trong thang đánh giá mức độ nghiêm trọng gồm 5 cấp. Ảnh: NASA.
"Một cơn bão mặt trời cấp S4 đang trong quá trình hình thành. Đây là cơn bão bức xạ mặt trời lớn nhất trong 20 năm qua", SWPC thông tin. Ảnh: Inset: ESA/SOHO, image created in Canva Pro.
Bão mặt trời sẽ mang đến những cực quang phương Bắc tuyệt đẹp

Các cơn bão mặt trời dự kiến sẽ mang đến những cực quang phương Bắc rực rỡ sắc màu ở khắp Canada và các tiểu bang miền Bắc của Mỹ trong đêm thứ hai liên tiếp.

Theo dự báo từ Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ (NOAA), hiện tượng này sẽ xuất hiện trên hầu hết các vùng của British Columbia, Alberta, Saskatchewan, Manitoba, Yukon, Lãnh thổ Tây Bắc, Nunavut, Labrador và các vùng phía Bắc Ontario, Quebec. Ảnh: Nicole Mortillaro/CBC.
Shawn Dahl, điều phối viên dịch vụ tại Trung tâm Dự báo Thời tiết Vũ trụ ở Colorado cho biết màn trình diễn rực rỡ này dự kiến sẽ kéo dài gần như suốt đêm, đạt cường độ cực đại từ 7 - 10h tối (theo giờ miền Đông). Ảnh: Debra Ceravolo
