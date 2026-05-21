Tây Ban Nha phát triển thiết bị chuyển đổi sóng biển thành điện tái tạo

Công ty Idom (Tây Ban Nha) phát triển thiết bị cao 42m ứng dụng nguyên lý cột nước dao động để biến chuyển động của sóng biển thành nguồn điện tái tạo.

Tâm Anh (TH)

Dự án Marmok Atlantic đã tiến hành thử nghiệm nguyên mẫu thiết bị chuyển đổi năng lượng sóng dạng nổi (WEC) tại khu vực thử nghiệm Biscay Marine Energy Platform (BiMEP) ở ngoài khơi Bizkaia, miền Bắc Tây Ban Nha. Nguyên mẫu mang tên Marmok-A-5 do công ty Idom (có trụ sở tại Bilbao) phát triển là WEC đầu tiên kết nối với lưới điện thông qua phao nổi. Đây là một trong 3 dự án năng lượng sóng thuộc chương trình nghiên cứu EuropeWave của Liên minh châu Âu (EU).

Marmok-A-5 có cấu trúc chính là một phao chứa cột nước hình trụ bên trong. Toàn bộ thiết bị cao 42m với phần nhô ra khỏi mặt nước cao 5m, đường kính 5m và neo vào đáy biển ở độ sâu gần 90m.

Các phiên bản trước đó của Marmok-A-5 đã được triển khai từ năm 2016. Phiên bản mới nhất sở hữu hệ thống điều khiển thông minh, cánh quạt có thể điều chỉnh và bộ pin tích hợp, hướng tới chứng minh tiềm năng phát điện trên biển trong điều kiện thực tế.

Trong quá trình hoạt động, sóng biển xung quanh Marmok-A-5 khiến cột nước bên trong di chuyển tương đối so với phao. Chuyển động này hoạt động như một piston, nén và giãn nở buồng khí ở đỉnh phao. Luồng khí dao động làm quay turbine sản xuất điện và truyền vào bờ qua cáp ngầm dưới biển.

Marmok-A-5 cao 42m được thiết kế để biến chuyển động của sóng biển thành nguồn điện tái tạo. Ảnh: IDOM (Oceantec).

Theo New Atlas, Marmok-A-5 chỉ có thể sản xuất tối đa 30 KW điện, đủ để cung cấp cho 15 - 20 hộ gia đình ở Mỹ sử dụng vào khung giờ cao điểm. Sau khi Marmok-A-5 lắp đặt và kết nối thành công với lưới điện, nhiệm vụ tiếp theo là đưa vào hoạt động đầy đủ. Dữ liệu thu thập từ thử nghiệm giúp hoạch định giai đoạn tiếp theo của quá trình tinh chỉnh công nghệ trước khi thương mại hóa và triển khai rộng rãi.

Đây không phải thiết bị chuyển đổi năng lượng sóng duy nhất hoạt động trên biển. Trước đó, năm 2024, hệ thống OE-25 khổng lồ nặng 826 tấn của Ocean Energy được triển khai ngoài khơi đảo Oahu, Hawaii. Trong cùng năm đó, Đại học Tây Australia bắt đầu thử nghiệm một thiết kế WEC mới tại King George Sound.

Vào tháng 2/2026, Wavepiston của Đan Mạch đã ký một biên bản ghi nhớ để triển khai hệ thống WEC công suất 50 MW phục vụ Barbados.

Sóng biển phát sáng huyền bí ở Việt Nam khiến thế giới kinh ngạc

Sóng biển phát sáng tại Việt Nam tạo nên khung cảnh kỳ ảo hiếm gặp, ánh sáng xanh lan tỏa giữa màn đêm khiến du khách tò mò, giới khoa học say mê tìm hiểu.

1. Sóng phát sáng do sinh vật phù du gây ra. Chủ yếu là tảo dinoflagellates phát ra ánh sáng xanh lam khi bị kích thích bởi sự chuyển động của sóng. Ảnh: Pinterest.
2. Ánh sáng là kết quả của phản ứng hóa học. Phản ứng giữa luciferin và enzyme luciferase trong cơ thể sinh vật biển tạo nên hiệu ứng phát quang tuyệt đẹp. Ảnh: Pinterest.
Vì sao trên biển lại xuất hiện những đợt sóng vuông?

Đại dương từ lâu đã mê hoặc con người và là nguồn gốc của nhiều huyền thoại và truyền thuyết. Tuy nhiên, có một hiện tượng tự nhiên vô cùng khó đoán định tồn tại ở đây, đó chính là sóng vuông.

Sự hợp lưu độc đáo của các lực đại dương tạo thành sóng vuông
Những con sóng ma rình rập, nuốt trọn mọi tàu thuyền trên biển

Những con sóng ma cao 30 m thường xuất hiện đột ngột trên biển, gây nguy hiểm cho mọi phương tiện giao thông không may gặp phải.

Sóng ma (hay còn gọi là sóng sát thủ, sóng độc, sóng quái vật…) thường xuất hiện bất ngờ trên biển. Với kích thước khổng lồ và chiều cao lên tới 30 m, sóng ma có thể xuất hiện đột ngột ngay tại vùng nước lặng, khả năng đánh chìm một con tàu lớn trong chốc lát, trở thành hiểm họa khó lường cho các phương tiện gia thông trên biển. Ảnh: Magicseaweed. 
