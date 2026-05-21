Tây Ban Nha phát triển thiết bị chuyển đổi sóng biển thành điện tái tạo

Dự án Marmok Atlantic đã tiến hành thử nghiệm nguyên mẫu thiết bị chuyển đổi năng lượng sóng dạng nổi (WEC) tại khu vực thử nghiệm Biscay Marine Energy Platform (BiMEP) ở ngoài khơi Bizkaia, miền Bắc Tây Ban Nha. Nguyên mẫu mang tên Marmok-A-5 do công ty Idom (có trụ sở tại Bilbao) phát triển là WEC đầu tiên kết nối với lưới điện thông qua phao nổi. Đây là một trong 3 dự án năng lượng sóng thuộc chương trình nghiên cứu EuropeWave của Liên minh châu Âu (EU).

Marmok-A-5 có cấu trúc chính là một phao chứa cột nước hình trụ bên trong. Toàn bộ thiết bị cao 42m với phần nhô ra khỏi mặt nước cao 5m, đường kính 5m và neo vào đáy biển ở độ sâu gần 90m.

Các phiên bản trước đó của Marmok-A-5 đã được triển khai từ năm 2016. Phiên bản mới nhất sở hữu hệ thống điều khiển thông minh, cánh quạt có thể điều chỉnh và bộ pin tích hợp, hướng tới chứng minh tiềm năng phát điện trên biển trong điều kiện thực tế.

Trong quá trình hoạt động, sóng biển xung quanh Marmok-A-5 khiến cột nước bên trong di chuyển tương đối so với phao. Chuyển động này hoạt động như một piston, nén và giãn nở buồng khí ở đỉnh phao. Luồng khí dao động làm quay turbine sản xuất điện và truyền vào bờ qua cáp ngầm dưới biển.

Marmok-A-5 cao 42m được thiết kế để biến chuyển động của sóng biển thành nguồn điện tái tạo. Ảnh: IDOM (Oceantec).

Theo New Atlas, Marmok-A-5 chỉ có thể sản xuất tối đa 30 KW điện, đủ để cung cấp cho 15 - 20 hộ gia đình ở Mỹ sử dụng vào khung giờ cao điểm. Sau khi Marmok-A-5 lắp đặt và kết nối thành công với lưới điện, nhiệm vụ tiếp theo là đưa vào hoạt động đầy đủ. Dữ liệu thu thập từ thử nghiệm giúp hoạch định giai đoạn tiếp theo của quá trình tinh chỉnh công nghệ trước khi thương mại hóa và triển khai rộng rãi.

Đây không phải thiết bị chuyển đổi năng lượng sóng duy nhất hoạt động trên biển. Trước đó, năm 2024, hệ thống OE-25 khổng lồ nặng 826 tấn của Ocean Energy được triển khai ngoài khơi đảo Oahu, Hawaii. Trong cùng năm đó, Đại học Tây Australia bắt đầu thử nghiệm một thiết kế WEC mới tại King George Sound.

Vào tháng 2/2026, Wavepiston của Đan Mạch đã ký một biên bản ghi nhớ để triển khai hệ thống WEC công suất 50 MW phục vụ Barbados.