Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Loài cá hung dữ khiến Tổng thống Donald Trump cảnh báo khẩn

Giải mã

Loài cá hung dữ khiến Tổng thống Donald Trump cảnh báo khẩn

Tổng thống Mỹ Donald Trump gọi cá chép châu Á là "mối đe dọa" khi loài xâm lấn này không ngừng sinh sôi, làm dấy lên lo ngại sẽ thống trị Ngũ Đại Hồ.

Tâm Anh (theo Japantimes)
Loài cá chép châu Á đã khiến Tổng thống Mỹ Donald Trump, các đối thủ chính trị từ đảng Dân chủ và người dân Canada tìm được tiếng nói chung. Cá chép châu Á, đôi khi được gọi là cá chép xâm lấn, được đưa tới Mỹ từ những năm 1970. Kể từ đó, chúng không ngừng sinh sôi và ăn gần như tất cả mọi thứ trên đường đi. Ảnh: National Wildlife Federation.
Loài cá chép châu Á đã khiến Tổng thống Mỹ Donald Trump, các đối thủ chính trị từ đảng Dân chủ và người dân Canada tìm được tiếng nói chung. Cá chép châu Á, đôi khi được gọi là cá chép xâm lấn, được đưa tới Mỹ từ những năm 1970. Kể từ đó, chúng không ngừng sinh sôi và ăn gần như tất cả mọi thứ trên đường đi. Ảnh: National Wildlife Federation.
"Chúng là những cỗ máy ăn thịt", nhà sinh vật học Trisiah Tugade, làm việc tại chương trình cá chép xâm lấn của Canada, cho biết. Bà và nhóm của mình thường đến sông Grand để tìm kiếm loài cá mà họ lo ngại sẽ tàn phá Ngũ Đại Hồ. Ảnh: kaptur.house.gov.
"Chúng là những cỗ máy ăn thịt", nhà sinh vật học Trisiah Tugade, làm việc tại chương trình cá chép xâm lấn của Canada, cho biết. Bà và nhóm của mình thường đến sông Grand để tìm kiếm loài cá mà họ lo ngại sẽ tàn phá Ngũ Đại Hồ. Ảnh: kaptur.house.gov.
Vì có thể ăn lượng thức ăn tương đương 40% trọng lượng cơ thể mỗi ngày nên cá chép xâm lấn ban đầu được coi là một công cụ để kiểm soát tảo gây hại trong các khu vực được khoanh vùng, như ao nuôi trồng thủy sản. Ảnh: SandmanPhotography/Shutterstock.
Vì có thể ăn lượng thức ăn tương đương 40% trọng lượng cơ thể mỗi ngày nên cá chép xâm lấn ban đầu được coi là một công cụ để kiểm soát tảo gây hại trong các khu vực được khoanh vùng, như ao nuôi trồng thủy sản. Ảnh: SandmanPhotography/Shutterstock.
Tuy nhiên, cá chép châu Á đã thoát ra ngoài, có thể trong các trận lũ lụt, và di chuyển về phía bắc. Điều này làm dấy lên nỗi lo loài cá ăn thịt này sẽ thống trị Ngũ Đại Hồ - hệ thống nước ngọt lớn nhất thế giới tính theo diện tích bề mặt. Ảnh: greatlakesnow.org.
Tuy nhiên, cá chép châu Á đã thoát ra ngoài, có thể trong các trận lũ lụt, và di chuyển về phía bắc. Điều này làm dấy lên nỗi lo loài cá ăn thịt này sẽ thống trị Ngũ Đại Hồ - hệ thống nước ngọt lớn nhất thế giới tính theo diện tích bề mặt. Ảnh: greatlakesnow.org.
Mối đe dọa đến từ cá chép châu Á đã thu hút sự chú ý của Tổng thống Donald Trump. Vị Tổng thống Mỹ đã gọi chúng là "mối đe dọa". Ảnh: Evan Garcia / Chicago Tonight.
Mối đe dọa đến từ cá chép châu Á đã thu hút sự chú ý của Tổng thống Donald Trump. Vị Tổng thống Mỹ đã gọi chúng là "mối đe dọa". Ảnh: Evan Garcia / Chicago Tonight.
Hàng năm, các chuyên gia Canada triển khai nhiều hoạt động để truy tìm cá chép châu Á trong các nhánh sông của Ngũ Đại Hồ, nơi có môi trường thuận lợi cho việc sinh sản và kiếm ăn, thường là những khu vực có nhiều cỏ với vùng nước nông và ấm hơn. Ảnh: news.wttw.com.
Hàng năm, các chuyên gia Canada triển khai nhiều hoạt động để truy tìm cá chép châu Á trong các nhánh sông của Ngũ Đại Hồ, nơi có môi trường thuận lợi cho việc sinh sản và kiếm ăn, thường là những khu vực có nhiều cỏ với vùng nước nông và ấm hơn. Ảnh: news.wttw.com.
Trên sông Grand, bà Tugade và đồng nghiệp Alex Price giám sát hoạt động đánh cá bằng điện. Kể từ khi chương trình được triển khai năm 2012, đến nay mới có vài chục con cá chép xâm lấn được bắt tại vùng biển Canada. Ảnh: Evan Garcia / Chicago Tonight.
Trên sông Grand, bà Tugade và đồng nghiệp Alex Price giám sát hoạt động đánh cá bằng điện. Kể từ khi chương trình được triển khai năm 2012, đến nay mới có vài chục con cá chép xâm lấn được bắt tại vùng biển Canada. Ảnh: Evan Garcia / Chicago Tonight.
Trước đó, bản ghi nhớ của Nhà Trắng vào tháng 5 cho thấy Tổng thống Trump ủng hộ các nỗ lực chống lại "mối đe dọa kinh tế và sinh thái từ cá chép xâm lấn". Ảnh: Evan Garcia / Chicago Tonight.
Trước đó, bản ghi nhớ của Nhà Trắng vào tháng 5 cho thấy Tổng thống Trump ủng hộ các nỗ lực chống lại "mối đe dọa kinh tế và sinh thái từ cá chép xâm lấn". Ảnh: Evan Garcia / Chicago Tonight.
Mời độc giả xem video: Phát hiện thêm nhiều loài mới ở Khu vực sông Mekong. Nguồn: THĐT1.
Tâm Anh (theo Japantimes)
#cá chép châu Á #cá chép xâm lấn #Ngũ Đại Hồ

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT