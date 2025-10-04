Độc lạ loài cá dữ dằn như sư tử, Việt Nam có nhiều

Hà Nội

Ẩn sau vẻ ngoài gây ấn tượng mạnh mẽ, cá sư tử, còn gọi là cá mao tiên, là một sinh vật nguy hiểm trên nhiều phương diện.

T.B (tổng hợp)
Thuộc chi Pterois trong họ Scorpaenidae. Cá sư tử thuộc họ cá mù làn (Scorpaenidae), nổi tiếng với nhiều loài có khả năng ngụy trang và nọc độc mạnh. Ảnh: Pinterest.
Thuộc chi Pterois trong họ Scorpaenidae. Cá sư tử thuộc họ cá mù làn (Scorpaenidae), nổi tiếng với nhiều loài có khả năng ngụy trang và nọc độc mạnh. Ảnh: Pinterest.
Phân bố rộng ở Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương. Chúng sinh sống chủ yếu ở các rạn san hô, vùng biển ấm từ Đông Phi, Ấn Độ Dương cho đến Nhật Bản và Australia. Chúng được ghi nhận tại nhiều vùng biển của Việt Nam. Ảnh: Pinterest.
Phân bố rộng ở Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương. Chúng sinh sống chủ yếu ở các rạn san hô, vùng biển ấm từ Đông Phi, Ấn Độ Dương cho đến Nhật Bản và Australia. Chúng được ghi nhận tại nhiều vùng biển của Việt Nam. Ảnh: Pinterest.
Vẻ ngoài bắt mắt nhưng nguy hiểm. Cá sư tử có các tia vây cứng chứa nọc độc, vừa là công cụ phòng vệ, vừa khiến chúng trở thành loài cá nguy hiểm. Ảnh: Pinterest.
Vẻ ngoài bắt mắt nhưng nguy hiểm. Cá sư tử có các tia vây cứng chứa nọc độc, vừa là công cụ phòng vệ, vừa khiến chúng trở thành loài cá nguy hiểm. Ảnh: Pinterest.
Săn mồi khéo léo. Chúng dùng vây xòe rộng để dồn ép và bao vây con mồi nhỏ như cá con, tôm, cua trước khi nuốt chửng. Ảnh: Pinterest.
Săn mồi khéo léo. Chúng dùng vây xòe rộng để dồn ép và bao vây con mồi nhỏ như cá con, tôm, cua trước khi nuốt chửng. Ảnh: Pinterest.
Khả năng sinh sản đáng kinh ngạc. Một con cái có thể đẻ hàng chục nghìn trứng mỗi lần, nhiều lần trong năm, giúp chúng duy trì quần thể đông đúc. Ảnh: Pinterest.
Khả năng sinh sản đáng kinh ngạc. Một con cái có thể đẻ hàng chục nghìn trứng mỗi lần, nhiều lần trong năm, giúp chúng duy trì quần thể đông đúc. Ảnh: Pinterest.
Tuổi thọ khá cao trong tự nhiên. Cá sư tử có thể sống từ 10 đến 15 năm trong môi trường hoang dã, và thậm chí lâu hơn nếu được nuôi nhốt. Ảnh: Pinterest.
Tuổi thọ khá cao trong tự nhiên. Cá sư tử có thể sống từ 10 đến 15 năm trong môi trường hoang dã, và thậm chí lâu hơn nếu được nuôi nhốt. Ảnh: Pinterest.
Được ưa chuộng trong bể cảnh. Vẻ ngoài đẹp mắt khiến cá sư tử phổ biến trong thú chơi cá cảnh biển, dù chúng cần môi trường đặc biệt và cẩn trọng khi chăm sóc. Ảnh: Pinterest.
Được ưa chuộng trong bể cảnh. Vẻ ngoài đẹp mắt khiến cá sư tử phổ biến trong thú chơi cá cảnh biển, dù chúng cần môi trường đặc biệt và cẩn trọng khi chăm sóc. Ảnh: Pinterest.
Là loài xâm lấn nguy hại ở Đại Tây Dương. Cá sư tử du nhập vào vùng biển Caribe và Đại Tây Dương, nơi chúng sinh sản nhanh và gây hại cho hệ sinh thái bản địa. Ảnh: Pinterest.
Là loài xâm lấn nguy hại ở Đại Tây Dương. Cá sư tử du nhập vào vùng biển Caribe và Đại Tây Dương, nơi chúng sinh sản nhanh và gây hại cho hệ sinh thái bản địa. Ảnh: Pinterest.
T.B (tổng hợp)
GALLERY MỚI NHẤT