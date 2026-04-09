Loài cá được mệnh danh 'sát thủ bạc', người Việt thích vì cực ngon

Trong làn nước xanh thẳm của đại dương nhiệt đới, có một loài cá mang dáng vẻ như mũi tên sống, nhanh và đầy uy lực.

T.B (tổng hợp)

Cá nhồng, thuộc họ Sphyraenidae, là một nhóm cá săn mồi nổi tiếng với thân hình dài, thon và hàm răng sắc nhọn như dao. Chúng phân bố rộng rãi ở các vùng biển nhiệt đới và cận nhiệt đới trên khắp thế giới, đặc biệt phổ biến quanh các rạn san hô – nơi nguồn thức ăn dồi dào và môi trường lý tưởng để phục kích con mồi.

Ảnh: Wikimedia Commons.

Ấn tượng đầu tiên về cá nhồng là ngoại hình “sát thủ”, thân bạc ánh kim, đầu nhọn, miệng rộng với những chiếc răng lớn, nhọn và hơi cong vào trong. Những chiếc răng này không chỉ để giữ mà còn để xé con mồi, giúp cá nhồng trở thành một trong những kẻ săn mồi hiệu quả nhất trong đại dương. Một số loài lớn, như cá nhồng lớn (great barracuda), có thể dài tới gần 2 mét.

Ảnh: Wikimedia Commons.

Tốc độ là vũ khí lợi hại nhất của cá nhồng. Chúng có thể lao đi như một mũi tên, đạt vận tốc cao trong thời gian ngắn để bất ngờ tấn công con mồi. Thay vì rượt đuổi lâu dài, cá nhồng thường sử dụng chiến thuật phục kích, lặng lẽ quan sát, rồi bất ngờ tăng tốc để tung đòn quyết định. Khả năng này khiến chúng trở thành nỗi khiếp sợ đối với các loài cá nhỏ.

Ảnh: Wikimedia Commons.

Một điều thú vị là cá nhồng thường bị thu hút bởi những vật thể sáng bóng. Các thợ lặn đôi khi được khuyến cáo tránh đeo đồ trang sức lấp lánh khi xuống nước ở những khu vực có cá nhồng, vì ánh sáng phản chiếu có thể khiến chúng nhầm lẫn với con mồi. Tuy nhiên, các vụ tấn công con người là rất hiếm, phần lớn cá nhồng không chủ động gây nguy hiểm nếu không bị kích thích.

Trong hệ sinh thái biển, cá nhồng đóng vai trò quan trọng như một loài săn mồi đỉnh cao. Chúng giúp kiểm soát số lượng cá nhỏ, duy trì sự cân bằng sinh học trong các rạn san hô. Sự hiện diện của chúng thường là dấu hiệu của một hệ sinh thái khỏe mạnh, nơi các chuỗi thức ăn vẫn hoạt động hiệu quả.

Dù mang danh “sát thủ đại dương”, cá nhồng không chỉ là biểu tượng của sức mạnh mà còn là minh chứng cho sự tinh tế của tiến hóa. Từ hình dáng cơ thể đến hành vi săn mồi, mọi đặc điểm của chúng đều được tối ưu hóa cho tốc độ và hiệu quả – một cỗ máy săn mồi hoàn hảo được tạo nên bởi tự nhiên.

Giống cừu kỳ lạ với bốn sừng cong đối xứng và gần như không có đuôi
