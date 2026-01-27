Loại bỏ khối u mỡ khổng lồ, giải phóng nỗi khổ 25 năm cho người bệnh

Khối u khổng lồ dài hơn 22 cm đã âm thầm đảo lộn cuộc sống của bệnh nhân suốt 25 năm, gây ra tự ti và những bất tiện kéo dài trong sinh hoạt.

Dù đối diện nhiều thách thức, ca phẫu thuật bóc tách khối u tại Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) Hồng Ngọc – Phúc Trường Minh đã thành công, giúp người bệnh cải thiện rõ rệt chất lượng cuộc sống.

25 năm sống chung với khối u siêu lớn từ ngực lan ra lưng

Khoảng năm 2000, cô Đỗ Thị Mai phát hiện khối u nhỏ ở vùng thành ngực trái, lan ra phía sau lưng, và đã được phẫu thuật. Tuy nhiên, sau can thiệp ban đầu, người bệnh không tái khám định kỳ.

Theo thời gian, khối u tái phát và tăng dần kích thước, lồi rõ từ vùng ngực lan ra lưng trái, gây vướng víu, ảnh hưởng đến thẩm mỹ và tạo cho cô tâm lý tự ti. Nhưng do khối u không gây đau rõ rệt, việc điều trị tiếp tục bị trì hoãn trong nhiều năm.

Chỉ đến khi khối u phát triển quá lớn, lồi rõ như úp một chiếc bát tô, khiến cô Mai không thể sinh hoạt bình thường, đặc biệt khi nằm nghỉ, cô mới đến BVĐK Hồng Ngọc – Phúc Trường Minh để thăm khám lại.

Qua các kết quả chẩn đoán hình ảnh, ThS.BS Đỗ Anh Tuấn, Chuyên khoa Ngoại Ung bướu xác định khối u mỡ dưới da vùng lưng trái với kích thước khoảng 11,8 x 12cm, chiều dài lớn nhất lên tới 22cm.

May mắn, khối u chưa xâm lấn vào các lớp cơ hay xương sườn, giúp bảo tồn tương đối các cấu trúc giải phẫu quan trọng. Đây được xem là yếu tố then chốt để các bác sĩ chỉ định phẫu thuật bóc tách triệt để, hạn chế biến chứng và nguy cơ tái phát.

Hình ảnh MRI cho thấy khối u mỡ kích thước lớn vùng ngực – lưng trái người bệnh - Ảnh BVCC

90 phút phẫu thuật cẩn trọng loại bỏ khối u, trả lại dáng hình và thẩm mỹ tự nhiên

Ca phẫu thuật khối u khổng lồ của cô Mai đối diện với nhiều khó khăn do khối u tồn tại kéo dài nhiều năm và người bệnh đã từng phẫu thuật trước đó.

Theo ThS.BS Đỗ Anh Tuấn, người trực tiếp thực hiện ca mổ: “Những khối u mỡ tồn tại lâu năm hoặc đã từng phẫu thuật nhưng tái phát thường có tình trạng dính mô, khiến ranh giới giải phẫu không còn rõ ràng, làm phẫu thuật trở nên phức tạp hơn.

Do đó, quá trình can thiệp đòi hỏi sự tỉ mỉ, bóc tách cẩn trọng từng lớp nhằm loại bỏ triệt để mô mỡ bất thường, giảm nguy cơ tái phát, đồng thời bảo tồn tối đa cấu trúc và chức năng vùng thành ngực – lưng. Ca phẫu thuật đã diễn ra an toàn và đạt hiệu quả điều trị như mong đợi”.

Trong 90 phút phẫu thuật, từng thao tác bóc tách được ê- kíp thực hiện hết sức tỉ mỉ, cẩn trọng theo từng lớp giải phẫu nhằm loại bỏ triệt để khối u, đồng thời bảo tồn tối đa cấu trúc vùng thành ngực và lưng trái.

Khối u mỡ kích thước lớn được loại bỏ sau phẫu thuật - Ảnh BVCC

Sau phẫu thuật, người bệnh tỉnh táo, các chỉ số sinh tồn ổn định. Vùng thành ngực và lưng trái đã được giải phóng khỏi khối u lớn, đồng thời tái tạo lại sự hài hòa về hình dáng và cấu trúc cơ thể.

Chia sẻ sau can thiệp, cô Mai cho biết: “Sau can thiệp, tôi cảm thấy nhẹ nhõm và thoải mái rõ rệt, cả về thể chất lẫn tinh thần. Nhìn lại hành trình sống chung với khối u suốt 25 năm, tôi thực sự tiếc nuối vì nếu được điều trị sớm hơn, có lẽ mọi thứ đã đơn giản và ít áp lực hơn rất nhiều”.

Người bệnh hồi phục tốt sau phẫu thuật, sức khỏe ổn định, tinh thần thoải mái - Ảnh BVCC