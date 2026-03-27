Loa thông minh biến thành gián điệp

Số hóa - Xe

Loa thông minh có thể bị hacker chiếm quyền, âm thầm nghe lén và thu thập dữ liệu cá nhân, biến thiết bị quen thuộc thành mối nguy an ninh trong gia đình.

Thiên Trang (th)
Loa thông minh ngày càng phổ biến nhưng cũng tiềm ẩn nguy cơ trở thành công cụ do thám nếu bị tin tặc kiểm soát.
Hacker có thể âm thầm nghe lén trong thời gian dài mà người dùng không hề hay biết.
Không chỉ nghe lén, chúng còn thu thập dữ liệu về thói quen mua sắm, dịch vụ đăng ký và thậm chí cả thông tin y tế.
Nếu loa bị xâm nhập, kẻ tấn công có thể mở rộng sang camera giám sát, cảm biến chuyển động và khóa cửa điện tử.
Số liệu cho thấy các vụ tấn công thiết bị thông minh tăng 125% trong năm 2025, với hơn 820.000 cuộc tấn công mỗi ngày trên toàn cầu.
Nhiều loa thông minh không có nút tắt micro hoàn toàn, khiến nguy cơ bị khai thác tín hiệu càng cao.
Dấu hiệu bất thường gồm loa tự hoạt động, xuất hiện thiết bị lạ trong danh sách kết nối hoặc mất thiết bị quen thuộc.
Các chuyên gia khuyến cáo nên dùng mật khẩu mạnh, cập nhật phần mềm thường xuyên và ngắt kết nối Internet khi nghi ngờ bị xâm nhập.
#loa thông minh #hacker #an ninh gia đình #bảo mật #tấn công mạng #dữ liệu cá nhân

