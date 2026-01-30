3 loa thanh giá rẻ giúp TV nghe đã hơn dịp Tết

Hà Nội

Số hóa

Chỉ khoảng 1 triệu đồng, ba mẫu loa thanh Xiaomi, Robot và Samsung giúp khắc phục điểm yếu âm thanh TV mỏng, xem phim nghe nhạc đã tai hơn hẳn.

Âm thanh yếu và thiếu lực vẫn là hạn chế cố hữu của nhiều mẫu TV mỏng hiện nay, đặc biệt khi xem phim hay thể thao.
Vì vậy, soundbar giá rẻ đang trở thành lựa chọn phổ biến để nâng cấp trải nghiệm nghe nhìn mà không tốn quá nhiều chi phí.
﻿ Xiaomi Redmi Soundbar ghi điểm nhờ thiết kế gọn gàng, công suất 30W và khả năng làm lời thoại rõ ràng hơn so với loa TV tích hợp. (Ảnh: CellphoneS)
Robot RB590 lại phù hợp với người cần sự linh hoạt, pin tích hợp giúp vừa dùng cho TV vừa làm loa nghe nhạc di động.
Trong khi đó, Samsung HW-T420 hướng tới trải nghiệm mạnh mẽ hơn với hệ thống 2.1 kênh và subwoofer rời cho dải trầm rõ rệt.
Sự xuất hiện của loa siêu trầm giúp các cảnh hành động, bóng đá hay âm nhạc trở nên sống động và “đã tai” hơn hẳn.
So với loa TV mặc định, cả ba mẫu đều mang lại khác biệt rõ ràng về độ rõ và độ đầy của âm thanh.
Nhân dịp Tết, đầu tư một loa thanh phù hợp nhu cầu là cách đơn giản để nâng cấp trải nghiệm giải trí tại gia.
Thiên Trang (th)
