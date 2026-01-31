Sau 5 năm, Apple cuối cùng cũng nâng cấp AirTag

AirTag thế hệ thứ hai được trang bị chip Ultra Wideband mới của Apple, sở hữu loa lớn hơn và phạm vi hoạt động được cải thiện.

AirTag của Apple đã trở thành “thiết bị định vị Bluetooth” mặc định kể từ khi ra mắt vào năm 2021, làm đảo lộn vị thế của các đối thủ lâu năm như Tile. Giờ đây, Apple cuối cùng cũng nâng cấp phần cứng cho sản phẩm này. AirTag thế hệ thứ hai vẫn giữ mức giá 29 USD cho một chiếc và 99 USD cho bộ bốn chiếc, và đã có mặt trên thị trường từ hôm nay.

Thiết bị được trang bị chip Ultra Wideband thế hệ thứ hai (U2), loại chip mà Apple đã sử dụng trên các mẫu iPhone và Apple Watch gần đây. Chip này giúp cải thiện khả năng xác định vị trí chính xác của AirTag khi sử dụng chế độ Precision Finding của Apple, với phạm vi hoạt động tăng lên gấp 1,5 lần.

Chip Ultra Wideband mới giúp AirTag thế hệ 2 của Apple cải thiện phạm vi hoạt động.

Người dùng chỉ cần giơ iPhone lên, thiết bị sẽ cung cấp phản hồi hình ảnh, âm thanh và rung để hướng dẫn bạn đến vị trí của AirTag. Lần đầu tiên, Apple cho biết tính năng Precision Finding hiện đã có trên Apple Watch Series 9 trở lên và Apple Watch Ultra 2 hoặc các phiên bản mới hơn.

AirTag thế hệ thứ hai có âm lượng lớn hơn 50% so với phiên bản trước, và Apple cho biết có thể nghe thấy từ khoảng cách xa gấp đôi; đồng thời bổ sung âm báo mới. Apple cũng nâng cấp chip Bluetooth để cải thiện phạm vi kết nối tổng thể. Thời lượng pin không có thay đổi đáng kể, vẫn được Apple công bố là “hơn một năm”, và pin vẫn có thể thay thế bởi người dùng.

Ảnh: Apple cung cấp

Apple yêu cầu người dùng mới của AirTag thế hệ thứ hai phải sở hữu iPhone hoặc iPad chạy iOS 26 mới nhất (bạn cũng cần có Tài khoản Apple và đăng nhập vào iCloud). Các tính năng phần mềm vẫn giữ nguyên—mọi hoạt động đều dựa trên tính năng Find My của Apple, tận dụng mạng lưới thiết bị Apple để giúp bạn xác định và theo dõi AirTag.

Ngoài ra, còn có tính năng Chia sẻ vị trí vật dụng (Share Item Location), cho phép bạn chia sẻ vị trí của vật dụng bị thất lạc với hãng hàng không để họ hỗ trợ tìm kiếm. Hiện tại, tính năng này đã hợp tác với 36 hãng hàng không và sẽ tăng lên 50, dù Apple chưa công bố thời gian cụ thể.

Sau khi AirTag đời đầu bị lạm dụng để theo dõi người khác mà họ không hay biết, Apple đã cập nhật thời gian gửi cảnh báo theo dõi (và hợp tác với Google để kích hoạt cảnh báo này trên Android); các tính năng an toàn này tiếp tục được duy trì trên thế hệ thứ hai. Nếu ai đó đặt AirTag vào túi xách của bạn, iPhone hoặc Android của bạn sẽ gửi thông báo về một “thiết bị theo dõi lạ” đang ở gần bạn.

Apple cho biết AirTag thế hệ thứ hai được làm từ 85% nhựa tái chế cho phần vỏ, 100% nguyên tố đất hiếm tái chế cho nam châm và 100% vàng tái chế cho bảng mạch in, chưa kể bao bì hoàn toàn làm từ giấy sợi tự nhiên.

AirTag vẫn giữ nguyên thiết kế như phiên bản trước, đồng nghĩa bạn có thể tiếp tục sử dụng các loại ốp, móc khóa và phụ kiện cũ. Apple cũng giới thiệu phiên bản mới của phụ kiện móc khóa chính hãng, làm từ chất liệu FineWoven để đồng bộ với ốp iPhone 17 FineWoven.