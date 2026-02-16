Hà Nội

Xã hội

Kịp thời giải cứu 3 người trong vụ cháy nhà dân ở Hà Nội

Lực lượng phòng cháy chữa cháy Công an TP Hà Nội vừa kịp thời giải cứu 3 người mắc kẹt trong vụ cháy nhà dân tại phường Phương Liệt.

Hải Ninh

Sáng 16/2, Công an TP Hà Nội thông tin, khoảng 3h30 rạng sáng cùng ngày, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại ngôi nhà số 70 phố Hoàng Văn Thái, phường Phương Liệt, TP Hà Nội, khiến 3 người mắc kẹt bên trong.

67777.jpg
Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đưa người bị nạn ra ngoài an toàn

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an thành phố Hà Nội đã điều động 2 xe chữa cháy và 1 xe máy chữa cháy của Đội chữa cháy và CNCH khu vực số 13 - Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH cùng 13 CBCS nhanh chóng đến hiện trường tổ chức chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm cao, cùng sự phối hợp chặt chẽ của chính quyền địa phương và người dân, đến khoảng 3h38 cùng ngày, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn, không để xảy ra cháy lan sang các nhà xung quanh và các tầng phía trên. Lực lượng chức năng đã kịp thời cứu và đưa 3 nạn nhân mắc kẹt ra vị trí an toàn, bảo đảm sức khỏe và tính mạng.

Theo thông tin ban đầu, ngôi nhà xảy ra cháy có 5 tầng và 1 tầng tum, diện tích khoảng 67m²/tầng; diện tích cháy khoảng 2m² tại khu vực tầng 1.

Vụ cháy đang được các lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ theo quy định.

