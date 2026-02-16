'Trận địa' pháo hoa sẵn sàng thắp sáng bầu trời Quảng Ngãi

Từ sáng sớm ngày 16/2 (29 tháng Chạp), các cán bộ, chiến sĩ của Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh được giao nhiệm vụ bắn pháo hoa đêm Giao thừa đã bắt tay vào thực hiện các phần việc với tinh thần quyết tâm cao nhất.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi chuẩn bị cho công tác bắn pháo hoa giao thừa tại 5 địa điểm trong toàn tỉnh.

Toàn bộ các thùng pháo hoa đã được kéo ra trận địa, khẩn trương chuyển đến vị trí, sắp xếp, bố trí đúng kịch bản “pháo hoa Giao thừa” đã xây dựng trước đó.

Thượng tá Nguyễn Thanh Tâm - Phó Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh phụ trách điểm cầu bắn pháo hoa phường Cẩm Thành cho biết, trước 6 giờ sáng 29 tháng Chạp, 120 thùng pháo hoa đã được kéo đến trận địa Quảng trường đường Phạm Văn Đồng.

Lực lượng thực hiện nhiệm vụ đã cố định vị trí từng thùng pháo theo kịch bản. Toàn bộ cán bộ, chiến sĩ sẽ bám trụ tại trận địa sẵn sàng khai hỏa pháo hoa thời khắc Giao thừa. Khi hoàn thành nhiệm vụ, thu dọn trận địa, sau đó mới trở về đơn vị.

Điểm cầu pháo hoa phường Cẩm Thành và phương Kon Tum được xác định là hai điểm chính, với lượng pháo nhiều gấp đôi 3 điểm cầu còn lại. Vì thế các cán bộ, chiến sĩ 2 điểm cầu chính phải hết sức khẩn trương, tích cực thực hiện sắp xếp, đảm bảo chu đáo mọi việc, sẵn sàng cho thời khắc quan trọng nhất đêm nay.

Đại tác Trần Thế Phan - Chỉ huy trưởng BCHQS tỉnh trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị bắn pháo hoa nổ tầm thấp.

“Tinh thần toàn bộ cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ tại điểm cầu phường Cẩm Thành đầy khí thế. Tất cả vì đại tiệc ánh sáng trên bầu trời Quảng Ngãi đất mẹ đêm Giao thừa tràn đầy niềm vui, phấn khởi, ấn tượng”, Thượng tá Nguyễn Thanh Tâm nói.

Thượng tá Hồ Ngọc Hiên - Phó Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh phụ trách điểm cầu pháo hoa đặc khu Lý Sơn thông tin, đến trưa 29 tháng Chạp, công tác chuẩn bị trận địa pháo hoa đêm Giao thừa đã cơ bản hoàn tất.

Đơn vị đang gấp rút hoàn thiện các phần việc còn lại, kiểm tra việc lắp đặt kỹ thuật thông mạch, sẵn sàng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quan trọng được giao.

Thượng tá Trần Thế Phan - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, sự kiện bắn pháo hoa đêm giao thừa tết Bính Ngọ 2026 ngoài khởi đầu chào đón năm mới còn có nhiều ý nghĩa lớn lao khác. Đó là tiếp thêm quyết tâm để Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà thi đua lập thành tích, hướng tới ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp sắp tới.

Thượng tá Trần Thế Phan, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi cùng đoàn công tác đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị bắn pháo hoa nổ tầm thấp trong chương trình nghệ thuật đêm Giao thừa Tết Bính Ngọ năm 2026 tại khu vực Quảng trường Phạm Văn Đồng, Phường Cẩm Thành, xã Bình Sơn, xã Vạn Tường, Tỉnh Quảng Ngãi

Đặc biệt là chào mừng kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Thủ tướng Phạm Văn Đồng, người con ưu tú của quê hương Quảng Ngãi.

Đảm bảo triển khai các loạt bắn đúng theo kịch bản đã dàn dựng và an toàn tuyệt đối.

Theo kế hoạch, trong đêm Giao thừa Tết Bính Ngọ 2026, tỉnh Quảng Ngãi tổ chức chương trình nghệ thuật và bắn pháo hoa nổ tầm thấp tại 5 điểm trong toàn tỉnh.

Thời gian bắn pháo hoa dự kiến diễn ra từ 23h30 đến 23h45 ngày 16/3 đối với điểm bắn Tại Quảng trường Phạm Văn Đồng, phường Cẩm Thành và Quảng trường 16/3, phường Kon Tum.

Đối với 3 điểm bắn tại đặc khu Lý Sơn, xã Vạn Tường và xã Bình Sơn, thời gian bắn diễn ra từ 00h00 đến 00h15 ngày 17/2/2026, thời lượng bắn tại các điểm là 15 phút.

Với sự chuẩn bị chu đáo, đêm nay trên bầu trời Quảng Ngãi hứa hẹn sẽ xuất hiện màn trình diễn pháo hoa kết hợp hỏa thuật đặc sắc, thực sự là "bữa tiệc ánh sáng" chào năm mới vô cùng mãn nhãn.