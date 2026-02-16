Công trình đầu tư công ở Quảng Ngãi làm xuyên Tết

Công nhân thi công 4 trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học – THCS các xã vùng biên Sa Loong, Dục Nông, Mô Rai và Rờ Kơi làm xuyên Tết để đảm bảo tiến độ.

Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi Võ Đại Tân cho biết, để đảm bảo tiến độ và yêu cầu đề ra, 4 công trình trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học – THCS các xã vùng biên Sa Loong, Dục Nông, Mô Rai và Rờ Kơi sẽ thi công xuyên Tết cổ truyền 2026.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Y Ngọc tại hiện trường. Ảnh: UBND tỉnh

Theo đó, tuỳ thuộc vào tình hình cụ thể của từng công trình, đơn vị thi công sẽ bố trí phù hợp số lượng nhân lực và máy móc, thiết bị để làm xuyên Tết.

Đây cũng là 4 công trình, dự án đầu tư công hiếm hoi ở Quảng Ngãi, thực hiện thi công xuyên Tết cổ truyền Bính Ngọ 2026.

Tại thời điểm Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Y Ngọc đến thăm ở xã Sa Loong, đại diện đơn vị thi công cho biết đang duy trì nhiều tổ, đội làm việc theo ca với khoảng 30 công nhân cùng 5 cán bộ quản lý, giám sát thường trực.

Còn tại xã Dục Nông, số lượng người được duy trì làm việc tại hiện trường từ 40 - 45 công nhân cùng đội ngũ kỹ thuật, giám sát thi công.

Hiện trường công trình trường ở xã Dục Nông. Ảnh: UBND tỉnh

Tại hiện trường, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Y Ngọc đã biểu dương và ghi nhận tinh thần trách nhiệm của đơn vị thi công, đặc biệt là công nhân và người lao động chấp nhận xa gia đình trong dịp Tết để giữ nhịp tiến độ cho công trình.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Y Ngọc yêu cầu chủ đầu tư và đơn vị liên quan, cần quan tâm hơn về điều kiện sinh hoạt, bảo đảm sức khỏe cho công nhân trong thời gian làm việc.

Đại diện chủ đầu tư và đơn vị liên quan thông tin về tình hình, kết quả thi công công trình cho Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Y Ngọc. Ảnh: UBND tỉnh.

Đơn vị thi công cũng được lãnh đạo tỉnh yêu cầu sắp xếp thời gian nghỉ hợp lý, bảo đảm an toàn lao động; theo dõi sát thời tiết để tranh thủ nắng ráo, thuận lợi đẩy nhanh tiến độ thi công, hạn chế gián đoạn.

Các sở, ngành và địa phương được yêu cầu phối hợp hỗ trợ vật tư, vận chuyển, an ninh trật tự và điều kiện sinh hoạt tại khu vực công trường; kịp thời tháo gỡ khó khăn phát sinh để công nhân yên tâm làm việc trong thời gian trước và trong Tết.

Công nhân đang thi công công trình trường ở các xã vùng biên giới Quảng Ngãi. Ảnh: Hoàng Thanh.

Được biết 4 công trình trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học – THCS ở các xã vùng biên Sa Loong, Dục Nông, Mô Rai và Rờ Kơi được khởi công vào giữa tháng 11/2025.

Quy mô đầu tư xây dựng của 4 trường giống nhau, gồm 36 lớp (18 lớp tiểu học, 18 lớp THCS) cho khoảng 1080 học sinh, với tổng mức kinh phí đầu tư khoảng 1.383 tỷ đồng.

Cụ thể công trình trường ở xã Dục Nông gần 357,4 tỷ đồng; trường ở xã Rờ Kơi gần 307, 2 tỷ đồng.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Y Ngọc trao quà, động viên công nhân tại công trường. Ảnh: UBND tỉnh.

Công trình trường ở xã Mô Rai có tổng mức đầu tư gần 352,6 tỷ đồng và trường ở xã Sa Loong, với tổng mức đầu tư gần 363,9 tỷ đồng…