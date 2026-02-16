Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Sức mua chậm, người buôn đào quất chặt bỏ hàng trăm cành

Xã hội

Sức mua chậm, người buôn đào quất chặt bỏ hàng trăm cành

Ngày 16/2 (tức 29 tháng Chạp), tại nhiều điểm buôn bán đào, quất cảnh trên địa bàn Hà Nội, hàng trăm cành đào bị chặt bỏ, nằm ngổn ngang ven đường.

Thiên Anh
Ngày 16/2 (tức 29 tháng Chạp), tại nhiều điểm buôn bán đào, quất cảnh trên địa bàn Hà Nội, hàng trăm cành đào bị chặt bỏ, nằm ngổn ngang ven đường. Sức mua chậm, thời tiết khiến đào nở sớm cùng áp lực chi phí đã đẩy nhiều tiểu thương vào cảnh thua lỗ, để lại những hình ảnh khiến người qua đường không khỏi chạnh lòng.
Ngày 16/2 (tức 29 tháng Chạp), tại nhiều điểm buôn bán đào, quất cảnh trên địa bàn Hà Nội, hàng trăm cành đào bị chặt bỏ, nằm ngổn ngang ven đường. Sức mua chậm, thời tiết khiến đào nở sớm cùng áp lực chi phí đã đẩy nhiều tiểu thương vào cảnh thua lỗ, để lại những hình ảnh khiến người qua đường không khỏi chạnh lòng.
Ghi nhận trong ngày 29 tháng Chạp, dọc các tuyến đường vốn là “điểm nóng” buôn bán đào, quất cảnh, nhiều cành đào đã bị cưa sát gốc, một số cành bị bẻ gãy, vứt lẫn lộn với dây buộc, bao tải. Những gốc đào trơ trụi, cành hoa còn phai sắc nằm la liệt tạo nên khung cảnh đối lập với không khí rộn ràng thường thấy mỗi dịp Tết đến.
Ghi nhận trong ngày 29 tháng Chạp, dọc các tuyến đường vốn là “điểm nóng” buôn bán đào, quất cảnh, nhiều cành đào đã bị cưa sát gốc, một số cành bị bẻ gãy, vứt lẫn lộn với dây buộc, bao tải. Những gốc đào trơ trụi, cành hoa còn phai sắc nằm la liệt tạo nên khung cảnh đối lập với không khí rộn ràng thường thấy mỗi dịp Tết đến.
Chứng kiến cảnh tượng này, không ít người dân bày tỏ sự xót xa. “Nhìn cảnh này thấy xót xa quá. Giá như có cách nào hỗ trợ tiêu thụ sớm hơn thì đỡ lãng phí”, ông T., một người dân sống gần khu vực buôn bán đào chia sẻ.
Chứng kiến cảnh tượng này, không ít người dân bày tỏ sự xót xa. “Nhìn cảnh này thấy xót xa quá. Giá như có cách nào hỗ trợ tiêu thụ sớm hơn thì đỡ lãng phí”, ông T., một người dân sống gần khu vực buôn bán đào chia sẻ.
Theo ông T, đào là sản phẩm gắn với Tết cổ truyền, việc phải chặt bỏ hàng loạt vì không bán được khiến ai nhìn cũng thấy tiếc nuối.
Theo ông T, đào là sản phẩm gắn với Tết cổ truyền, việc phải chặt bỏ hàng loạt vì không bán được khiến ai nhìn cũng thấy tiếc nuối.
Theo các tiểu thương, số đào bị chặt bỏ chủ yếu là hàng tồn sau nhiều ngày bày bán. Những ngày giáp Tết, lượng khách năm nay thưa thớt hơn hẳn so với mọi năm. Dù đã giảm giá sâu, thậm chí bán hòa vốn, nhiều chủ hàng vẫn không thể giải phóng hết số đào đã nhập từ các vùng trồng.
Theo các tiểu thương, số đào bị chặt bỏ chủ yếu là hàng tồn sau nhiều ngày bày bán. Những ngày giáp Tết, lượng khách năm nay thưa thớt hơn hẳn so với mọi năm. Dù đã giảm giá sâu, thậm chí bán hòa vốn, nhiều chủ hàng vẫn không thể giải phóng hết số đào đã nhập từ các vùng trồng.
“Chúng tôi cố gắng bán nốt đến phút chót nhưng càng về cuối, người mua càng ít. Đào đã nở rộ, qua Tết là không còn giá trị nên buộc phải chặt bỏ để trả mặt bằng”, một tiểu thương buôn đào lâu năm cho biết. Theo người này, chi phí vận chuyển, thuê chỗ bán, ăn ở trong suốt gần một tháng khiến việc mang đào về vườn là điều không khả thi.
“Chúng tôi cố gắng bán nốt đến phút chót nhưng càng về cuối, người mua càng ít. Đào đã nở rộ, qua Tết là không còn giá trị nên buộc phải chặt bỏ để trả mặt bằng”, một tiểu thương buôn đào lâu năm cho biết. Theo người này, chi phí vận chuyển, thuê chỗ bán, ăn ở trong suốt gần một tháng khiến việc mang đào về vườn là điều không khả thi.
Lý giải nguyên nhân ế ẩm, nhiều tiểu thương cho rằng thời tiết năm nay là yếu tố tác động lớn. Nắng ấm kéo dài khiến đào nở sớm, hoa tàn nhanh, không đúng “độ” chơi Tết mà người mua mong muốn. Khi bước vào những ngày cao điểm, nhiều cành đã bung nở quá mức, kém hấp dẫn, khó bán.
Lý giải nguyên nhân ế ẩm, nhiều tiểu thương cho rằng thời tiết năm nay là yếu tố tác động lớn. Nắng ấm kéo dài khiến đào nở sớm, hoa tàn nhanh, không đúng “độ” chơi Tết mà người mua mong muốn. Khi bước vào những ngày cao điểm, nhiều cành đã bung nở quá mức, kém hấp dẫn, khó bán.
Bên cạnh đó, thói quen chơi đào của người dân cũng đang dần thay đổi. Thay vì mua đào cành hay đào thế về trưng trong thời gian ngắn, không ít gia đình chuyển sang thuê đào để tiết kiệm chi phí hoặc chọn các loại cây cảnh có thể sử dụng lâu dài sau Tết. Sự dịch chuyển này khiến lượng cầu đối với đào truyền thống giảm rõ rệt.
Bên cạnh đó, thói quen chơi đào của người dân cũng đang dần thay đổi. Thay vì mua đào cành hay đào thế về trưng trong thời gian ngắn, không ít gia đình chuyển sang thuê đào để tiết kiệm chi phí hoặc chọn các loại cây cảnh có thể sử dụng lâu dài sau Tết. Sự dịch chuyển này khiến lượng cầu đối với đào truyền thống giảm rõ rệt.
Yếu tố kinh tế cũng được nhắc đến như một nguyên nhân quan trọng. Trong bối cảnh nhiều gia đình phải thắt chặt chi tiêu, các khoản mua sắm Tết được cân nhắc kỹ hơn, ưu tiên nhu cầu thiết yếu. Việc bỏ ra vài triệu đồng cho một cành đào đẹp không còn là lựa chọn của nhiều người như trước.
Yếu tố kinh tế cũng được nhắc đến như một nguyên nhân quan trọng. Trong bối cảnh nhiều gia đình phải thắt chặt chi tiêu, các khoản mua sắm Tết được cân nhắc kỹ hơn, ưu tiên nhu cầu thiết yếu. Việc bỏ ra vài triệu đồng cho một cành đào đẹp không còn là lựa chọn của nhiều người như trước.
Thực tế này đặt ra bài toán khó cho người trồng và buôn bán đào, quất cảnh. Việc phụ thuộc lớn vào thời tiết, thị hiếu và sức mua khiến rủi ro mỗi mùa Tết ngày càng cao. Nhiều ý kiến cho rằng cần có giải pháp kết nối tiêu thụ sớm hơn, đa dạng kênh bán hàng hoặc hình thức hỗ trợ để hạn chế tình trạng lãng phí.
Thực tế này đặt ra bài toán khó cho người trồng và buôn bán đào, quất cảnh. Việc phụ thuộc lớn vào thời tiết, thị hiếu và sức mua khiến rủi ro mỗi mùa Tết ngày càng cao. Nhiều ý kiến cho rằng cần có giải pháp kết nối tiêu thụ sớm hơn, đa dạng kênh bán hàng hoặc hình thức hỗ trợ để hạn chế tình trạng lãng phí.
Khi Tết đã cận kề, những cành đào bị chặt bỏ nằm ngổn ngang ven đường trở thành hình ảnh buồn, phản ánh phần nào những biến động của thị trường Tết năm nay.
Khi Tết đã cận kề, những cành đào bị chặt bỏ nằm ngổn ngang ven đường trở thành hình ảnh buồn, phản ánh phần nào những biến động của thị trường Tết năm nay.
Với người buôn bán, đó là nỗi lo cơm áo; với người dân, là sự tiếc nuối cho một nét đẹp truyền thống chưa tìm được cách thích ứng trọn vẹn với nhịp sống mới.
Với người buôn bán, đó là nỗi lo cơm áo; với người dân, là sự tiếc nuối cho một nét đẹp truyền thống chưa tìm được cách thích ứng trọn vẹn với nhịp sống mới.
Thiên Anh
#Bán đào quất Hà Nội #Ảnh hưởng kinh doanh mùa Tết #Chặt bỏ cành đào quất #Ảnh hưởng ế ẩm Tết Nguyên Đán #Cảnh tượng xót xa mùa Tết #đào

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT