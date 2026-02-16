Khởi tố hai mẹ con ở Hưng Yên sản xuất giò chả, xúc xích chứa hàn the

Bà Đỗ Thị Huyền khai nhận toàn bộ số hàng hóa thành phẩm do bà mua nguyên liệu, phụ gia (có hàn the) để sản xuất giò, chả, xúc xích và bán ra thị trường.

Ngày 16/2, trao đổi với PV, Công an tỉnh Hưng Yên thông tin, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Hưng Yên vừa phát hiện, khởi tố 2 đối tượng tại một cơ sở sản xuất giò, chả, xúc xích sử dụng natri tetraborat (hàn the, chất cấm trong chế biến thực phẩm) về tội Vi phạm quy định về An toàn thực phẩm.

Lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý Cơ sở sản xuất giò chả Đoàn Huyền

Theo đó, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Hưng Yên phát hiện Hộ kinh doanh Đỗ Thị Huyền, địa chỉ tại chợ đầu mối Đông Tảo, thôn Đông Kim, xã Hoàn Long có dấu hiệu sử dụng hàn the để sản xuất các sản phẩm giò, chả, xúc xích.

Khoảng 10h ngày 30/1, các cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra đột xuất cơ sở trên. Tổ công tác tiến hành kiểm tra test nhanh các mẫu sản phẩm tại cơ sở, kết quả phát hiện 6/12 mẫu dương tính với hàn the (natri tetraborat), gồm: giò lợn, xúc xích, chả sụn, giò gà, giò bò và giò sống (thịt lợn xay).

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định tại Hộ kinh doanh Đỗ Thị Huyền đang có số lượng lớn sản phẩm thực phẩm đã được sản xuất để chuẩn bị tiêu thụ ra thị trường, gồm: 750 chiếc giò lợn (1 kg/chiếc); 720 túi xúc xích (500 g/túi); 130 túi chả sụn (500 g/túi); 30 chiếc giò gà (khoảng 1 kg/chiếc); 1.420 chiếc giò lá (giò bò); cùng 150 kg giò sống (thịt lợn xay). Kết quả định giá xác định giá trị của số hàng hóa trên là gần 180 triệu đồng.

Ngoài số hàng hóa thành phẩm nêu trên, tổ công tác còn phát hiện, tạm giữ nhiều nguyên liệu, phụ gia và phương tiện phục vụ sản xuất thực phẩm, trong đó có chất hàn the cùng các loại phụ gia, hương liệu dùng trong chế biến; hệ thống máy xay, tủ hấp, khuôn giò, thiết bị tạo hình xúc xích và các dụng cụ sử dụng trong quá trình pha trộn, chế biến sản phẩm.

Quá trình làm việc, chủ hộ kinh doanh là Đỗ Thị Huyền khai nhận toàn bộ số hàng hóa thành phẩm do hộ tự mua nguyên liệu, phụ gia (trong đó có hàn the) để sản xuất và bán ra thị trường trong tỉnh và các tỉnh lân cận.

Tại thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc nguyên liệu, phụ gia cũng như hồ sơ pháp lý liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

Tổ công tác đã lập biên bản vụ việc; ghi lời khai những người liên quan; tạm giữ toàn bộ hàng hóa, nguyên liệu, phụ gia và phương tiện sản xuất; đồng thời, tiến hành cân tịnh, lấy mẫu phục vụ giám định và định giá theo quy định.

Ngày 13/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Trường (SN 1995) và Đỗ Thị Huyền (SN 1970), cùng trú tại xã Hoàn Long, tỉnh Hưng Yên về tội Vi phạm quy định về An toàn thực phẩm quy định.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của các bị can và các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Việc sử dụng hàn the - chất cấm trong chế biến thực phẩm là hành vi bị pháp luật nghiêm cấm do có thể gây ảnh hưởng trực tiếp và lâu dài đến sức khỏe người tiêu dùng, đặc biệt khi sử dụng thường xuyên trong các sản phẩm phổ biến như giò, chả, xúc xích tiềm ẩn nguy cơ gây ngộ độc, tổn thương gan, thận và nhiều hệ cơ quan khác, làm gia tăng rủi ro đối với sức khỏe cộng đồng. Hành vi cố tình đưa chất cấm vào thực phẩm để kích thích tiêu dùng, tăng lợi nhuận thể hiện sự coi thường pháp luật, xem nhẹ đạo đức kinh doanh và quyền lợi người tiêu dùng.