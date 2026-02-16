Đào, quất giảm giá mạnh ngày 29 Tết

Chỉ còn vài giờ nữa là đến Giao thừa, các chợ hoa xuân tại Hà Nội như Lạc Long Quân, Mỹ Đình bước vào đợt giảm giá mạnh nhất.