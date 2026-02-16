Hà Nội

Ngày 29 Tết, toàn quốc xảy ra 50 vụ TNGT khiến 28 người tử vong

Trong ngày 29 Tết Bính Ngọ 2026, toàn quốc xảy ra 50 vụ tai nạn giao thông, làm chết 28 người và 31 nạn nhân bị thương.

Hải Ninh

Thông tin trên được Cục CSGT cho biết chiều ngày 16/2 (29 Tết Bính Ngọ 2026). So với ngày nghỉ Tết cùng kỳ năm 2025, tai nạn giao thông giảm 15 vụ (-23,08%), giảm 10 người chết (-26,32%) và giảm 14 người bị thương (-31,11%). Các vụ việc nêu trên đều xảy ra trên đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa không xảy ra vụ va chạm nào.

Ảnh minh họa.

Trong ngày, công an các địa phương đã xử lý 9.464 trường hợp vi phạm; tạm giữ 89 xe ô tô, 2.759 mô tô cùng 114 phương tiện khác. Trong đó, vi phạm về nồng độ cồn là 2.584 tài xế; vi phạm về tốc độ 2.228 trường hợp. CSGT toàn quốc xử lý 42 xe chở quá số người quy định, 16 trường hợp đón trả khách không đúng nơi quy định...

Các Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc thuộc Cục CSGT cũng lập biên bản 34 trường hợp vi phạm giao thông, tước phù hiệu đối với 4 trường hợp. Ngoài ra, cảnh sát xử lý 150 tài xế bị phát hiện qua thiết bị nghiệp vụ, dừng lập biên bản hai trường hợp và gửi thông báo phạt nguội đến 148 chủ phương tiện.

Theo Cục CSGT, trên tuyến quốc lộ 1A, các tổ tuần tra đã kiểm soát 8.586 phương tiện (1.288 xe khách, 1.055 xe tải, 1.425 xe con, 261 xe container, 4.400 mô tô và 157 phương tiện khác). Qua đó, xử lý 1.227 trường hợp vi phạm, gồm 201 xe khách, 80 xe tải, 220 xe con, 9 xe container, 814 mô tô...

Trong và sau dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ và các lễ hội lớn đầu năm 2026, cảnh sát toàn quốc sẽ tập trung xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn như: Sử dụng rượu bia và ma túy khi lái xe; chạy quá tốc độ; đi sai làn đường; chuyển làn không có tín hiệu báo trước (nhất là trên cao tốc); xe quá tải, quá khổ hoặc cơi nới...

Các tổ tuần tra cũng tăng cường kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải hành khách và hàng hóa; xử lý nghiêm hành vi đón, trả khách không đúng nơi quy định, chở quá số người...

