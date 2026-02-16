[LIVE] Pháo hoa rực sáng bầu trời chào đón năm mới Bính Ngọ 2026

Pháo hoa rực sáng trên khắp các tỉnh thành cả nước trong đêm giao thừa chào đón xuân Bính Ngọ 2026. Hàng triệu người dân hân hoan bước sang năm mới.

00h00: Đúng 0h, pháo hoa đã rực sáng trên bầu trời trong không khí hân hoan khắp mọi miền Tổ quốc. Người dân chào xuân Bính Ngọ 2026, mong ước một năm mới bình an và hạnh phúc.

Tại Hà Nội, 34 trận địa pháo hoa (gồm 11 trận địa tầm cao và 23 trận địa tầm thấp) đồng loạt bừng sáng, rực rỡ pháo hoa khắp bầu trời. Ảnh: Thiên Anh

Pháo hoa rực rỡ trên bầu trời Hà Nội. Ảnh: Thiên Anh

Đông đảo người dân và du khách thích thú ghi lại khoảnh khắc pháo hoa rực sáng trên bầu trời. Ảnh: Thiên Anh

Ảnh: Thiên Anh

Nhiều du khách quốc tế thích thú khi đón năm mới tại Việt Nam. Ảnh: Thiên Anh

Bắn pháo hoa tại Sân vận động Phúc Thọ, Phúc Thọ, Hà Nội. Video: Mai Loan

Video: Mai Loan

Pháo hoa rực sáng trên bầu trời Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: Bảo Giang

Cận cảnh màn pháo hoa tại Lâm Đồng. Video: Bảo Giang

Màn pháo hoa tại quảng trường Lam Sơn, Thanh Hóa. Video: Thiên Tuấn

Màn bắn pháo hoa tại Phú Thọ. Ảnh: Nguyễn Hinh

Ảnh: Nguyễn Hinh

23h40: Người dân phường Sầm Sơn, Thanh Hóa bắn pháo hoa sớm mừng năm mới 2026.

Ảnh: Thiên Tuấn

Ảnh: Thiên Tuấn

Ngay trước thời khắc Giao thừa thiêng liêng đón chào xuân Bính Ngọ 2026, tối 16/2, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã đến thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an thành phố Hà Nội.

Cùng tham dự có Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an Thành phố.

Trong không khí trang trọng, ấm áp của những ngày cuối năm, chuyến thăm thể hiện sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo Thành phố đối với lực lượng CSGT – những người ngày đêm bám trụ trên từng tuyến đường, từng nút giao, giữ vững “mạch sống” giao thông của Thủ đô, góp phần quan trọng bảo đảm an ninh, trật tự, phục vụ nhân dân vui xuân, đón Tết an toàn, thuận lợi.

23h40: Phóng viên Báo Tri thức và Cuộc sống ghi nhận tại cầu Lê Hồng Phong, phường Phan Thiết, Lâm Đồng điểm bắn pháo hoa đông kín người dân.

Ảnh: Bảo Giang

23h38: Ở Nghệ An, người dân đổ về điểm bắn pháo hoa tại Quảng trường Hồ Chí Minh, háo hức chờ đón năm mới.

Ảnh: Thanh Hà

Ảnh: Thanh Hà

Ảnh: Thanh Hà

Ảnh: Thanh Hà

23h35: Khu vực Long Xuyên (An Giang), người dân đổ về kín các khu vực trung tâm để xem chương trình nghệ thuật và pháo hoa.

23h30: Không khí tại Hồ Gươm, Hà Nội trước 30 phút giao thừa Tết Bính Ngọ 2026:

Ảnh: Thiên Anh

Ảnh: Thiên Anh

Ảnh: Thiên Anh

Ảnh: Thiên Anh

Ảnh: Thiên Anh

Ảnh: Thiên Anh

23h15: Đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang), rực rỡ với ánh sáng chương trình nghệ thuật đêm giao thừa và pháo hoa chào đón năm mới.

Ảnh: Thanh Nụ

Ảnh: Thanh Nụ

Ảnh: Thanh Nụ

23h12: Hà Tĩnh trận địa pháo hoa đã sẵn sàng cho khoảnh khắc chuyển giao năm mới

Từ phường Thành Sen, trung tâm tỉnh Hà Tĩnh đến các điểm bắn pháo hoa như xã Nghi Xuân, phường Bắc Hồng Lĩnh, phường Sông Trí, không khí đón giao thừa đang nóng lên từng phút.

Người dân háo hức xuống phố, các tuyến đường rực rỡ ánh đèn, trận địa pháo hoa đã sẵn sàng cho khoảnh khắc chuyển giao năm mới.

Tại xã Nghi Xuân, đông đảo người dân đã đổ về Quảng trường Khu đô thị Xuân An để thưởng thức chương trình nghệ thuật “Xuân quê hương” và màn bắn pháo hoa chào đón năm mới Bính Ngọ 2026.

Chương trình nghệ thuật “Xuân quê hương” diễn ra sôi động với sự góp mặt của các ca sĩ Thanh Tài, Cẩm Tú, Vân Anh, Quang Luyến… Những ca khúc ca ngợi Đảng, quê hương, đất nước và mùa xuân đã khuấy động không khí, mang đến sự phấn khởi, ấm áp trong đêm giao thừa.

Ngoài ra, trong đêm giao thừa, Công an các địa phương ở Hà Tĩnh đã đồng loạt ra quân tuần tra, kiểm soát trên toàn địa bàn nhằm bảo đảm an ninh trật tự, phòng ngừa và ngăn chặn pháo nổ trái phép.

Các tổ công tác được bố trí khép kín tại tuyến đường chính, khu dân cư trọng điểm, phối hợp chặt chẽ với tổ liên gia, nắm chắc tình hình từ cơ sở. Lực lượng làm nhiệm vụ tăng cường tuyên truyền, răn đe, xử lý nghiêm vi phạm, quyết tâm giữ bình yên để người dân đón năm mới an toàn, văn minh.

Ảnh: Trần Quốc

Ảnh: Trần Quốc

Ảnh: Trần Quốc

* Trước thời khắc giao thừa Tết Nguyên đán 2026, Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ đã trực tiếp đi kiểm tra công tác bảo đảm an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông; phòng, chống cháy nổ và công tác trực ban, trực chiến tại các địa bàn, đơn vị trọng điểm trên địa bàn tỉnh.

Tại phường Việt Trì và phường Vĩnh Phúc, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ đã trực tiếp kiểm tra công tác bảo đảm ANTT tại khu vực diễn ra chương trình nghệ thuật chào đón năm mới và khu vực bắn pháo hoa.

Qua kiểm tra thực tế, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ ghi nhận lực lượng Công an các đơn vị, Công an cơ sở đã triển khai nghiêm túc phương án bảo đảm ANTT; bố trí lực lượng phân luồng, điều tiết giao thông từ sớm; tổ chức tuần tra khép kín địa bàn; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng kiểm soát chặt khu vực sân khấu, khu vực bắn pháo hoa, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho nhân dân.

Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ yêu cầu các lực lượng làm nhiệm vụ tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động phòng ngừa, phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi gây rối trật tự công cộng, móc túi, trộm cắp tài sản; kiên quyết không để xảy ra tình huống đột xuất, bất ngờ; tuyệt đối không chủ quan trong mọi tình huống; bảo đảm để chương trình nghệ thuật và màn bắn pháo hoa cũng như các hoạt động khác diễn ra an toàn, tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho nhân dân.

Ảnh: Mạnh Hưng

22h49: Lực lượng Công an, Công an giao thông, Cảnh sát phòng cháy chữa cháy vào chốt vị trí để đảm bảo an toàn cho người dân tới xem màn pháo hoa và hỏa thuật tại khu vực Hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Ảnh: Thiên Anh

22h46: Tại quảng trường Lam Sơn, Thanh Hóa, người dân háo hức xem dàn nghệ sĩ biểu diễn nghệ thuật chương trình chào xuân.

Màn múa lân rồng tại chương trình nghệ thuật chào xuân tại Thanh Hóa. Ảnh/video: Thiên Tuấn

22h45: Tại quảng trường Lâm Viên, Đà Lạt, người dân đổ về đông kín chờ xem pháo hoa:

22h40: Không khí đón giao thừa tại Đắk Lắk

Tại Quảng trường 10/3, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, hàng ngàn người dân và du khách đã đổ về, tạo nên một không khí vô cùng náo nhiệt. Tiết trời Tây Nguyên se lạnh nhưng lại ấm áp bởi nụ cười và niềm hân hoan của mọi người trong khoảnh khắc mong chờ năm mới.

Trong đêm Giao thừa đón Tết Bính Ngọ 2026, tỉnh Đắk Lắk sẽ bắn pháo hoa tại 2 điểm, gồm: Quảng trường 10/3 (phường Buôn Ma Thuột) và khu vực Núi Nhạn (phường Tuy Hòa). Cùng với hoạt động bắn pháo hoa, trong đêm giao thừa, tỉnh Đắk Lắk tổ chức chương trình nghệ thuật mừng Đảng, mừng xuân Bính Ngọ 2026 với chủ đề “Đắk Lắk – đại ngàn và biển lớn, khát vọng vươn xa”.

Đêm giao thừa Bính Ngọ 2026 mang một ý nghĩa vô cùng đặc biệt. Đây là năm đầu tiên người dân Đắk Lắk và Phú Yên đón Tết chung dưới một mái nhà sau quyết định sáp nhập lịch sử. Những điệu xoang uyển chuyển của các cô gái Ê-đê hòa nhịp cùng tiếng bài chòi Phú Yên, tạo nên một bản giao hưởng văn hóa độc đáo chưa từng có.

Không chỉ có niềm vui hội ngộ, giao thừa năm nay còn đánh dấu sự chuyển mình mạnh mẽ của vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Những con đường mới nối liền Tây Nguyên ra biển, nhờ đó nông sản từ buôn làng được vươn xa hơn, giúp bà con đón một cái Tết đủ đầy, ấm no hơn hẳn mọi năm.

Trong khoảnh khắc pháo hoa rực sáng trên bầu trời Ban Mê, hàng ngàn bàn tay nắm chặt, thể hiện tinh thần đại đoàn kết dân tộc. Một năm mới Bính Ngọ hứa hẹn sự bứt phá cho Đắk Lắk – cực tăng trưởng mới kết nối tinh hoa của cả đại ngàn và biển cả.

Ảnh: Nguyễn Tâm

* Tại Vĩnh Long, người dân bắt đầu đổ về các khu vực trung tâm, háo hức chờ xem chương trình nghệ thuật và pháo hoa giao thừa.

22h37: Toàn cảnh trung tâm TP HCM trước thời khắc giao thừa.

Sau khi tham quan đường hoa, nhiều người di chuyển ra khu vực công viên Bến Bạch Đằng để chờ xem pháo hoa tầm cao bắn từ khu vực đầu hầm sông Sài Gòn.

22h30: Quảng Ngãi chào xuân Bính Ngọ 2026 với chương trình nghệ thuật “Tết đoàn viên - Xuân khát vọng”

Chương trình nghệ thuật đêm giao thừa Quảng Ngãi chào xuân Bính Ngọ 2026 với chủ đề: “Tết đoàn viên - Xuân khát vọng” quy tụ tổng đạo diễn, nhà biên kịch, nghệ sĩ ưu tú, tiến sĩ, đạo diễn Hoàng Duẩn, nghệ sĩ ưu tú Phạm Thế Vĩ, nghệ sĩ ưu tú Minh Thu, ngôi sao ca nhạc Đoan Trang, ca sĩ Nguyễn Kiều Oanh, Duy Dũng, Lê Trường, nhóm ca Giai Điệu Việt, nhóm ca Sắc Việt… cùng các nghệ sĩ, ca sĩ trên quê hương núi Ấn, sông Trà.

Chương trình nghệ thuật có thời lượng 65 phút được chia thành hai chương. Chương 1 có chủ đề “Xuân dâng Bác - Tết ơn Đảng” ca ngợi công ơn Bác Hồ và Đảng Cộng Sản Việt Nam. Trải qua những tháng năm lịch sử, Quảng Ngãi hôm nay đang từng ngày thay da đổi thịt, gặt hái những thành tựu mới.

Hôm nay vùng đất mới được hình thành từ Quảng Ngãi – Kon Tum đang hòa mình vào nhịp phát triển chung của đất nước.

Đón xuân dân tộc với niềm hân hoan ngập tràn hạnh phúc, từ bản làng đại ngàn Tây Nguyên đến phố biển miền Trung luôn mãi khắc ghi ơn Bác, ơn Đảng đã soi đường chỉ lối để nhân dân có được cuộc sống ấm no, yên bình.

Toàn thể các tầng lớp nhân dân trong tỉnh Quảng Ngãi hôm nay, từ miền xuôi đến miền ngược, từ núi cao đến đồng bằng hay hải đảo xa xôi hân hoan trong niềm vui đón xuân mới; cám ơn và dâng lên Bác những thành tựu của nhân dân trong toàn tỉnh; cất cao tiếng hát kết đoàn chúc mừng thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, Đại hội Đảng Bộ tỉnh Quảng Ngãi lần I, nhiệm kỳ 2025 – 2030, kỷ niệm 96 mùa xuân toàn dân theo Đảng (3/2/1930 - 3/2/2026).

Ảnh: Nguyên Khoa

22h10: Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng thăm, chúc tết Phòng cảnh sát cơ động, phòng cảnh sát PCCC Khu vực 5 Lâm Đồng.

22h05: Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, trên khắp các xã, phường của tỉnh, những tổ tuần tra của cán bộ, chiến sĩ Công an cơ sở vẫn làm nhiệm vụ bền bỉ trên từng tuyến đường, những điểm chốt tại khu vực tập trung đông người được duy trì nghiêm túc, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông và phòng ngừa cháy, nổ…, giữ bình yên để nhân dân vui xuân, đón Tết an toàn, trọn vẹn.

Ảnh: Mạnh Hưng

22h: Thông tin từ Cục CSGT (Bộ Công an), trong quá trình tuần tra, kiểm soát bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đêm giao thừa, Tổ công tác số 5, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 3, Phòng 6, Cục CSGT đã phát hiện một cháu bé đi lạc, đang đi bộ vào tuyến cao tốc Pháp Vân – Cao Bồ – Mai Sơn – QL45 – Nghi Sơn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông rất cao.

Ngay sau khi phát hiện, Tổ công tác đã nhanh chóng đưa cháu bé vào vị trí an toàn, đồng thời phối hợp với đơn vị quản lý đường bộ Vidifi và Công an xã Nông Cống khẩn trương xác minh, liên hệ với gia đình.

Trước đó, khoảng 20h40 cùng ngày, gia đình cháu bé đã nhận được thông tin từ lực lượng CSGT. Trong lúc cả gia đình đang tổ chức tìm kiếm nhưng chưa có kết quả và hết sức hoang mang, việc nhận được tin báo cháu an toàn đã khiến người thân vô cùng xúc động, cảm kích trước tinh thần trách nhiệm và sự tận tâm của lực lượng làm nhiệm vụ.

Danh tính cháu bé là Trương An B. (sinh năm 2015) là con của amh Trương Hồng Th. (sinh năm 1978) và mẹ là chị Nguyễn Thị D. (sinh năm 1979), trú tại phường Hạc Thành, TP Thanh Hoá. Cháu bé đã được bàn giao cho gia đình và đón về nhà an toàn.

Ảnh: Mạnh Hưng

Ảnh: Mạnh Hưng

* Hải Phòng tổ chức bắn pháo hoa tại 12 điểm

Tối ngày 16/2, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Lê Ngọc Châu đến thăm, động viên lực lượng đang làm nhiệm vụ bắn pháo hoa tại Trung tâm Chính trị - Hành chính thành phố Hải Phòng.

Màn trình diễn pháo hoa đêm Giao thừa Tết Bính Ngọ 2026 bắt đầu từ 0h ngày 17/2/2026 (tức mùng 1 Tết), kéo dài từ 10 đến 15 phút.

Giao thừa Tết Bính Ngọ 2026, thành phố Hải Phòng sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại 12 điểm trên toàn địa bàn gồm: 5 điểm bắn tầm cao kết hợp tầm thấp: Trong đó có 2 điểm quy mô lớn tại Trung tâm Chính trị - Hành chính thành phố (phường Thủy Nguyên) và Quảng trường trung tâm văn hóa Xứ Đông (phường Lê Thanh Nghị) với 600 quả tầm cao mỗi điểm. Các điểm khác tại phường Kiến An, xã Kiến Hải và Khu đô thị Vinhomes Vũ Yên.

7 điểm bắn tầm thấp: Được bố trí đều khắp tại Công viên trung tâm (phường An Dương), các xã Chấn Hưng, Kiến Thụy, Hà Bắc, Hợp Tiến, Nam Sách và đặc biệt tại đặc khu Cát Hải (với 2 điểm bắn tại Trường THPT Cát Hải và Trung tâm du lịch Cát Bà).

Từ 22h tối 16/2, Chương trình nghệ thuật “Hải Phòng chào xuân Bính Ngọ 2026” diễn ra tại Trung tâm Chính trị - Hành chính thành phố tại phường Thủy Nguyên, kéo dài đến 0h30 ngày 17/2/2026.

Ảnh: Hải Ninh

Chương trình là sự kiện văn hóa - nghệ thuật quy mô lớn được tổ chức tại quảng trường Trung tâm Chính trị - Hành chính thành phố Hải Phòng, trong không khí thiêng liêng Tết cổ truyền của dân tộc và khí thế thi đua sôi nổi thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ I - nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Chương trình thể hiện sâu sắc niềm tự hào, lòng tri ân đối với các thế hệ đi trước đã hy sinh, cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc và cho sự phát triển của thành phố Hải Phòng với truyền thống “trung dũng, quyết thắng” và niềm tự hào “Xứ Đông văn hiến - Đất Cảng anh hùng” kể từ khi được mở rộng không gian phát triển (1/7/2025).

Chương trình quy tụ nhiều nghệ sĩ tên tuổi: NSND Thái Bảo, NSND Khánh Hòa, NSND Nhật Thuận cùng các ca sĩ Minh Quân, Hoàng Hải, Văn Mai Hương, Erik, Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Anh Duy, An Thu An, Đinh Quang Đạt, Vân Anh, Ngọc Hiếu, Hồng Hạnh, Thu Huyền, Cao Phú Quý, MC Minh Hằng - MC Công Tố, thiếu nhi Hải Phòng và các nghệ sĩ đang hoạt động tại các nhà hát chuyên nghiệp của thành phố Hải Phòng.

Đúng 00h00, sau nghi thức Countdown của toàn thể nhân dân, bầu trời Hải Phòng sẽ rực sáng với màn pháo hoa tầm cao trên nền nhạc Happy New Year (Remix), chính thức chào đón năm mới Bính Ngọ 2026.

Ảnh: Hải Ninh

22h: Tại Cà Mau, lực lượng chức năng đảm bảo an ninh, trật tự cho người dân tham gia chương trình nghệ thuật đêm giao thừa tại khu vực quảng trường Phan Ngọc Hiển.

Ảnh: Thanh Nụ

21h50: Thanh Hóa đường phố trang hoàng rực rỡ chào đón năm mới

Ghi nhận của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, 22h ngày 16/2 (tức ngày 29 tháng Chạp), các tuyến phố tại Thanh Hóa đều rực rỡ ánh đèn lung linh, trang hoàng chào đón thời khắc giao thừa 2026. Theo kế hoạch, tại quảng trường Lam Sơn, phường Hạc Thành - trung tâm tỉnh Thanh Hóa sẽ diễn ra chương trình nghệ thuật chào năm mới nên dòng người đang dần đổ về đây để tham dự. Tại đầu các tuyến đường dẫn vào quảng trường đều đã được dựng rào, tạm cấm các phương tiện di chuyển, chỉ cho phép người đi bộ để tránh tình trạng ùn tắc giao thông.

Theo kế hoạch tại Thanh Hóa, đêm giao thừa Tết Bính Ngọ, tỉnh Thanh Hóa tổ chức bắn pháo hoa tại 4 điểm, trong đó Quảng trường Lam Sơn có quy mô lớn nhất với 180 giàn. 3 điểm còn lại lần đầu tiên được tổ chức tại các địa bàn biên giới tỉnh Thanh Hóa bao gồm các xã: Mường Lát, Quan Sơn và Hồi Xuân, mỗi xã tổ chức bắn 60 giàn.

Ảnh: Thiên Tuấn

Ảnh: Thiên Tuấn

21h49: Tại Đà Nẵng, người dân bắt đầu đổ về tuyến đường hoa dọc sông Hàn chuẩn bị đón giao thừa.

Ảnh: Trà Khánh

Ảnh: Trà Khánh

Ảnh: Trà Khánh

Ảnh: Trà Khánh

Ảnh: Trà Khánh

21h45: Đông đảo người dân tại Cần Thơ tham quan, chụp ảnh tại đường Hoa nghệ thuật và háo hức theo dõi chương trình văn nghệ đêm giao thừa.

Chương trình nghệ thuật đêm giao thừa tại phường Vị Tân (Hậu Giang cũ), TP Cần Thơ. Ảnh: Thanh Nụ

Khu vực đường hoa Nguyễn Huệ, TP HCM, người dân đổ về mỗi lúc một đông. Ảnh: Thanh Nụ

21h40: Tại tỉnh Phú Thọ, không khí chờ đón pháo hoa đêm giao thừa trở nên rộn ràng từ rất sớm khi đông đảo người dân đổ về khu vực trung tâm và cầu đi bộ để chọn vị trí đẹp. Các gia đình, nhóm bạn trẻ và du khách mang theo cờ, điện thoại, đồ ăn nhẹ, vừa trò chuyện vừa háo hức chờ thời khắc chuyển giao năm mới.

Theo chương trình, đúng 0h00, màn pháo hoa chào mừng Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 tại Phú Thọ sẽ được bắn với 2.100 quả pháo hoa tầm cao cùng 1.119 giàn pháo hoa tầm thấp, hứa hẹn mang đến bầu không khí sôi động và nhiều cảm xúc. Với người dân Đất Tổ, khoảnh khắc cùng nhau ngước nhìn bầu trời rực sáng không chỉ là hoạt động giải trí đầu năm mà còn là dịp gửi gắm những ước vọng bình an, may mắn và một năm mới nhiều khởi sắc.

* Tổng Bí thư Tô Lâm dâng hương tại Tượng đài Vua Lý Thái Tổ và chúc Tết nhân dân Thủ đô

Ngay trước thời khắc giao thừa thiêng liêng đón chào xuân Bính Ngọ 2026, tối 16/2 (tức ngày 29 tháng Chạp năm Ất Tỵ), Tổng Bí thư Tô Lâm đã đến dâng hương tại Tượng đài Vua Lý Thái Tổ, thăm hỏi, chúc Tết nhân dân Thủ đô đón năm mới tại khu vực Vườn hoa Lý Thái Tổ.

Cùng tham dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Phạm Gia Túc; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà; Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong; các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, lãnh đạo các ban Đảng Thành ủy, Thường trực HĐND, UBND thành phố, các sở, ban, ngành cùng đại biểu nhân dân Thủ đô.

21h30: Tại TP HCM, nhiều tuyến đường dẫn vào trung tâm thành phố như Lê Lợi, Đồng Khởi, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Hàm Nghi trở nên nhộn nhịp. Không khí du xuân diễn ra trong trật tự, người dân và du khách đổ về khu vực trung tâm tham quan, chụp ảnh và chờ đón thời khắc giao thừa.

Ghi nhận từ lúc 20h30, lượng người đổ về khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ ngày càng đông. Nhiều gia đình, nhóm bạn đã trải bạt ngồi sẵn, giữ chỗ đẹp, chờ thời khắc bắn pháo hoa.

Chào mừng Tết Bính Ngọ 2026, TP HCM tổ chức bắn pháo hoa tại 17 điểm. Trong đó có 4 điểm bắn tầm cao kết hợp tầm thấp, gồm: đầu hầm sông Sài Gòn (phường An Khánh), trung tâm thành phố mới (phường Bình Dương), quảng trường Tam Thắng (phường Vũng Tàu) và quảng trường Công viên Bà Rịa (phường Bà Rịa). Tổng cộng 2.600 quả pháo tầm cao sẽ được bắn trong đêm giao thừa.

Ngoài ra, 13 điểm bắn tầm thấp bố trí tại nhiều khu vực như Công viên Văn hóa Đầm Sen, chợ Bình Điền, địa đạo Củ Chi, Côn Đảo, Nhà Bè, Cần Giờ… Thời gian bắn pháo hoa kéo dài 15 phút, từ 0h đến 0h15.

Ảnh: Thanh Nụ

21h10: Ghi nhận tại công viên Trưng Trắc, phường Phan Thiết, Lâm Đồng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đến thăm, chúc Tết các công nhân.

Ảnh: Bảo Giang

Ảnh: Bảo Giang

Ảnh: Bảo Giang

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Minh cũng đến thăm, chúc Tết Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng, yêu cầu đảm bảo trực 100% quân số, giữ an toàn giao thông, không để xảy ra ùn tắc, tai nạn trong đêm giao thừa tại phường Phan Thiết.

Ảnh: Bảo Giang

20h47: Tại Bắc Ninh, lực lượng Công an phường Nếnh đã bố trí các điểm chốt cố định và lưu động tại những tuyến đường trọng điểm, khu vực trung tâm, địa bàn giáp ranh và nơi tập trung đông người. Mỗi điểm chốt được phân công lực lượng cụ thể gồm cán bộ, chiến sĩ Công an phường, phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự phường và lực lượng tham gia bảo vệ ANTT, bảo đảm kiểm soát chặt chẽ tình hình ngay từ cơ sở.

Nhiệm vụ của các Tổ công tác là kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp tàng trữ, vận chuyển, mua bán, sử dụng pháo trái phép; Chủ động nắm tình hình từ sớm, từ xa; Tăng cường tuần tra khép kín địa bàn trước, trong và sau thời điểm Giao thừa; Kết hợp tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng pháo.

Quá trình thực hiện nhiệm vụ được triển khai nghiêm túc, đúng quy định, bảo đảm vừa kiên quyết xử lý vi phạm, vừa làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, răn đe phòng ngừa chung.

Công an phường Nếnh khuyến cáo nhân dân không sản xuất, mua bán, tàng trữ, vận chuyển và sử dụng pháo trái phép; Tích cực tố giác các hành vi vi phạm để góp phần giữ gìn bình yên địa bàn, bảo đảm cho nhân dân vui xuân, đón Tết an toàn, văn minh.

Ảnh: Mạnh Hưng

Ảnh: Mạnh Hưng

Ảnh: Mạnh Hưng

Ảnh: Mạnh Hưng

20h22: Tại khu vực điểm bắn pháo hoa ở Hồ Gươm (Hà Nội), nhiều người dân và du khách quốc tế đã có mặt từ rất sớm để chọn những vị trí đẹp nhất ngắm nhìn màn pháo hoa tầm cao và hỏa thuật đặc sắc.

Ảnh: Thiên Anh

Ảnh: Thiên Anh

Ảnh: Thiên Anh

20h15: Tại Lâm Đồng, UBND tỉnh tổ chức chương trình nghệ thuật Mừng Đảng – mừng Xuân Bính Ngọ 2026 tại Nhà hát và Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật, phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng.

Ảnh: Bảo Giang

Ảnh: Bảo Giang

Ảnh: Bảo Giang

Điểm cầu chính phường Xuân Hương - Đà Lạt. Ảnh: Bảo Giang.

Ảnh: Bảo Giang.

Đông đảo người dân và du khách đến xem tiết mục văn nghệ chào mừng năm mới. Ảnh: Bảo Giang.

*19h45: Ghi nhận của PV Báo Tri thức và Cuộc sống lúc 19h45 tại trung tâm xã Kim Bôi (tỉnh Phú Thọ) các lực lượng chức năng đã hoàn tất công tác chuẩn bị pháo hoa sẵn sàng khai hỏa vào thời khắc Giao thừa đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Trận địa sẽ hứa hẹn mang tới màn pháo hoa mãn nhãn dịp cho nhân dân xã Kim Bôi.

Theo một cán bộ dân quân làm nhiệm vụ, tại trận địa này sẽ có 60 thùng pháo hoa được khai hỏa. Xung quanh điểm bắn pháo hoa, một số người dân bán hàng nước, điểm trông giữ xe cũng bắt đầu được bày bán. Cùng thời điểm lực lượng Công an xã Kim Bôi bât đầu ra quân đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông.

Ảnh: Mạnh Hưng

*19h35: Tối 16/2, tại Ga Hà Nội, Báo Nhân Dân kết hợp với Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam đã tổ chức chuyến tàu mang tên "chuyến tàu hạnh phúc". Trước khi tàu lăn bánh, ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam và lãnh đạo Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam đã tặng quà cán bộ, nhân viên ngành đường sắt và lì xì mừng tuổi khách đi tàu.

Ảnh: Thiên Anh

* Tại Hà Tĩnh: Phường Bắc Hồng Lĩnh, phường Sông Trí, phường Thành Sen và xã Nghi Xuân là 4 địa phương được tổ chức bắn pháo hoa nổ tầm thấp trong đêm giao thừa chào mừng năm mới Bính Ngọ 2026 với chủ đề “Mừng Đảng, mừng xuân Bính Ngọ 2026”.

Từ sáng ngày 16/2, cán bộ, chiến sĩ, nhân viên Ban Chỉ huy Quân sự, Công an cùng lực lượng dân quân tự vệ địa phương đã có mặt tại các trận địa “pháo hoá” để vận chuyển, bố trí và lắp đặt.

Mọi công đoạn được triển khai khẩn trương, tuân thủ nghiêm quy trình kỹ thuật, bảo đảm đúng tiến độ và an toàn tuyệt đối.

Theo kế hoạch, tại các điểm bắn, số lượng pháo hoa được bố trí từ 90 đến 180 dàn pháo nổ tầm thấp, thời gian bắn 15 phút, bắt đầu từ 0h00 đến 0h15 ngày 17/2/2026 (tức mùng 1 Tết Nguyên đán Bính Ngọ).

Ảnh: Trần Quốc

*16h03: Bên trong trận địa pháo hoa đêm giao thừa Xuân Bính Ngọ 2026 tại Lâm Đồng

Công tác chuẩn bị 120 giàn pháo hoa tại cầu Lê Hồng Phong được hoàn tất trong chiều 29 Tết, bảo đảm yêu cầu kỹ thuật và an toàn tuyệt đối.

Ảnh: Bảo Giang.

Ảnh: Bảo Giang.

Ảnh: Bảo Giang.

Ảnh: Bảo Giang.

Ảnh: Bảo Giang.

Năm Ất Tỵ 2025 sắp qua, một năm chứng kiến nhiều ảnh hưởng và hậu quả của thiên tai. Cùng với đó là những tác động không nhỏ của tình hình thế giới và khu vực đến phát triển kinh tế xã hội của nước ta. Bản lĩnh, trí tuệ, ý chí, khát vọng của dân tộc Việt Nam tiếp tục được khẳng định, khơi dậy mạnh mẽ.

Người dân vui tươi dạo bước trên đường hoa Nguyễn Huệ trước thềm năm mới Bính Ngọ 2026. Ảnh: VGP

Đây cũng là năm đất nước ta đã trải qua một chặng đường với nhiều sự kiện quan trọng có ý nghĩa đặc biệt. Đồng thời ghi dấu ấn đặc biệt với quá trình tinh gọn bộ máy, tái cấu trúc không gian phát triển, tạo đà tăng tốc bứt phá mạnh mẽ.

Đồng thời cũng là năm đất nước đạt được những thành tựu rất đáng tự hào: Kinh tế duy trì tăng trưởng cao nhất khu vực, trở thành nước có thu nhập trung bình cao; vươn lên đứng trong nhóm 32 nền kinh tế lớn nhất thế giới và nhóm 15 nước thương mại hàng đầu thế giới; quốc phòng, an ninh được giữ vững và tăng cường; chính trị-xã hội ổn định; đời sống nhân dân được nâng lên; các chính sách an sinh xã hội được quan tâm chăm lo, triển khai sâu rộng… Vị thế và uy tín quốc tế của Việt Nam được nâng cao.

Năm Bính Ngọ 2026 đang đến rất gần với nhiều khát vọng lớn lao. Đây là một năm đặc biệt, năm đầu tiên triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV và và Chiến lược phát triển đất nước đến năm 2030 đưa nước ta bước vào Kỷ nguyên mới, Kỷ nguyên vươn mình của Dân tộc.

Với người Việt Nam, Tết không chỉ là ngày của sum họp, đoàn viên với nhiều ước mong, khát vọng về một cuộc sống tốt đẹp hơn. Trong thời khắc giao thừa thiêng liêng, chào đón Xuân Bính Ngọ 2026, với mỗi người dân, luôn là khởi đầu của một năm mới với những điều tốt đẹp, thành công, tạo thêm động lực đầy hứng khởi để xây dựng đất nước trong kỷ nguyên mới ngày càng giàu mạnh, phồn vinh.