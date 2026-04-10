Lỗ hổng truy xuất nguồn gốc: Khi mã QR chỉ là 'tấm bùa hộ mệnh' trên giấy [Kỳ 3]

Năm 2026, khi chuyển đổi số len lỏi vào từng khay cơm học đường, phụ huynh được trấn an bằng những chiếc mã định danh dán trên từng kiện hàng. Tuy nhiên, sự thật lại trần trụi hơn nhiều.

Công nghệ tiên tiến có xóa đi được nỗi lo thực phẩm bẩn?

Trong ma trận của suất ăn học đường, mã QR code và các chứng chỉ ISO, HACCP được quảng bá như những "lớp giáp" bảo vệ tuyệt đối. Thế nhưng, sau những vụ việc chấn động tại Hà Nội và TP HCM gần đây, người ta mới bàng hoàng nhận ra: Giấy chứng nhận có thể mua bằng tiền, mã QR có thể tạo ra bằng máy tính, nhưng không thể "quét" ra được đạo đức của doanh nghiệp?

Tại Hà Nội những ngày qua, dư luận vẫn chưa hết lo ngại trước vụ việc Công ty TNHH Thực phẩm Cường Phát bị cơ quan chức năng phát hiện đưa thịt lợn bệnh vào các trường học. Điều đáng nói, doanh nghiệp này có đầy đủ "bộ hồ sơ năng lực" và các tem truy xuất nguồn gốc hợp lệ. Thế nhưng, khi lực lượng chức năng ập vào, thay vì quy trình giết mổ khép kín đạt chuẩn, doanh nghiệp này bị phát hiện thu mua các loại lợn rẻ, lợn "chạm dịch", yếu đuối và lợn nhỏ với giá rẻ đã được giết mổ về sơ chế, đóng gói, dán nhãn mác của công ty và in chữ "lợn sạch" kèm QRcode lên, khiến các doanh nghiệp trung gian mua thịt lợn không đảm bảo này để đưa vào các bếp ăn tập thể hay trường học.

Chính những nhãn mác đầy đủ thông tin và QR code như thế này đã khiến nhiều người chủ quan, tin tưởng vào chất lượng của sản phẩm (Ảnh PHCC)

Theo kết quả điều tra ban đầu của cơ quan chức năng, từ đầu năm 2026, thịt lợn bệnh sau khi giết mổ được bán cho Công ty TNHH Thực phẩm Cường Phát để thực hiện pha lọc, sơ chế, đóng gói và dán nhãn "thịt lợn sạch", có truy xuất nguồn gốc nhằm hợp thức hóa trước khi đưa ra thị trường. Từ đây, sản phẩm tiếp tục được phân phối cho nhiều doanh nghiệp kinh doanh thực phẩm và suất ăn công nghiệp như: Công ty Cổ phần Dịch vụ suất ăn công nghiệp Hà Nội, Công ty TNHH Thương mại thực phẩm Thanh Ngọc... và một số điểm tiêu thụ tại chợ đầu mối.

Đáng chú ý, Công ty Thanh Ngọc và Công ty suất ăn công nghiệp Hà Nội đã cung cấp thực phẩm cho một số trường mầm non, tiểu học trên địa bàn Hà Nội và Bắc Ninh. Tính từ đầu năm 2026 đến nay, có khoảng 3.600 con lợn, tương đương gần 300 tấn thịt lợn nhiễm bệnh đã được đưa ra thị trường, trong đó có bếp ăn của 26 trường tiểu học và nhiều trường mầm non.

Có thể thấy một nghịch lý đau lòng: Trong khi mã QR dán trên các khay thịt quét ra thông tin đạt chuẩn “lợn sạch” thì thực tế bên trong lại là những tảng thịt không hề đảm bảo về chất lượng, nguồn gốc. Điều này chứng minh, hồ sơ năng lực của nhiều đơn vị cung cấp thực phẩm trung gian chỉ là một "vỏ bọc" hoàn hảo mà đôi khi chính họ cũng chưa biết hết hoàn toàn về nó.

Mặc dù bị phát hiện đã tuồn hàng trăm tấn lợn bệnh vào các bếp ăn trường học, nhưng Công ty Cường Phát trước đó vẫn có đủ giấy chứng nhận an toàn thực phẩm. (Ảnh: Cường Ngô)

Sự việc này cũng khiến dư luận liên tưởng đến vụ Sago Food tại TP HCM diễn ra hồi đầu năm 2026, nơi nghi vấn thực phẩm kém chất lượng vẫn len lỏi vào bếp ăn của hơn 12 trường học bất chấp các rào cản kỹ thuật. Điều này đặt ra một câu hỏi hóc búa: Mã QR đang phục vụ ai? Nếu doanh nghiệp nhập 100kg thịt sạch để lấy mã truy xuất, nhưng thực tế lại trộn thêm hàng tạ thịt lợn bệnh, lợn "ôi" vào dây chuyền, thì cái mã QR kia chẳng khác nào một "tấm bùa hộ mệnh" hợp thức hóa cho những lô hàng bẩn.

Lỗ hổng xác thực: Theo tiêu chuẩn quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành TCVN12850:2019 về truy xuất nguồn gốc - Yêu cầu chung đối với hệ thống truy xuất nguồn gốc và Thông tư số 02/2024/TT-BKHCN quy định về quản lý truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa thì truy xuất nguồn gốc là hoạt động giám sát, xác định được sản phẩm hoặc dịch vụ qua từng công đoạn theo thời gian, địa điểm của quá trình sản xuất, chế biến, lưu trữ, bảo quản, vận chuyển, phân phối và kinh doanh. Tuy nhiên, nhiều mã QR hiện nay chỉ dẫn tới một trang web tĩnh giới thiệu chung về doanh nghiệp, sản phẩm, hoặc các hình ảnh giấy chứng nhận, bằng khen…, thay vì dẫn tới dữ liệu lô hàng cụ thể theo thời gian thực (Real-time data). Đây là hành vi lập lờ đánh lận con đen, biến công nghệ thành công cụ để che mắt dư luận.

Từ đó, nhiều đơn vị sử dụng sản phẩm cũng lầm tưởng rằng mã QR truy xuất nguồn gốc chỉ là những thông tin cơ bản như thế. Đơn cử như trường hợp của một trường mầm non mà báo Tri thức và Cuộc sống tham khảo minh họa. Nhà trường cũng đã rất cẩn thận công khai các hình ảnh mã QR Truy xuất nguồn gốc thực phẩm cung cấp cho nhà trường năm học 2025 – 2026, tuy nhiên khi “truy xuất” vào các mã trên thì kết quả chỉ cho ra các hình ảnh minh họa mang tính “tượng trưng” không hơn, không kém, đồng thời ngay cả các văn bản pháp lý cũng chỉ là những bản trích không đầu, không đuôi.

Bảng mã QR Code truy xuất nguồn gốc thực phẩm cung cấp cho một trường mầm non năm học 2025 - 2026, được nhà trường niêm yết đầy đủ, công khai trên website của trường (Hình ảnh chỉ dùng minh họa cho bài viết - Nguồn: website trường Mầm non HB)

Khi “truy xuất” vào các mã QR code trên thì kết quả chỉ cho ra các hình ảnh minh họa mang tính “tượng trưng”, không đúng với bản chất của việc truy xuất nguồn gốc thực phẩm. (Ảnh: LV)

Khi "Trường hợp đặc biệt" có thể trở thành rào cản hậu kiểm

Quay trở lại với Điều 84 Nghị định 214/2025/NĐ-CP, chia sẻ góc nhìn của mình Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn luật sư TP HCM) nhận định, việc áp dụng cơ chế lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt vô hình trung đã tạo ra một mối quan hệ khép kín và thiếu sự đối soát độc lập. Khi một doanh nghiệp yếu kém đã "lọt" vào danh sách ưu tiên của nhà trường dựa trên sự tin tưởng hoặc các mối quan hệ "thân hữu", việc kiểm tra mã QR và các công tác giám sát, hậu kiểm thường được thả lỏng hoặc bị xem nhẹ.

Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP.HCM) thẳng thắn: "Các vụ việc thực phẩm bẩn, kém chất lượng được đưa vào bữa ăn học đường mà dư luận đang bức xúc trong thời gian qua là minh chứng cho thấy hệ thống giám sát hiện nay gần như bị 'vô hiệu hóa' bởi những bản hợp đồng thiếu tính cạnh tranh. Khi nhà trường chọn nhà thầu không qua đấu thầu rộng rãi, họ đã tự tước đi quyền được kiểm soát độc lập. Những mã QR hay chứng chỉ lúc này chỉ còn là những 'tấm bùa hộ mệnh' vô hồn, che đậy cho sự buông lỏng quản lý và đạo đức kinh doanh xuống cấp".

Công nghệ QR hay các tiêu chuẩn quốc tế không có lỗi. Lỗi nằm ở cách chúng được dùng làm bức bình phong cho những sai phạm có hệ thống. Nếu không có những đợt hậu kiểm độc lập, đối soát trực tiếp giữa lượng hàng nhập vào kho và dữ liệu số hóa, thì những khay cơm học đường vẫn sẽ là mảnh đất màu mỡ cho những doanh nghiệp thiếu đạo đức, sẵn sàng kiếm lợi nhuận bất chấp sức khỏe và an toàn cho các “chủ nhân tương lai đất nước”.

Báo Tri thức và Cuộc sống sẽ tiếp tục thông tin:

[Kỳ 4]: Hồ sơ năng lực nhà thầu: Những "bóng ma" trong danh sách cung ứng suất ăn.