[LIVE] Đại hội IX Liên hiệp Hội Việt Nam: Đoàn kết, sáng tạo, đột phá cho phát triển

Sáng 28/8, Đại hội IX Liên hiệp Hội Việt Nam diễn ra tại Hà Nội, quy tụ 489 đại biểu, mở ra nhiệm kỳ mới với tinh thần đoàn kết, sáng tạo, đột phá.

* 9h20: KTS. Trần Ngọc Chính, Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam trình bày Tham luận với nội dung: “Phát huy vai trò của Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam trong công tác tư vấn, phản biện quy hoạch, chính sách và các chương trình phát triển đô thị bền vững, thông minh, thích ứng với biến đổi khí hậu”.

* 9h5: Ông Phạm Ngọc Linh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam trình bày tóm tắt Báo cáo chính trị của Hội đồng Trung ương khóa VIII trình Đại hội IX với chủ đề: “Đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam đoàn kết, sáng tạo, đột phá, phát triển đóng góp xứng đáng vào sự phát triển của đất nước trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”.

* Phát biểu khai mạc Đại hội, TSKH Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam khoá VIII cho biết, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX được tổ chức trong thời điểm đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới, một kỷ nguyên mới, với những thời cơ và thuận lợi rất lớn lao. Khoa học, công nghệ, cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, kinh tế số, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế sâu rộng đang tạo ra những yêu cầu mới rất cao, cần có những bước đột phá đối với sự phát triển của đất nước; đồng thời đặt ra những trọng trách lớn lao đối với đội ngũ trí thức khoa học, công nghệ Việt Nam, phải hết sức cố gắng, phấn đấu hết sức mình mới đáp ứng được những yêu cầu mới rất cao của đất nước.

Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước và sự phối hợp của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đặc biệt là việc triển khai thực hiện Nghị quyết 45 của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức; Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia và nhiều sự chỉ đạo khác, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam từ một tổ chức thành viên đã trở thành một tổ chức trực thuộc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tiếp tục khẳng định vai trò là tổ chức đại diện đội ngũ trí thức khoa học, công nghệ, làm mái nhà chung, tập hợp, đoàn kết rộng rãi đội ngũ trí thức khoa học, công nghệ người Việt Nam ở trong nước và ngoài nước.

Nhiệm kỳ vừa qua đã ghi nhận nhiều kết quả quan trọng, rất đáng tự hào. Công tác tập hợp, đoàn kết và phát huy trí tuệ trí thức khoa học, công nghệ tiếp tục được tăng cường; hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội ngày càng đi vào chiều sâu, đóng góp thiết thực vào quá trình hoạch định chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước.

Các hoạt động nghiên cứu khoa học, phổ biến, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; về môi trường, môi trường hợp tác quốc tế và tôn vinh trí thức được triển khai một cách có hiệu quả, tạo nên sức lan tỏa tích cực trong toàn xã hội.

Vì thế, uy tín và vai trò của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trong hệ thống chính trị, trong đời sống khoa học, công nghệ của đất nước tiếp tục được nâng cao hơn bao giờ hết.

Những kết quả đó là minh chứng sinh động cho tinh thần trách nhiệm, lòng yêu nước, những cống hiến và sức sáng tạo của đội ngũ trí thức khoa học, công nghệ Việt Nam đối với sự nghiệp xây dựng đất nước và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Vì thế, uy tín và vai trò của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trong hệ thống chính trị, trong đời sống khoa học, công nghệ của đất nước tiếp tục được nâng cao hơn bao giờ hết.

Các đại biểu dự Đại hội

*8h45: TSKH Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam khoá VIII trình bày diễn văn Khai mạc Đại hội

* Tại Đại hội, ông Nguyễn Quyết Chiến đã trình bày báo cáo kết quả phiên thứ nhất của Đại hội diễn ra vào chiều ngày 27/8/2026.

Theo đó, tại Phiên thứ nhất Đại hội IX diễn ra chiều ngày 27/8/2026, Đại hội đã thực hiện các nội dung công việc theo đúng chương trình của Đại hội.

Thứ nhất, Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu, cụ thể:

Đoàn Chủ tịch Đại hội gồm 09 đồng chí:

1) Đ/c Châu Văn Minh, Phó Chủ tịch không chuyên trách Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư Đảng ủy Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam

2) Đ/c Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam khóa VIII

3) Đ/c Vũ Thanh Mai, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Chủ tịch kiêm nhiệm Liên hiệp các Hội KH&KT VN khóa VIII

4) Đ/c Phạm Ngọc Linh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam khóa VIII

5) Đ/c Phạm Quang Thao, Phó Chủ tịch - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam khóa VIII

6) Đ/c Nguyễn Anh Trí, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam khóa VIII

7) Đ/c Nguyễn Văn Phước, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam khóa VIII, Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT TP HCM

8) Đ/c Nguyễn Thị Ngọc Thanh, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam khóa VIII, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT TP Hà Nội

9) Đ/c Nguyễn Quyết Chiến, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Tổng Thư ký Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam khóa VIII

Ban Thư ký gồm 03 đồng chí

1) Đ/c Trần Thị Hồng Ánh, Phó Chánh Văn phòng Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam, Trưởng Ban

2) Đ/c Đỗ Nguyên Hưng, Tổng Thư ký Hội Tự động hóa Việt Nam

3) Đ/c Nguyễn Thị Loan, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Phú Thọ

Ban thẩm tra tư cách đại biểu gồm 05 đồng chí:

1) Đ/c Ngô Thị Thanh Quý, Ủy viên Hội đồng Trung ương, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam, Trưởng ban

2) Đ/c Nguyễn Vân Trình, Ủy viên Hội đồng Trung ương, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam, Chủ tịch Hội KHKT An toàn Vệ sinh Lao động Việt Nam

3) Đ/c Nguyễn Hữu Giới, Ủy viên Hội đồng Trung ương, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam, Chủ tịch Hội Thư viện Việt Nam

4) Đ/c Phạm Thị Ngọc, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam, Chánh Văn phòng Hội KHKT An toàn Vệ sinh Thực phẩm Việt Nam

5) Đ/c Thái Sơn, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Hà Tĩnh

Thứ hai, Đại hội đã thảo luận, biểu quyết thông qua Chương trình làm việc, Quy chế làm việc của Đại hội.

Thứ ba, Đại hội thông qua Báo cáo tình hình đại biểu dự Đại hội.

Thứ tư, Đại hội đã nghe, thảo luận Báo cáo kiểm điểm của Hội đồng Trung ương, Đoàn Chủ tịch khóa VIII và Báo cáo kiểm điểm hoạt động của Ủy ban Kiểm tra Liên hiệp các Hội KH&KT VN khóa VIII.

Thứ năm, Đại hội đã nghe trình bày Tờ trình sửa đổi Điều lệ, dự thảo Điều lệ và thông qua Điều lệ Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam (sửa đổi).

Thứ sáu, Đại hội đánh giá tổng kết phong trào thi đua hướng tới Đại hội IX và trao tặng các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng.

Thứ bảy Đại hội thông qua Đề án nhân sự và bầu ra Ban Chấp hành Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2026-2031, gồm 144 đồng chí.

Thứ tám, Ban Chấp hành khóa IX đã tổ chức Phiên họp thứ nhất để bầu Đoàn Chủ tịch, các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch chuyên trách và không chuyên trách, bầu Ban Kiểm tra và Trưởng Ban Kiểm tra Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031

* Ông Nguyễn Quyết Chiến, Tổng thư ký Liên hiệp hội Việt Nam tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tại Đại hội

Theo đó, thực hiện Quy định số 118-QĐ/TW ngày 22/8/2023 của Ban Bí thư ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở Trung ương; Nghị định số 126/2024/NĐ-CP ngày 08/10/2024 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội; Quyết định số 1795/QĐ-TTg ngày 21/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn Điều lệ Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam; các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Đảng ủy Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam.

Hôm nay, trong không khí phấn khởi, tự hào và trách nhiệm cao trước yêu cầu phát triển mới của đất nước, tại Thủ đô Hà Nội, Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam long trọng tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026-2031. Đây là sự kiện chính trị quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới của Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam trong suốt chặng đường hơn 43 năm xây dựng và phát triển, đồng thời thể hiện ý chí, niềm tin, khát vọng của đội ngũ trí thức KH&CN nước nhà vào tương lai phát triển giàu mạnh của đất nước hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Về dự, chỉ đạo Đại hội, chung vui với ngày hội lớn của đội ngũ trí thức KH&CN Việt Nam và Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam, có sự hiện diện của các vị đại biểu, khách quý:

Về phía lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQVN và các Ban, bộ, ngành Trung ương, có Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Đồng chí Nguyễn Sinh Hùng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam; Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam; Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Đồng chí Trần Hồng Thái, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam; Đồng chí Bùi Quang Huy, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư thứ nhất Trung ương và nhiều đại biểu khác.

Về phía lãnh đạo Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam, có Đồng chí Đặng Vũ Minh, nguyên Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch Danh dự Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam khóa VIII; Đồng chí Châu Văn Minh, nguyên Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Đại biểu Quốc hội khóa XVI, Bí thư Đảng ủy Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam; Đồng chí Phan Xuân Dũng, nguyên Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam khóa VIII; Đồng chí Vũ Thanh Mai, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Chủ tịch kiêm nhiệm Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam khóa VIII; Đồng chí Phạm Ngọc Linh, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam khóa VIII; Đồng chí Phạm Quang Thao, Phó Chủ tịch - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam khóa VIII; các đồng chí nguyên Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam qua các thời kỳ.

- Xin trân trọng giới thiệu các đ/c đại diện các Ban, bộ, ngành, MTTQ Việt Nam, các cơ quan Trung ương; các đ/c đại diện các tổ chức thành viên Cụm/Khối thi đua các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức Liên hiệp hội ở Trung ương; các đ/c đại diện lãnh đạo các Tỉnh ủy/Thành ủy của 34 tỉnh/thành phố trong cả nước; các đ/c Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam.

Tham dự Đại hội có 489 đại biểu chính thức đại diện cho 92 Hội ngành toàn quốc, 34 Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh/thành phố, Cơ quan Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam, 3 đơn vị sự nghiệp, 575 tổ chức KH&CN trực thuộc, đại diện một số Ban, bộ, ngành Trung ương và các chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp KH&CN đại diện cho đội ngũ trí thức KH&CN của cả nước.

Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và nguyên Thủ tướng Phạm Minh Chính và nhiều cơ quan đơn vị gửi hoa chúc mừng đại hội.

* 8h30: Chào cờ, hát Quốc ca

* Chương trình văn nghệ chào mừng Đại hội toàn quốc Liên hiệp hội Việt Nam lần thứ IX với những tiết mục mang đậm truyền thống cách mạng, truyền thống yêu nước và nét đẹp tri thức của đội ngũ Tri thức Việt Nam được các nghệ sĩ trình bày tại Đại hội.

Văn nghệ chào mừng Đại hội

* Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XVI Nguyễn Hồng Diên đến dự Đại hội

*7h55: Nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đến tham dự Đại hội.

* 7h45: Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài đến dự Đại hội

Tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026-2031, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài đã tham quan các gian trưng bày tại khu vực diễn ra Đại hội.

Chủ tịch Bùi Thị Minh Hoài tham quan gian trưng bày tại Đại hội IX Liên hiệp Hội Việt Nam

Tại đây, Chủ tịch Bùi Thị Minh Hoài dành sự quan tâm tới các sản phẩm, ấn phẩm giới thiệu những hoạt động nổi bật của đội ngũ trí thức, khoa học và công nghệ. Đáng chú ý, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ấn tượng với ấn phẩm đặc biệt Khoa học Đời sống của Báo Tri thức và Cuộc sống trong quá trình chuyển đổi số.

Ấn phẩm được giới thiệu tại không gian trưng bày, thể hiện sự đổi mới trong phương thức truyền tải thông tin, ứng dụng công nghệ để đưa nội dung khoa học đến gần hơn với độc giả trong môi trường số.

Hoạt động tham quan các gian trưng bày góp phần tạo không khí giao lưu, kết nối giữa các đại biểu, các tổ chức thành viên và cơ quan báo chí tại Đại hội IX Liên hiệp Hội Việt Nam.

Chủ tịch Bùi Thị Minh Hoài ấn tượng với ấn phẩm đặc biệt Khoa học Đời sống của Báo Tri thức và Cuộc sống.

* Đại hội IX Liên hiệp Hội Việt Nam: Phiên trọng thể diễn ra sáng 28/8

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài đến dự Đại hội.

Sáng 28/8, Phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026-2031.

Theo chương trình, từ 7h15 đến 8h, Đại hội đón tiếp đại biểu, ổn định tổ chức. Từ 8h đến 8h30 là chương trình văn nghệ chào mừng.

Đến 8h30, Đại hội tiến hành chào cờ, hát Quốc ca. Sau đó, từ 8h35 đến 8h50, Đại hội tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, báo cáo kết quả Phiên thứ nhất; đồng thời mời Đoàn Chủ tịch lên điều hành và Ban Thư ký thực hiện nhiệm vụ.

Từ 8h50 đến 9h, Đại hội nghe Diễn văn khai mạc. Tiếp đó, từ 9h đến 9h15, Đại hội xem phim phóng sự về kết quả hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2020-2026.

Từ 9h15 đến 9h25, Đại hội nghe Báo cáo Chính trị của Đại hội (Báo cáo tóm tắt). Từ 9h25 đến 9h40, các đại biểu tham luận.

Một trong những nội dung quan trọng của phiên trọng thể diễn ra từ 9h40 đến 10h20 là phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Ngay sau đó, từ 10h20 đến 10h25, Đại hội tiến hành tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Từ 10h25 đến 10h30, Đại hội nghe Báo cáo tổng hợp tiếp thu ý kiến tham luận tại Đại hội.

Từ 10h30 đến 10h40, Đại hội nghe Báo cáo kết quả Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ nhất, khóa IX.

Tiếp đó, từ 10h40 đến 10h55, Đại hội ra mắt Ban Chấp hành khóa IX. Chủ tịch khóa IX phát biểu nhận nhiệm vụ.

Từ 10h55 đến 11h15, Đại hội thực hiện nội dung tri ân các Ủy viên Hội đồng Trung ương khóa VIII không tái cử.

Theo chương trình, từ 11h15 đến 11h20, Đại hội thông qua Nghị quyết Đại hội IX. Từ 11h20 đến 11h30, Đại hội tiến hành Diễn văn bế mạc.

Đúng 11h30, Đại hội chào cờ, hát Quốc ca, kết thúc Phiên trọng thể.

Phiên trọng thể Đại hội IX được tổ chức theo chương trình từ 7h15 đến 11h30 ngày 28/8/2026, với các nội dung gồm khai mạc, báo cáo chính trị, tham luận, phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, ra mắt Ban Chấp hành khóa IX, tri ân các Ủy viên Hội đồng Trung ương khóa VIII không tái cử và thông qua Nghị quyết Đại hội IX.

Sáng nay, 28/8, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội sẽ diễn ra phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026-2031. Với chủ đề “Đoàn kết - Sáng tạo - Đột phá - Phát triển”, Đại hội là dấu mốc quan trọng để đánh giá nhiệm kỳ VIII, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ mới và tiếp tục phát huy sức sáng tạo của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam.

Các đại biểu, nhà khoa học biểu quyết thông qua các chương trình, nội dung quan trọng tại Đại hội. Ảnh: Mai Loan.

489 đại biểu hội tụ tại Đại hội của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ

Đại hội IX có sự tham dự của 489 đại biểu chính thức, đại diện cho đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ cùng các tổ chức thành viên trong hệ thống Liên hiệp Hội Việt Nam.

Trong số này, 233 đại biểu có học vị tiến sĩ, tiến sĩ khoa học, chiếm 47,65%; 94 đại biểu có học hàm Giáo sư, Phó Giáo sư, chiếm 19,22%; 90 đại biểu nữ, chiếm 18,40%. Đại biểu cao tuổi nhất 88 tuổi là GS.TS Nguyễn Lân Dũng; đại biểu trẻ tuổi nhất 34 tuổi.

Các đại biểu tham dự Đại hội. Ảnh: Mai Loan.

Sự hiện diện của các đại biểu ở nhiều thế hệ, lĩnh vực cho thấy bức tranh đa dạng của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ tham dự Đại hội IX, trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới.

Đại hội IX được tổ chức trong hai ngày 27 và 28/8/2026 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội. Phiên trọng thể sáng nay bắt đầu lúc 8h với các nội dung quan trọng: diễn văn khai mạc, phim phóng sự về kết quả hoạt động của Liên hiệp Hội Việt Nam khóa VIII, báo cáo chính trị, các tham luận và phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Theo chương trình, Đại hội cũng sẽ nghe báo cáo kết quả Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ nhất khóa IX, ra mắt Ban Chấp hành khóa IX và Chủ tịch khóa IX phát biểu nhận nhiệm vụ; tri ân các Ủy viên Hội đồng Trung ương khóa VIII không tái cử, trước khi thông qua Nghị quyết Đại hội IX và tiến hành bế mạc.

Hơn 40 năm, một mái nhà chung của đội ngũ trí thức

Được thành lập theo Quyết định số 121/HĐBT ngày 29/7/1983 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ), Liên hiệp Hội Việt Nam đã trải qua 8 kỳ Đại hội vào các năm 1983, 1988, 1994, 1999, 2004, 2010, 2015 và 2020.

Hơn 40 năm xây dựng và phát triển, Liên hiệp Hội Việt Nam từng bước khẳng định vai trò tập hợp, đoàn kết đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ trong nước và người Việt Nam ở nước ngoài; là cầu nối giữa đội ngũ trí thức với Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; điều hòa, phối hợp hoạt động của các hội thành viên.

Liên hiệp hội Việt Nam đã trở thành mái nhà chung của các trí thức cả nước. Ảnh: Mai Loan.

Cùng với đó, hệ thống Liên hiệp Hội tích cực tham gia tư vấn, phản biện; phổ biến kiến thức; nghiên cứu khoa học, phát triển và ứng dụng công nghệ; bảo vệ môi trường; giáo dục và đào tạo; chăm sóc sức khỏe nhân dân; phát triển cộng đồng; tôn vinh trí thức, thúc đẩy sáng tạo khoa học và công nghệ và tăng cường hợp tác quốc tế.

Bước đà mạnh mẽ từ Đại hội VIII

Nhiệm kỳ VIII (2020-2026) ghi nhận những bước phát triển quan trọng của tổ chức và hoạt động Liên hiệp Hội Việt Nam. Tính đến hết năm 2025, hệ thống có 34 Liên hiệp Hội tỉnh, thành phố; 92 hội ngành toàn quốc và 575 tổ chức khoa học và công nghệ.

Phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ tiếp tục là một trong những nhiệm vụ quan trọng và thế mạnh của hệ thống. Hoạt động này được triển khai thường xuyên từ Trung ương đến địa phương, góp phần đưa tri thức khoa học và công nghệ đến cộng đồng, phục vụ xây dựng nông thôn mới, giáo dục và đào tạo, chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân, giảm nghèo, phát triển cộng đồng và nâng cao nhận thức cho người dân.

Tư vấn, phản biện tiếp tục khẳng định là một thế mạnh đặc biệt của đội ngũ trí thức. Trong nhiệm kỳ VIII, Liên hiệp Hội Việt Nam và các tổ chức thành viên đã tham gia góp ý xây dựng cơ chế, chính sách và pháp luật; đóng góp ý kiến đối với các dự thảo văn kiện, dự án luật quan trọng của Đảng và Nhà nước, cùng nhiều chương trình, đề án, dự án đầu tư có tác động lớn tới kinh tế - xã hội.

Những kết quả đó tạo nền tảng để nhiệm kỳ 2026-2031 đặt yêu cầu đổi mới mạnh mẽ hơn, với phương châm “Đoàn kết - Sáng tạo - Đột phá - Phát triển”.

Chủ động hiến kế chính sách, tạo không gian cho trí thức sáng tạo

Một trong những trọng tâm được đặt ra cho nhiệm kỳ IX là đẩy mạnh tham mưu, tư vấn, phản biện để thể chế hóa, cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo của Đảng, pháp luật của Nhà nước và hướng dẫn của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, qua đó kiến tạo môi trường sáng tạo cho trí thức.

Đặc biệt, hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội được định hướng chuyển từ “bị động” sang “chủ động” phát hiện vấn đề, ứng dụng dữ liệu lớn và mô hình thực chứng để cung cấp luận cứ khoa học sắc bén; tổ chức diễn đàn đối thoại chính sách trực tiếp với lãnh đạo Đảng, Quốc hội.

Cùng với đó là đổi mới phương thức vận động trí thức, trẻ hóa đội ngũ, kiện toàn tổ chức; xây dựng chiến lược thu hút trí thức trẻ, tạo không gian sáng tạo và khuyến khích trí thức tham gia tư vấn, phản biện chính sách phát triển đất nước.

Ấn phẩm Khoa học và Đời sống, thương hiệu báo chí có bề dày truyền thống, nay được kế thừa trong Báo Tri thức và Cuộc sống, cơ quan báo chí của Liên hiệp Hội Việt Nam.

Định hướng chuyển đổi số toàn diện cũng được đặt ra với việc xây dựng hệ sinh thái “VUSTA Digital”, gồm nền tảng định danh VUSTA ID, Kho tri thức số Knowledge Hub ứng dụng AI, Nền tảng tư vấn E-Consultancy và Văn phòng điện tử e-Office kết nối liên thông.

Liên hiệp Hội Việt Nam đồng thời định hướng đẩy mạnh nghiên cứu các lĩnh vực công nghệ mới như 6G, LEO, bán dẫn, AI, chip thông minh; thí điểm mô hình “Liên hiệp Hội cụm” (Consortium) để tạo sức mạnh tổng hợp trong thực hiện các nhiệm vụ lớn.

Một hướng đi khác là xây dựng mạng lưới “VUSTA Global”, kết nối các nhóm nghiên cứu kiều bào và đặt hàng trực tiếp giải quyết những bài toán công nghệ mũi nhọn như AI, bán dẫn, không bị rào cản địa lý.

Với phương châm “Đoàn kết - Sáng tạo - Đột phá - Phát triển”, Đại hội IX đặt ra yêu cầu Liên hiệp Hội Việt Nam tự đổi mới mạnh mẽ, toàn diện, từ tư duy chính trị đến cải cách bộ máy, chuyển đổi số quản trị và nâng tầm chuyên môn.

Mục tiêu được xác định là phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân; phát huy trí tuệ của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ, biến tri thức thành sức mạnh vật chất, góp phần đưa đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển nhanh và bền vững.

Báo Tri thức và Cuộc sống sẽ tường thuật trực tiếp phiên trọng thể Đại hội IX Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trong sáng nay, 28/8.

>>> Mời quý độc giả xem video: VUSTA hội tụ trí thức, đồng hành cùng đất nước: