Lexus LX 600 theo chân Toyota Land Cruiser bị triệu hồi vì lỗi hộp số

Với lỗi mới nhất này, hai mẫu SUV hạng sang Toyota Land Cruiser 300 và Lexus LX 600 đều đã 2 lần bị triệu hồi tại Việt Nam vì các lỗi liên quan tới hộp số.

Thảo Nguyễn
Video: Xem chi tiết mẫu xe SUV hạng sang Lexus LX 600.

Vào cuối tháng 3/2026 vừa qua, Toyota Việt Nam chính thức thông báo thực hiện Chương trình triệu hồi nhằm cập nhật phần mềm điều khiển hộp số tự động trên xe Toyota Land Cruiser 300. Do dòng xe này chia sẻ chung nền tảng với Lexus LX 600, vì vậy mẫu SUV hạng sang này cũng đã nối bước bị triệu hồi. Có tổng cộng 342 chiếc Lexus LX600 được sản xuất từ ngày 22/11/2024 đến ngày 02/12/2025 nằm trong diện bị ảnh hưởng bởi đợt triệu hồi.

Các xe thuộc diện ảnh hưởng được trang bị hộp số tự động 10 cấp. Trong quá trình lái xe, khách hàng có thể phát hiện hiện tượng xe bị mất công suất khi đang chạy ở tốc độ cao hoặc rò rỉ dầu từ hộp số ra ngoài. Hiện tượng trên có thể làm tăng nguy cơ tai nạn hoặc cháy xe nếu xuất hiện nguồn lửa.

Các khách hàng có xe trong diện ảnh hưởng sẽ nhận được thông báo từ các Đại lý Toyota và Lexus mời mang xe đến kiểm tra. Dựa vào kết quả kiểm tra, xe của khách hàng sẽ được cập nhật lại phần mềm điều khiển hộp số tự động. Thời gian kiểm tra và sửa chữa/ cập nhật dự kiến khoảng 0,5 giờ/xe.

Toyota Việt Nam khuyến cáo khách hàng sở hữu xe trong diện ảnh hưởng của chương trình trên nhanh chóng mang xe tới các Đại lý Toyota và Lexus trên toàn quốc để được kiểm tra, cập nhật hoàn toàn miễn phí. Để tiết kiệm thời gian chờ đợi, khách hàng có thể chủ động liên hệ với Đại lý để đặt lịch hẹn trước khi mang xe đến kiểm tra.

Với những xe Lexus nhập khẩu không chính hãng thuộc diện triệu hồi theo công bố của Tập đoàn Toyota Nhật Bản (TMC), khi có yêu cầu từ chủ xe, Toyota Việt Nam sẽ hỗ trợ liên hệ với TMC để lấy thông tin. Sau khi nhận được xác nhận và đồng ý từ phía TMC, Đại lý Toyota và Lexus sẽ tiến hành cập nhật miễn phí cho khách hàng.

Với đợt triệu hồi mới nhất, cả Toyota Land Cruiser 300 và Lexus LX 600 đều đã 2 lần bị triệu hồi vì các lỗi liên quan tới hộp số. Lần đầu tiên diễn ra vào tháng 3/2024, nhằm khắc phục lỗi xe có thể bị trôi ở tốc độ thấp khi hộp số đang cài ở N và người lái không dùng phanh.

Lexus LX bị triệu hồi do túi khí có nguy cơ không bung khi tai nạn

Có khoảng 17.000 chiếc Lexus LX vừa bị triệu hồi tại thị trường Bắc Mỹ do lỗi cảm biến nhận diện hành khách có thể gián đoạn hoạt động của túi khí. 

Video Trải nghiệm SUV hạng sang Lexus LX600 tại Việt Nam.

Tập đoàn Toyota đã thông báo triệu hồi mẫu xe Lexus LX tại thị trường Bắc Mỹ do hệ thống phân loại hành khách (OSC) ở vị trí ghế phụ có thể không hoạt động đúng theo thiết kế ban đầu, điều này sẽ khiến túi khí không bung trong trường hợp tai nạn xảy ra và làm tăng nguy cơ thương tích cho hành khách.

Tận thấy Lexus LX 500d từ 12,3 tỷ đồng tại Thái Lan, sắp về Việt Nam

Lexus LX 500d vừa ra mắt Thái Lan với mức giá khởi điểm từ 15 triệu Baht (tương đương khoảng 12,3 tỷ đồng). Xe được nhập khẩu nguyên chiếc (CBU) từ Nhật Bản.

Lexus LX 500d vừa chính thức ra mắt thị trường Thái Lan. Về ngoại hình, xe sở hữu kích thước tổng thể dài 5.100 mm, rộng 1.990 mm, cao 1.895 mm, cùng chiều dài cơ sở đạt 2.850 mm.
Ngoại thất xe gây ấn tượng với hệ thống đèn pha 3 bóng LED, tích hợp công nghệ chiếu sáng thông minh AHS, đèn sương mù LED, đèn ban ngày, và camera toàn cảnh PVM.
Lexus Glam LX làm "phòng thay đồ di động" siêu sang cho chị em

Thay vì tập trung vào sức mạnh hay khả năng off-road, mẫu Lexus Glam LX được phát triển với mục tiêu tạo ra một không gian di động phục vụ cho phái đẹp.

Lexus vừa gây chú ý khi trình làng mẫu concept đặc biệt Glam LX, một biến thể độc bản của dòng SUV hạng sang LX. Thay vì tập trung vào sức mạnh hay khả năng off-road như nhiều ý tưởng trước đây, Glam LX được phát triển với mục tiêu tạo ra một không gian di động phục vụ nhu cầu làm đẹp cho phái đẹp.
Ngoại thất của mẫu xe SUV hạng sang Lexus Glam LX được phủ lớp decal đổi màu dạng “ngọc trai giao hưởng”, đi kèm logo hiệu ứng pha lê. Nội thất phối da hồng – trắng, kết hợp sợi mohair và lụa, mang đến phong cách nổi bật.
