Lexus LX 600 theo chân Toyota Land Cruiser bị triệu hồi vì lỗi hộp số.

Với lỗi mới nhất này, hai mẫu SUV hạng sang Toyota Land Cruiser 300 và Lexus LX 600 đều đã 2 lần bị triệu hồi tại Việt Nam vì các lỗi liên quan tới hộp số.

Vào cuối tháng 3/2026 vừa qua, Toyota Việt Nam chính thức thông báo thực hiện Chương trình triệu hồi nhằm cập nhật phần mềm điều khiển hộp số tự động trên xe Toyota Land Cruiser 300. Do dòng xe này chia sẻ chung nền tảng với Lexus LX 600, vì vậy mẫu SUV hạng sang này cũng đã nối bước bị triệu hồi. Có tổng cộng 342 chiếc Lexus LX600 được sản xuất từ ngày 22/11/2024 đến ngày 02/12/2025 nằm trong diện bị ảnh hưởng bởi đợt triệu hồi.

Các xe thuộc diện ảnh hưởng được trang bị hộp số tự động 10 cấp. Trong quá trình lái xe, khách hàng có thể phát hiện hiện tượng xe bị mất công suất khi đang chạy ở tốc độ cao hoặc rò rỉ dầu từ hộp số ra ngoài. Hiện tượng trên có thể làm tăng nguy cơ tai nạn hoặc cháy xe nếu xuất hiện nguồn lửa.

Các khách hàng có xe trong diện ảnh hưởng sẽ nhận được thông báo từ các Đại lý Toyota và Lexus mời mang xe đến kiểm tra. Dựa vào kết quả kiểm tra, xe của khách hàng sẽ được cập nhật lại phần mềm điều khiển hộp số tự động. Thời gian kiểm tra và sửa chữa/ cập nhật dự kiến khoảng 0,5 giờ/xe.

Toyota Việt Nam khuyến cáo khách hàng sở hữu xe trong diện ảnh hưởng của chương trình trên nhanh chóng mang xe tới các Đại lý Toyota và Lexus trên toàn quốc để được kiểm tra, cập nhật hoàn toàn miễn phí. Để tiết kiệm thời gian chờ đợi, khách hàng có thể chủ động liên hệ với Đại lý để đặt lịch hẹn trước khi mang xe đến kiểm tra.

Với những xe Lexus nhập khẩu không chính hãng thuộc diện triệu hồi theo công bố của Tập đoàn Toyota Nhật Bản (TMC), khi có yêu cầu từ chủ xe, Toyota Việt Nam sẽ hỗ trợ liên hệ với TMC để lấy thông tin. Sau khi nhận được xác nhận và đồng ý từ phía TMC, Đại lý Toyota và Lexus sẽ tiến hành cập nhật miễn phí cho khách hàng.

Với đợt triệu hồi mới nhất, cả Toyota Land Cruiser 300 và Lexus LX 600 đều đã 2 lần bị triệu hồi vì các lỗi liên quan tới hộp số. Lần đầu tiên diễn ra vào tháng 3/2024, nhằm khắc phục lỗi xe có thể bị trôi ở tốc độ thấp khi hộp số đang cài ở N và người lái không dùng phanh.